Ne olacak bu CHP Körfez’in hali?

CHP Körfez’de belediye başkan adaylığı yarışı kızışınca, genel merkez ön seçim kararı almıştı.

CHP Körfez İlçe Örgütü de ön seçimde Emirşah Torun’u destekledi.

Ön seçim yapılmış;

Tayfun Balıkçı birinci,

Bozkurt Uslu ikinci,

Emirşah Torun da üçüncü olmuştu.

Ön seçim sonrasında CHP Körfez Örgütü’nde birlik ve beraberlik sağlanacak derken, öyle olmadı.

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Meclis üyeliği listesinde sıkıntılar tavan yaptı.

Başkan adayı Tayfun Balıkçı, meclis listesinde istediği olmayınca çekilme kararı almış, zar zor ikna edilmişti.

Balıkçı ikna edilmesine edildi, ama başkan adayı Balıkçı ile İlçe Örgütü’nün yıldızı bir türlü barışmadı.

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Önceki gün Körfez’den partiyi iyi bilenlerden birinden mesaj geldi. ‘Körfezde ciddi sıkıntı var’ denilen mesajı birlikte okuyalım,

1) Tayfun Balıkçı'nın yanında ilçe örgütü yok, İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal,

Alevilik takıntısı ve Kemal Kılıçdaroğlu kuyruk acısı ile Tayfun Balıkçı’nın kaybetmesini istiyor.

2) Tayfun Balıkçı eşi, dostu 10 kişi ile dolaşıyor, adeta BAĞIMSIZ ADAY gibi.

3) Tayfun balıkçı tüm harcamalarını kendi yapıyor. Körfez CHP'ye Genel Merkez’den 460 bin TL gelmiş, Tayfun Balıkçı daha bir kuruşunu görmemiş. Harcamaları için teklif zaten yok. 460 TL’nin akıbeti ne olacak belli değil…

4) Genel Merkez’den gelenler, ilçe başkanı Gülseren Solmaz Altunal ile anlaşmalı meclis üyelerinin tamamını belirlemişler, Tayfun Balıkçı’ya soran hiç olmamış, bir tane adamını bile aday yapamamış. Gülseren Solmaz Altunal’ın meclis üyesi adaylarının bir tanesi bile sahada yok, Tayfun Balıkçı ile dolaşan zaten yok.”

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CHP Körfez’de bazı tanıdıklarımla görüştüm, Başkan adayı Tayfun Balık ile CHP Körfez İlçe Örgütü arasında sorunların devam ettiğini söylediler.

Seçime kısa bir zaman kaldı, bu süre içinde birlik ve beraberlik sağlanmazsa, hep birlikte topyekun sahada çalışma yapılmazsa, anlaşılan CHP, Körfez’de bir 5 yıl daha bekleyecek.