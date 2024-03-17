Orhan Özçalık ve “HELİKON’UN ON YILI” adlı sergisi…

2017 yılında Kedi Kafe’de gerçekleştirilen heykel, öykü ve müzik Performans etkinliğinde tanımıştım Orhan Özçalık’ı. Üç çalışma da muhteşemdi, herkes gibi ben de hayret ve hayranlık içinde seyretmiş ve dinlemiştim. Helikon Çağdaş Sanat Derneği - Orhan Özçalık’ın “Aslolan Aramaktır” adlı sergi açılışıydı ve açılışta, yarım saat içinde ( Orhan Özçalık’ın heykel, Sevgi Erzi’nin öykü, Özlem ve Murat Sipahioğlu’nun müzik performansıyla) üç farklı alanda bizlere güzel bir çalışma sunmuşlardı. Özlem ve Murat Sipahioğlu çiftini önceden tanıyordum, Sevgi Erzi ve Orhan Özçalık’ın çalışmalarını o günden sonra takip etmeye başladım. Ve 18 Mart Pazartesi günü açılışı Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek olan “HELİKON’UN ON YILI” adlı Uluslararası Karma Sergisini merakla bekliyorum. Sergi tarihi 18 Mart Pazartesi – 29 Mart Cuma.

Orhan Bey, bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Dolu dolu yaşanmış altmış üç yıllık bir yaşamı kısaca özetlemek biraz zor ama ana başlıklar olarak şunları sıralayabilirim.

İzmit’in elektriği bile olmayan Servetiye Karşı köyünde doğmuşum, ilkokul için her gün 2 km. Ortaokul içinde 3 km. yürümüşüm sabah akşam. Lise yıllarımda, 12 Eylül 1980 öncesi dönemde şartlar gereği devrimci mücadele içerisinde yer aldım. Liseyi dört ayrı lisede okuyarak bitirebildim. Benim için sürgün yılları. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümüne başladım. Aynı yıl Dağcılık sporuyla tanıştım ve hızlı bir yükselişle dağ rehberi oldum. Bu benim ilk mesleğim ve yaklaşık 20 yıl sürdü. Aynı yıllarda Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü ile yolum kesişti. İlk üç yılım heykel bölümünde öğrenci olan sevgilime yardım etmekle geçti. Onun teşvik etmesi ile heykele başladım. Ve hala heykel yapıyorum.

Yaptığınız sanat (Heykeltıraşlık) sizin için ne ifade ediyor?

Sanat benim için ne ifade ediyor ( heykel.) Kendimi anlamanın ve kendimi kendime anlatmanın bir yolu diyebilirim. Ama bu kadarla sınırlı değil tabi. İnsanı ve toplumu anlamak için de bunu bir yol yöntem olarak kullanıyorum. Hatta dünyayı anlamanın da bir yoludur heykel yapmak.

Kullandığınız farklı teknikler var mı, varsa nelerdir?

Elbette farklı teknikler kullanıyorum. Her malzeme taş ahşap, metal ve diğerleri doğaları gereği farklı dirençler gösterir ve farklı teknikler gerektirir. Ama bu farklı yontu teknikleri dışında asıl yontu dışı çalışmalarımda. (performans, enstalasyon ve deneysel çalışmalarımda) sıra dışı malzemeler ve teknikler kullanırım. Son birkaç yıldır üzerinde çalıştığım Dilden biçime (Hiç görmediğim hiçbir görselini bilmediğim kişinin kendi anlatımıyla büstünü yapıyorum. Diğer bir çalışmam ise sesten biçime adını taşıyor. Hiç bilmediğim yabancı dilde konuşan insanların büstünü yapmaya çalışıyorum.)

İlk sanat anlayışınız nasıl gelişti?

İlk sanat anlayışım, felsefe okumak sanırım sanat anlayışımın gelişmesinde tetikleyici neden oldu. Neyi, nasıl anlamam ve anlatmam gerektiğini felsefe okurken öğrendim ve Ankara’daki dönemin sanat galerileri yol gösterici oldu ve tabii ki sanat üzerine yazılmış kitapları okumam da etkiliydi. Özellikle felsefe hocam İoanna Kuçuradi’nin “Sanata Felsefeyle Bakmak” adlı eseri.

Bize biraz Helikon’un açılımından bahseder misiniz?

Helikon’un ismi mitolojide ilham perilerinin yaşadığı dağın adından geliyor. Doğduğum bu toprakları bu güzellikleri sadece kendime saklamanın büyük bir bencillik olacağını düşündüğümden olmalı burayı kurarak tüm sanatçıların ulaşabileceği bir mekâna dönüştürdüm. Tabii ki bu çalışmaları yaparken sanatsever arkadaşlarımdan büyük destek aldım. Ve 2014 yılında başlattığımız uluslararası etkinliklerimize halen devam ediyoruz.

Helikon Çağdaş Sanat Derneği’nin çalışmalarından bahseder misiniz?

Helikon Çağdaş Sanat Derneği ise bu çalışmaların legalleşmesini sağlamanın yollarından biriydi ve bunu seçtik.

Dernek olarak her yıl üç sanat çalıştayı ve Helikon Çağdaş Sanat Derneği galerimizde sergiler yapıyoruz. Zaman zaman da İzmit merkezde sergilerimiz oluyor. Mesela 10’uncu yılımız nedeniyle 18 Mart Pazartesi günü İzmit Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde on yıllık birikimimizin seçmelerinden oluşan sergimiz açılacaktır. Sadece yurtiçinde değil yurtdışında da etkinliklerimiz oluyor İran, Ukrayna ve Polonya gibi.

Yapmayı düşündüğünüz projeleriniz var mı, bize bunlardan bahseder misiniz?

Yapmayı düşündüğümüz projeler, rutin çalıştaylarımız devam edecektir. Geleceğe yönelik olarak ise en büyük hedefimiz Helikonu bir sanat vakfına dönüştürmek ve bu vakıf aracılığıyla daha çok insana ulaşmak, yerelde özellikle çocukların faydalanabileceği atölyeler oluşturarak sanatın tanınırlığını sağlamaya çalışmaktır.

Etkilendiğiniz heykeltıraşlar var mı?

Etkilendiğim iki Türk heykeltıraş var. İkisi de beni eserlerinden çok yaşam biçimleri ve yaşama bakışlarıyla etkilemiştir. İlhan Koman ile Mehmet Aksoy’dur.

Teknoloji çağındayız ve yapay zekâ insanlığı etkisi altına almış durumda. Bu konuda her gün dünya daha da ileriye gidiyor. Bu sizin çalışmalarınızı nasıl etkileyecek? İyi ya da kötü anlamda...

Teknoloji ve yapay zekâ tam anlamıyla kavrayabildiğim bir konu olmamakla birlikte: tıpkı radyonun, televizyonun insanı ve insanlığı değiştirdiği gibi bu gelişmelerinde insanlığı hızla değiştireceğine inanıyorum. Olumlu etkilerinin olması tabii ki en büyük dileğimdir ancak dünya düzenine baktıkça hakim sınıflar tarafından bu gelişmelerin insanın yararına kullanılacağını düşünemiyorum.

Sanat konusunda başarı için kendi tarzınızı oluşturup farklı olmak gerekir. Siz kendinizi ve eserlerinizi nerede görüyorsunuz?

Sanat tarzı oluşturmak ve başarı?

Bu soru biraz zor. Özellikle son dönemde sanat tarzı diye adlandırılan sanatçının kendini tekrarını ben sanat tarzı olarak görmüyorum bu olsa olsa düşünme tembelliği sonucunda kendi eserlerinin kopyalarını üretmektir. Bence sanat tarzı sanatçının karakteri, toplumsal ve politik duruşudur. Özellikle toplumsal ve politik duruşu eserlerine yansır ve sanatçının tarzını ortaya koyar. Bu tarzı korumak ve başarılı olmak için eser tekrarına gerek yoktur.

Başarılı bir sanatçı olduğumu düşünmüyorum. Bence başarılı sanatçı eserleri ile insana dokunan, insan aracılığıyla toplumda iyiye doğru gelişime çok az da olsa katkıda bulunandır. Ben şu ana kadar ancak insanlara soru sordurmayı başarabildim elbette bu da bir şeydir ama başarı için asla yeterli değildir.

İlgilendiğiniz başka bir sanat dalı var mı?

İlgilendiğim diğer sanat dalları; biraz edebiyat, nadiren öykü yazarım. Türkçe dil kurallarına hakim olamadığım için edit edilmeleri gerekir. Bunun dışında enstalasyon ve performans sanatlarında çalışmalarım olmaktadır.

Son olarak genç heykeltıraşlara söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Genç heykeltıraşlara hatta tüm sanatçılara şunu söylemek isterim. Lütfen kitap okuyunuz, okumak kelime haznenizi genişletir buna çok ihtiyacınız var insan beyni kelimelerle düşünür, çözüm üretir. Mutlaka bir yabancı dil öğrenin. Türkçe kelimelerin yetmediği yerde bu dilden destek alabilirsiniz.

Bir konuda sözünüz yoksa o konuda sanat eseri de üretemezsiniz.

Orhan Bey, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.

Ben teşekkür ederim Gül Hanım.