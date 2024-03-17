“Üşüyen kirpilerin nasıl ısınmaya

çalıştığını bilir misin güvercin?”

‘Nasılsın güvercin’, diye sordu Lal. ‘İyiyim, sen de iyi görünüyorsun. Neler yapıyorsun?’. ‘Bu aralar çok çalışıyorum. Yazmam gereken yazıyı, henüz tamamlayamadım. Sosyal kimlikler üzerine konuşalım mı?’.

‘Son zamanlarda ne kadar değişik şeyler hakkında, konuşuyor olduk, farkında mısın lal? Bu konular nereden aklına geliyor?’.

‘Dervişin zikri, fikri’, diye gülmeye başladı lal.

‘Sosyal kimliği, elbette konuşabiliriz. Ya bireyselleşme? Onun için, ne diyorsun lal?’.

‘İnsanların topluma uyum sağlamayı öğrenmeleri, toplumla temas etmelerine, toplumsal gerçeklikleri algılamalarına dayanıyor. Bireyselleştirmek için, kişinin sosyal davranış ve deneyimlerini içselleştirmiş olması gerekiyor, güvercin. Sosyalleşme sürecinde öğrendiğimiz sosyal deneyimlerin içselleştirilmesiyle, insanın bireyselleşmesi, kişisel kimliği gelişiyor, kişiselleştirmesi tamamlanıyor’.

‘Bireyin toplumsal gerçekliği, toplumsallaşmayı öğrenmesi, toplumla temas etmesine dayanıyor, demek istiyorsun galiba, Lal. ‘Toplumsal gerçeklik, ne demek?’.

‘Toplumsal gerçeklik, insanların içinde yaşayarak, bütünleştiği toplumsal yaşamı anlatır, toplumsal yaşamın sonuçlarını, sosyal olayları gösterir. Toplumsal kurallar, toplumsal değer yargıları, toplumsal gerçekliğin ayrılmaz, temel parçalarıdır. İnsan, içine doğduğu toplumda yaşayarak, öğrenerek sosyalleşir. Yaşayarak öğrenilen tüm gerçeklikler, yaşama biçimleri, sahip olunan fikirler, değerler ve değer yargıları, bireyin dışından, toplumdan gelir. İnsanın öğrendiği her şey, sosyalleşirken yaşadığı sosyal deneyimlerini oluşturur. İnsan, yaşayarak öğrendiği sosyal deneyimlerden, dünyaya bakarken, yaşadığı sosyal deneyimler, başvuru ve karşılaştırma kaynağı olur. İnsan, yaşamdan aldığı tüm görüş ve yargılardan etkilenirken, sosyalleşme sürecinde öğrendikleri, kendi davranışlarının nasıl olması gerektiğini gösteren bir rol ve modele dönüşür’.

‘Sosyalleşme süreci, aslında tek tip insan yaratma çabası mıdır,Lal? Ne diyorsun?’.

Sosyalleşme süreci, aynı zamanda bireyin uyum uğruna, davranışlarını kısıtlaması öğrenmesi değil mi?’.

Lal, soruya şaşırmıştı. Özgürlük tutkusu, güvercinin her zaman farklı düşünmesine ve davranmasına yol açardı. O da, öyle sosyalleşmişti işte. ‘onu bilemiyorum. Ama toplumun insanı kırarak, eğittiği çok açık.

Toplum açısından sosyalleşme süreci, tam bir sosyal control sürecidir. Kişiye mükemmel bir konfor alanı yaratsa da, özünde düzenli bir sosyokültürel sistemde, sosyalleşmeyle birlikte insanları, rahatlatmaya hedefler’.

‘Belki de asıl soru, kimin, nasıl öğrendiği değil, ne öğrendiği olmalıydı, Lal. Öyle değil mi?’

‘Çok haklısın, güvercin. insanlar, bilgi kapasitelerini doyuran fikirlere, nesnelere ve durumlara doğru, adeta çekilirler. İlgilendikleri konu ile ilgili olarak merakları giderilmezse, açlık çekerler.

Öğrenme açlığı, diye bir şey duymuş muydun?’.

‘Sadece tüm insanlık, sosyalleşme süreci sonunda, aynı şekilde mi yaşamaya başlıyor, onu merak ettim’. ‘Sosyal davranışlar, sosyal deneyimler, her toplumun kendine ait sosyal değer ve kabullerine bağlı olarak oluşuyor ve değişiyorlar, güvercin’.

‘Bir örnek verebilir misin?’.

‘Her toplumda, yaşam tarzının gösterilmesi ve sembolize edilmesi, örneğin arkadaşlığın sürdürülmesi, kültürden kültüre değişir. Bir toplumda arkadaş olan yetişkin erkekler birbirlerini yanaklarından öperek kucaklarken, bir başka toplumda bu tip bir selamlaşma, utanç verici kabul edilebilir ya da çok daha farklı anlamlara gelebilir’.

‘Biraz önce, bireyselleşme dedin, Lal. Bireyselleşme nedir? Tekrar edebilir misin?’. ‘Bireyselleşme, insanın kişisel deneyimlerini, sosyal deneyimlerini içselleştirip, kişiselleştirmesiyle ortaya çıkaran bir süreçtir’. ‘Biraz önce topluma uyum nedeniyle sosyalleştiğimizi söylemedin mi? Herkes, toplumda aynı şekilde davranmıyor ki, Lal…’.

‘Hiç kimsenin davranışı önceden kesilemez, güvercin. Sosyal kimlik, içinde geliştiği kültür ve toplumun mükemmel bir rüyası ya da parçası değildir. O yüzden, bireyin davranışları kestirilemez. Öte yandan hiç bir canlı, çevresinde kendi topluluğu olmadan var olamaz. İnsanlar, boşluk içinde yaşayamaz. O yüzden insan, üzerine gelen etkilere karşı uyarlanarak, öğrenerek, öğrendiklerine kendi tepki ve yorumlarını ortaya koyarak, bireyselleşir’.

‘Ne anlattığını anlayamıyorum, Lal. Anlattıklarınla, kafamı karıştırıyorsun’.

‘Sosyal kimlik ve sosyal kişilikler, insanın yaşadığı çeşitli rollerin bir karmaşasıdır, güvercin’.

‘Çeşitli roller, derken?’.

‘İnsan, yaşamın içinde başkalarıyla birlikte var olurken çeşitli kimliklere bürünür. Ailesinde, anne baba, oğul kız, büyükanne dede veya torun, iş yerinde çalışan, okulda öğrenci veya öğretmen, dernekte üye parti de yandaş kimliğiyle var olur. Sosyal kimlik, genel olarak insanın, başkalarıyla birlikte giriştiği veya başkalarına karşı giriştiği ilişkilerde, eylemde bulunduğu tüm yolları ve yöntemleri içerir’.

‘En iyisi, sen, önce bana, sosyal olmak ne demek, onu anlatan, Lal?’.

‘Sosyal olmak, başkaları ile birlikte var olmak ve yaşamak demektir’.

‘Toplum içinde var olmaktan mı bahsediyoruz, Lal’.

‘İnsan, sosyal bir hayvandır, diyorlar güvercin’.

‘Hiç duymamıştım’ dedi güvercin, şaşırmıştı.

‘Neden şaşırıyorsun, güvercin? Son zamanlarda, sosyolojik düşünmek diye, düşünsel bir moda geliştirmediler mi?’. ‘Sosyolojik düşünmek mi?’.

‘Sosyolojik düşünmek, insanları, sosyal ilişkileri içinde, onlarla birlikte algılamak, demektir’.

‘Anlayamadığım için, yeniden soruyorum, Lal. Sosyalleşme süreci nedir?’.

‘herkes, sosyal bir kişidir, güvercin. İnsanın sosyalleşmesi, sosyalleşme süreci, doğumla, doğduğu toplumla başlar. Kişinin sosyal karakteri, yaşadığı coğrafya, bölge ve ülkeden ya da iklimden doğar. Kültürel çevresi, kültürler arası temas, kişiyi geliştirirken, yetiştirilme tarzımız, dışsal etkilerle öğrendiklerimizle, insanın doğal sosyal değerlerinin geliştirmesine yardım eden, sosyal ve kültürel faktörleri gösterir’.

‘Sosyal kişilik nedir, diye yeniden sorsam, bana kızar mısın, Lal?’.

‘Sosyal kişilik, insanın başkalarıyla birlikte giriştiği, başkalarına karşı ilişkilerde eylemde bulunduğu tüm yollardır, güvercin’.

Derin bir nefes aldı güvercin. Sıkılmış, yılmıştı.

‘Hani biz keyif almak, birbirimizi görerek, mutlu olmak için, buluşmuyor muyduk Lal?

Neşeyle, bir araya gelip konuşmaktan zevk almıyor muyduk?

Sosyalleşmenin, neşe ve keyifle ne alakası var Lal?’.

‘Galiba eksikli anlattım güvercin… Tüm mesele sevgi, tüm mesele ateş, sıcaklık ve ısınma ihtiyacı… İnsanların toplumsal yaşam içinde sosyalleşme süreçlerinde, birbirlerine, ısınmaya çalışan kirpiler gibi, davranmayı öğrenmeleri gerektiğini söylemeliydim.’

‘Kirpiler, nasıl ısınmaya çalışırlarmış?’.

‘Kirpiler, bir yandan soğuktan korunmak için birbirlerine sarılmaya çalışırken,

diğer yandan birbirlerine zarar vermeyecek uzaklıkta durmak zorundadırlar…’.