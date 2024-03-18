Av. Serpil Özok ile çocuk ve kadın hakları üzerine…

Değerli konuklar bugün 13 Mart 2024 Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nin Yaşayan Tarih Sohbetlerinde bugünkü konuğumuz Avukat Serpil Özok. Kadınlar Gününü kutladığımız bir haftanın sonunda kadın haklarını söke söke alan hanımlardan birini konuk etmekten bugün onur duyuyorum. Kadınlar Atatürk Türkiye’sinde kendilerini buldular. Bugün artık her alanda kadınlar erkeklerle gerçekten eğitimleri, kariyerleri, kabiliyetleri, yetenekleri ve tüm varlıklarıyla sadece Türkiye’de değil bütün dünyada gerçekten insan olarak, kişi olarak hak ettiği yerde olduklarını öğünerek görüyorum. Açılış konuşmasını yaptıktan sonra “Serpil Özok’un hikâyesini biz kendisinden dinleyelim.” diyerek sözü Serpil Özok’a bıraktı Müzeyyen Ünal.



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Heyecanımı tarif edecek bir kelime bulamıyorum, aranızda olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek Kocaeli Dokümantasyon Merkezi bana neyi çağrıştırdı, aklıma ilk gelen Kemal Nehrozoğlu oldu. Çünkü biz onunla duymuştuk bu merkezin adını.

Öncelikle anlatacaklarımı kayda değer bulmanız benim için çok önemli. Bana bu şehirde boşa yaşamamış olduğum duygusunu kendime geçirdim, bundan ayrı mutluluk duydum. Çünkü ömrümün son otuz dokuz yılı bu şehirde geçti. Ben bir memur çocuğuyum dolayısıyla böyle bir baba ocağım yok gidip ziyaret edeceğim ama bu şehrin topraklarına annem ile babamı emanet ettiğim için dönüp baktığımda İzmit için baba ocağım diyebilirim. Çünkü onlar burada kent mezarlığında yatıyorlar. Ve ben kendimi gerçekten İzmit’e ait hissediyorum.

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Babam subaydı, ben Diyarbakır’ın Çermik kazasında doğmuşum. Babam Giresun’un Merkez Çukur köyünde doğmuş, on bir yaşında annesini kaybetmiş. Biz üç kardeşiz. Çermik, Ergani, İskenderun, Bornova, Gümüşhane Torul, Boyabat ve Ankara’da babamla beraber çocuk olduk, genç olduk, büyüdük, bu nedenle memur çocuğu olarak aidiyet duygusunu geliştirmek gerçekten zor.

Ben 1976 – 1977 döneminde Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Eşimle tanıştım, kendisi Askeri Hakim olmuştu, Edirne’yi kurada çekmişti ve biz evlenerek Edirne’ye gittik. Ben Hakim olmak istiyordum ama eşim Hakim olduğu için aynı yere tayin etmeyeceklerini söylediler. Ve ben de Avukat oldum. İstanbul’a tayinle geldik orada eşi Askeri Hakim olan bir Avukata bütün kapılar açılıyordu. Ama ben hiçbirisini kabul etmedim. Tekrar Edirne’ye oradan Erzurum’a gittik. Oğlum iki yaşındayken 1985 yılında atanmayla İzmit’e geldik. Aslında atanmayla geldik diyorum ama isteyerek İzmit’e geldik. Bugün eşim dese ki yeter artık oturalım, dağa bakalım, denize bakalım dese belki bende artık bu kadar aktif olmayacağım ama eşim benden daha aktif. Sağlığımız yerinde olduğu sürece Hukuk üretmeye devam edeceğiz. Oğlum ve gelinin de benimle birlikte çalışıyor ve on yaşında bir torunum var. Dediğim gibi geriye dönüp baktığımda biz buralıyız artık.

Birde şehrin acıyla da kendisine bağladığına inanıyorum ben, kültürüyle, insanlarıyla kaynaşıyorsunuz ama 1983 yılında eşim ve oğlumla birlikte Erzurum depremini yaşadık bu acıyla Erzurum’a bağlandık. Buraya geldik 1999 yılında Marmara depremini yaşadık. Garip bir can bağı oluşuyor insanlarla. Deprem önce insanı kaçırıyor, sonra bir şekilde bağlıyor. Biz İzmit’e gelmek istedik. Ben hayatımı bir plan yaparak yaşamımı kurgulamadım. Çünkü babamız memur, küçük ilçelerde yaşıyoruz. Orada yapacak fazla bir şey yoktu, Hayat Ansiklopedisinin altı cildinin her sayfasını defalarca okumuşumdur. Annem çok şiir okur ve yazardı annemin şiirlerinden oluşan bir şiir kitabı çıkarttık.

1985 yılında İzmit’e ilk geldiğimizde, bir Avukat olarak güzel bir şey Baroların seçim ayında Kocaeli Barosunda da seçim vardı ve çok adaylı bir seçimdi. Ben Erzurum Barosundan buraya gelen ve serbest çalışan bir kadın avukattım. 1981 – 1985 yılları arasında Erzurum’da büromu açtım ve bir Et Balık Kombinesinin birde Halk Bankasının birer kadın avukatı vardı ve serbest çalışan hiçbir Avukat yoktu. Nasıl cesaret ettim bilmiyorum ama o gün öyle olması gerekiyordu. Asla erkek gibi kadın olmayı seçmedim, öyle olmam bekleniyordu ama ben kadın gibi kadın olduğumu vurgulamaktan hiç olmadığım kadar süslü bir kadın olarak her yere gittim. Ata bindim, inanamadılar.

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Ben üniversitede okurken Türk Anneler Derneği’nin karşılıksız bursunu kazanmıştım. Türkan Aksu her ay gittiğimde bana karşılıksız hizmetin nasıl ödenemeyen bir borca dönüştüğünü o kadar güzel anlatıyordu ki ben hala o borcu ödüyorum, bitmiyor çünkü ben bitmesini istemiyorum. Birçok dernek çalışmalarım oldu. 1993 yılında Kocaeli Barosunda Çocuk Hakları Komisyonunu kurduk. Sonra kadını da ona ekledik. 1993 yılından 2005 yılına kadar ben o komisyonun başkanı oldum. Çocuk Hakları Sözleşmesi de 1995 yılında kabul edildi. Sözleşmenin tanıtım görevi de baroların göreviydi. O dönemde Kocaeli Üniversitesi’yle buluştuk bir şekilde. Kendimize slogan bulduk yüreğinde ve gündeminde çocuk olan herkesi davet ettik.

1995 yılında bir gün Ayşe Sevim Gökalp’ten telefon geldi. “Yüreğimizde ve gündemimizde çocuk var, biz sizlerle birlikteyiz.” dedi. O günden beri Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Barosunun çok güzel işbirlikleri oldu.

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1996 yılında baroda “alo çocuk imdat” diye bir servis kurmaya karar verdik. 444’lü telefonlar yeni çıkmıştı ve bize vermediler. Normal hat almıştık. Bir sene bu şekilde çalıştık. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tebrik etmek için aradı. Beni bir kanala bağladılar orada o zamanki Devlet Bakanı bana “Çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyoruz ve bakanlığımız böyle bir hattın çalışmalarına başlamıştır.” dedi ve alo 183 oldu. Sanayide çalışan çocuklarla ilgili çalıştık, Sokak çocuklarıyla ilgili bir çalışma yaptık. Çocuk Mahkemesi kurulması için bir imza kampanyası başlattık. Ve Kocaeli’de çocuk mahkemesi kuruldu. Çocuk Mahkemeleri kurulan 6’ncı ya da 7’nci ildik. Eskiden suçlu çocuk ( S.Ç.) derlerdi. Bu tanım çocuğu zaten başlangıçta suçlu ilan ediyor. Şimdi suça sürüklenen çocuklar (S.S.Ç) deniyor. Burada en azından suça sürüklendiği kabul edildi. Çocuk Hakları Komisyonu Ankara, İstanbul ve İzmir Barolarında vardı 1993 yılında biz kurduk ve Kocaeli Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Türkiye’de her yerde tanınırdı.

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Tabi hepimizin başka bir öyküsü var, 1999 yılına geldik ve yaşadıklarımızla başa döndük. O dönemde şehrin bilmediğim bir yerine Toplum Merkezleri açılmıştı. Ben her Çarşamba ve Cuma günleri oraya gidip kadınlara haklarını anlatıyordum. Yine o dönemde Yüz Yüze Derneğini kurduk. 28 Haziran Mahallesinde bir okuma evi yaptık. Unisef Türkiye milli komitesinin Kocaeli’ de şubesi açıldı. İki yıl o derneğin Türkiye’de Kocaeli Şube Başkanlığını yaptım. Atatürkçü çağdaş gençler yetiştirmek amacıyla çok aktif olan Türk Eğitim Vakfı Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu’nda iki dönem görev yaptım. Aslında bana görev verilirse gerçekten canla başla çalışırım o görevlerde bedenim yorulur ama kesinlikle ruhum dinlenir. 2002 yılında bu çalışmalardan dolayı yılın hukukçusu seçilmiştim. Ve Tanzer Ünal’a “Ben bu ödülü tek başına alamam Çocuk Hakları Komisyonu olarak olacaksa kabulüm.” dedim. Sonra biz on beş kişi çıktık bakanın elinden bizim stajyerlerimiz ödül aldılar.

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Kadın Avukat olarak kendimi çok iyi ifade ettiğim için hiç sorun yaşamadım. 2013 yılında Barolar Birliği’nin bir eğitim merkezi var, Baro Avukatlarının talepleri doğrultusunda, gittiğimiz barolarda Aile Hukuku, Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Vergi Hukuku hakkında eğitimler veriyorduk. On bir yılda Türkiye’de gitmediğim dört baro kaldı. Şiddet, bu toplumun, toplum içinde ailenin arter damarlarına zaten girdi, kılcal damarlarına kadar işlemiş durumda ve gelecekteki en büyük sorunumuz şiddet olacak. Şiddet deyince ilk akla gelen şey fiziksel şiddet oluyor ama fiziksel şiddetin tarifi de çok ilginçtir. Karşı tarafın fiziksel bütünlüğüne zarar vermektir. Bunun da rapora yansıyan bir belirtisi olur. Ama duygusal psikolojik şiddet dediğimiz olayın kanunlara geçirilmesi bile çok uzun yıllar aldı. Bütün bunlar elde edildikten sonra bu kadar kolay şiddete maruz kalmak, şiddetin tepe noktası yani öldürülmek. Hepimiz için aynı tehlike var, şuradan dışarı çıktığımız zaman biz ruh sağlığı bozuk insanlarla bir arada yaşıyoruz. O nedenle şiddet konusunda bir hukukçu olarak geldiğimiz bu noktada çaresiz kalmak acı bir sonuçtur. Çocuklarda, yetişkinler de şiddete maruz kalıyor yani toplum olarak hepimiz bir şiddet baskısı altındayız asıl sorun bu bence.

Her kesimin anlattığı şeyleri dinlemek beni çok besledi. İyi bir Avukat olmak için karşınızdaki kişiyi çok iyi dinlemeyi bilmeniz gerekiyor. O kişinin sorununu hissederseniz çözüm önerebiliyorsunuz.

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Aslında bizim en büyük kazanımımız 1926 yılında alınan medeni kanun. Kadın erkek eşitliği adına çok büyük bir adımdı. Kadın erkek eşitti ama evli kadınla erkek eşit değildi. Aile reisi diye bir kavram vardı. Aile reisi ailenin geçimini temin ederken o reislikten kaynaklanan haklarını da bir baskı unsuru olarak kullanıyordu. 01 Ocak 2001 tarihinde eski Medeni Kanun tamamıyla kaldırıldı ve Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. Bununla birlikte evlilikte de kadın ve erkek eşit hale geldi. Evde eşit ama eşikten dışarı çıktığınızda kadın erkek eşit değil. Bu da yine kadına mal rejimiyle dokundu. Evlendikten sonra edinilen mallarda kim adına kayıtlı olursa olsun diğer eşin hakkının olduğunu teslim eden bir rejim getirdiği için görünüşte iyi ama bu hiçbir zaman kadının işini yine kolaylaştırmıyor. Çünkü bu anlaşmalı boşanma olmazsa dava yoluyla elde ediliyor. Bu da o kadar çok maliyeti finansmanı gerektiriyor ki bunu sağlayacak kadın sayısı az. Yeni kanunda eşler çalışmak için diğer eşin iznini almak zorunda değiller ama çalışma hayatı evlilik birliğini de sarsmamalı diyor. Kanun artık kadın erkek demiyor, eş tabirini kullanıyor yani ayırmıyor. Şu an kadın evlenince eşinin soyadını almak zorunda değil ama orada kimse sormuyor almak istiyor musun istemiyor musun diye. Bir avantajımız var kendi soyadımızı kullanabiliyoruz. Ben önce babamın soyadını sonra eşimin soyadını kullanmak istiyorum diyebiliriz, hüküm iptal edildi ama kimsenin umurunda değil her şey eskisi gibi.

Ben meslek kurallarına uygun hareket eden bir Avukatım kendi adıma çok rahatım ama bu meslek kolektif onur mesleği, bahsedilirken Avukatlar diyorlar. O zaman bizim hep iyi olmamız çoğumuzun iyi olması lazım.

Şimdi Google avukatlığı diye bir şey çıktı, tuşa basıyorsunuz her şey çıkıyor tek tehlike güncele rastlarsanız şanslısınız, eski bir bilgiyle aldanabilirsiniz. Ama tek bir tuşla her şeyi gören, yararlanan bir nesil var.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Avukat Serpil Özok bizleri o kadar güzel bilgilendirdi ki elimden geldiğince konuşmasını fazla bölmeden biraz özetleyerek sizlere aktarmaya çalıştım.

Müzeyyen Ünal, “Özellikle Çocuk Hakları, Kadın Hakları konusunda hem şahsi olarak kendilerinin hem de Baronun Çocuk Hakları Komisyonunda çalışan ve hizmet vermiş bir kişi olarak kendisini ancak alkışlayabiliriz.” diyerek toplantıyı sonlandırdı.