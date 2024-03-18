Tarihimizdeki kara leke; 6-7 Eylül 1955 olayları

AP, ANAP, DYP ve

AKP’nin rol modeli

DEMOKRAT PARTİ’nin

10 YILI (11)

Demokrat Parti iktidarının, tarihimize kazıdığı en utanç verici olay, İstanbul’daki “6-7 Eylül yağması”dır.

Yaşananlar, “yağma”nın ötesinde bir “vahşet”ti.

Bu vahşetin, DP iktidarından sonra ikinci sorumlusu da İngiltere idi.

Neden İngiltere, bakın anlatayım.

Yıl, 1955…

Kıbrıs konusu gündemde…

Kıbrıslı Rumlar, yıllardır İngilizlerle didişiyorlar, Ada’nın İngiliz sömürgesi değil, kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlardı.

İngiltere’ye karşı “bağımsızlık” hareketi başlatmaya karar vermişlerdi.

Bu durum, İngilizlerin çok fena canını sıkıyordu.

Sayıca Rumlardan fazla olmasa da Ada’da yaşayan Türk nüfus da vardı.

İngilizler, tarih boyunca en iyi bildikleri oyunu oynadılar, iki toplumu birbirine düşürdüler.

Rumların yakın kıskacından, ancak bu yöntemle kurtulabileceklerdi.

Düğmeye bastılar, Kıbrıs’taki iki toplum arasında “hırgür” başladı.

Yıllardır Yunanistan’la birleşme hayaliyle yaşayan Rumlar, kısa adı EOKA olan “Kıbrıs Savaşçıları Ulusal Örgütü”nü kurdular.

Türk mücahitler de, “Volkan” ve “9 Eylül” adı altında örgütlendiler.

Böylece iki taraf arasında silahlı çatışma başladı.

Londra konferansı ve elçimizin Ankara’ya gönderdiği şifreli telgraf

Ada’da gerilimin artması üzerine, Londra’da İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın katılımıyla bir konferans düzenlenmesi kararlaştırıldı.

29 Ağustos’ta başlayan konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu temsil ediyordu.

Zorlu, Ankara’ya şifreli bir telgraf gönderdi, “Rumlar lehine görünen dengelerin Türkler lehine dönebilmesi için” İstanbul’da bir şeyler yapılması gerektiğini bildirdi.

Başbakan Adnan Menderes mesajı aldı, yetkililere, “gerekeni yapın” talimatını verdi.

5 Eylül’de, İstanbul Taksim’de, “Ya taksim ya ölüm” temalı dev bir miting düzenlendi.

Yapılan hazırlıklar, protestoların sadece bir mitingle kalmayacağını gösteriyordu.

6 Eylül sabahı, özellikle Rumların yaşadığı Taksim, Beyoğlu, Galata, Tepebaşı, Tarlabaşı, Şişli ve Nişantaşı gibi semtlerde “olağanüstü bir hareketlilik” gözleniyordu.

Çevre illerden İstanbul’a kamyon ve kamyonetlerle taşınan adamlar, arka sokaklarda bekletiliyordu.

“Atatürk’ün Selanik’teki evi bombalandı” haberi

Devlet radyosu, saat 13.00’teki öğle haberlerinde, “Atatürk’ün Selanik’teki evinin bombalandığını” duyurdu.

Bu haberden iki saat sonra İstanbul Ekspres gazetesi, aynı haberi duyuran 290 bin gazeteyi halka ücretsiz dağıtmaya başladı.

Normalde günlük tirajı 20 bindi, ama her nedense o gün 290 bin basıp ücretsiz dağıtmıştı.

Gazetenin dağıtılmaya başlaması, ekipler için bir işaretti.

Kamyonlardan inen yağmacılar, ekip başlarının verdiği talimatla görevli oldukları sokaklara yöneldiler.

Ellerinde kazma, kürek, tokmak, sopa, balyoz, demir makası, demir testeresiyle, daha önce belirlenen ve işaretlenen Rumlara ait işyerlerini yağmaladılar.

Halkın galeyana gelmesi için gazete ve radyo aracılığıyla gereken yapılmış, “vahşi oyun” başlamıştı.

Ortada hiçbir güvenlik gücü yoktu.

Polisler karakolda bekletiliyordu.

Yağma çığırından çıkmış, barbarlığa dönüşmüştü.

Hesapsız kitapsız bu barbarlığın yolunu açanlar, olayları durdurmak konusunda zorluk çekiyorlardı.

Olayların bilançosu

Bilanço son derece ağırdı.

6 Eylül’de akşama doğru başlayan ve 9 saat süren olaylar sonunda aralarında iki Ortodoks papazının da bulunduğu 16 Rum ve bir Ermeni yurttaş hayatını kaybetti.

11 Rum ağır yaralandı, 4.214 ev, 1.004 işyeri, 73 kilise, bir sinagog, iki manastır, 26 azınlık okulu ve bazı fabrika, otel ve barlar saldırıya uğradı.

Tahrip edilen ev ve işyerlerinin 2.293’ü İstiklal Caddesi’ndeydi.

Olayların ortaya çıkardığı ekonomik zarar; Türk Hükümeti’ne göre 69.5 milyon lira, İngiliz kaynaklarına göre 100 milyon sterlin, Dünya Kiliseler Birliği’ne göre 150 milyon dolar, Yunanistan’a göre ise 500 milyon dolardı.

6-7 Eylül olaylarını planlayan ve başlatan, ne kadar acıdır ki, hükümetti.

Deyim yerindeyse, “kaş yapayım derken, göz çıkarmıştı.

“Londra Konferansı üzerinde baskı oluşturmak ve halkın yurt içi sorunlardan dikkatini uzaklaştırmak” için düşünülmüştü, ama kontrol edilememişti.

Ankara ve İzmir’de de olaylar çıktı.

Sıkıyönetim ilan edilerek olaylar bastırıldı.

İstanbul’da 5.014 kişi tutuklandı.

Bakan istifa ediyor

İçişleri Bakanı Namık Gedik, istifa etti.

Yabancı bir elçi, olayları kendi başkentine şu ifadelerle rapor ediyordu:

“Türk Hükümeti, Yunanistan’a baskı yapmak amacıyla dün Beyoğlu’nu merkez alarak İstanbul’da azınlık mekânlarına saldırılar yaptırmıştır. Sokaktaki olaylara hâkim olunamayınca saldırılar öngörülenin dışında bir boyut kazanmıştır.”

Dönemin İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay da, çalışma arkadaşlarına, olayların esas düzenleyicilerinin Adnan Menderes ve Namık Gedik olduğunu şu cümlelerle ifade etmişti:

“Menderes ve Gedik bu işi düzenlediler ve her şeyi rezil ettiler. Şimdi yaptıkları büyük hataya kurban arıyorlar. “

Olaylar, komünistlerin üstüne atılıyor

Hükümet, olayları “komünistlerin üzerine” attı, Başbakan Adnan Menderes “Bu olayların komünist kışkırtıcıların işi olduğu ortadadır” diye açıklama yaptı.

Bu açıklamadan hemen sonra, olayları çıkaran 48 komünistin yakalandığı duyuruldu.

Bunlar arasında Aziz Nesin, Kemal Tahir, Asım Bezirci, Hasan İzzetin Dinamo gibi fikir adamları da vardı.

“Yakalandılar” diye açıklanan liste, polis kayıtlarına “komünist” olarak girenlerin hazır bir listesiydi.

Adı geçenler arasında, vefat edenler ve askerde olanlar da vardı.

İktidar, 6-7 Eylül olaylarını eline yüzüne bulaştırmıştı.

Gerçekler, 27 Mayıs İhtilali’nden sonra Yassıada duruşmalarında ortaya çıktı.

Olup biten her şey kayıtlara girdi.

Olayları, Başbakan Menderes’in talimatıyla zamanın istihbarat teşkilatı MAH düzenlemişti.

İstanbul Ekspres Gazetesi de kışkırtıcı olarak kullanılmıştı.

Bombayı patlatan, vali yapılmış

Atatürk’ün Selanik’teki evindeki bomba emniyet mensubu Oktay Engin tarafından patlatılmıştı.

Oktay Engin’in daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık ve Nevşehir’de vali olarak görev yaptığı, yine Yassıada duruşmalarında ortaya çıktı.

Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu, Yassıada’da, 6-7 Eylül olaylarından dolayı 6’şar yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

6-7 Eylül olayları, bu gelişmelerle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde “kara bir leke” olarak yerini aldı.

Yarın:

Siyasi kamplaşmanın derinleşmesi ve DP tarafından Vatan Cephesi’nin kurulması.