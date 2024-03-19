Siyasi kamplaşmanın derinleşmesi ve DP tarafından Vatan Cephesi’nin kurulması

AP, ANAP, DYP ve

AKP’nin rol modeli

DEMOKRAT PARTİ’nin

10 YILI (12)

Siyasi olayların temeline inildiğinde, karşımıza genellikle “ekonomik nedenler” çıkar.

Bunu “ DP, Vatan Cephesi’ni neden kurdu?” sorusuna cevap ararken de görürüz.

İktidarın, 4 Ağustos 1958’de “moratoryum” ilan etmek zorunda kalması ve tarihinin en büyük devalüasyonunu (1 dolar 2.8 liradan 9 liraya çıkarıldı) yapması, yıllardır devam eden ekonomik sorunların tuzu biberi oldu.

Ekonomi daraldı ve pek çok küçük özel şirket iflas etti.

Kredi olanakları azaldığından ülkede yeni yatırım yapılamaz oldu.

Üretim azaldı.

İşsizlik arttı.

Mal bulunamadığından karaborsa başladı.

Pahalılık ve işsizlik nedeniyle halk geçim sıkıntısına düştü.

Ekonomik kriz, genellikle sandığı işaret eder.

Ancak Demokrat Parti, iktidarı bırakmak istemiyordu.

Seçim bir yıl önce yapılmıştı, oyları azalsa da yine iktidar olmuşlardı, ne pahasına olursa olsun koltuktan kalkmayacaklardı.

Bunun için “demokrasi dışı” yöntemlere başvurdular.

Muhalefet partileri “gayrimeşru” ilan ediliyor

Meclis iç tüzüğünde değişiklik yaptılar, muhalefetin konuşmalarını sınırlandırdılar.

Memurlara, üniversitelere, yargıçlara, gazetecilere, muhalif sivil toplum örgütlerine karşı “sindirme hareketi” başlattılar.

Demokrasi, dikta metotlarıyla tamamen ortadan kaldırıldı.

Parlamentonun çalışması tamamen engellendi.

Demokrat Parti TBMM Grubu, 11 Ağustos 1958’de bir bildiri yayınlayarak muhalefet partilerini açıkça “gayrimeşru” ilan etti.

Bu bildiriyle birlikte, halka; söz, yazı, toplantı ve gösteri gibi temel hakları kullandırılmadı.

Ülke, tamamen “demokrasi dışı yöntemlerle” yönetilmeye başlandı.

Muhalefet partileri, güç birliğine gidiyor

İktidarın muhalefeti “gayrimeşru” ilan etmesi, muhalefet partilerini “güç birliği” arayışlarına itti, bu konuda ilk toplantı 7 Ekim 1958 tarihinde yapıldı.

CHP’nin Meclis’te 178 milletvekili vardı, iyi muhalefet yapıyordu, ancak İsmet İnönü’nün amacı “Milli Muhalefet Cephesi”ni kurmak ve muhalefetin tabanını genişletmekti.

Ne var ki, iktidar çıkardığı yasayla “partilerin seçimlerde işbirliği” yapmasını yasaklamıştı.

Muhalefet partilerinin, resmen ve fiilen birleşmelerinden başka çözüm yolları yoktu.

İlk adımda, 16 Ekim 1958’de, Köylü Partisi, CMP (Cumhuriyetçi Millet Partisi) ile birleşerek “Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi” adını aldı.

Hemen arkasından 24 Kasım 1958’de ise, Hürriyet Partisi olağanüstü kongresi toplandı, CHP’ye katılma kararı verdi.

Böylece “Milli Muhalefet Cephesi” kurulmuş oldu.

Muhalefet cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, iktidar da ülkenin içinde bulunduğu kaos ortamında kendine yol aramaya çalışıyordu.

Halka verebileceği yeni bir “siyasal mesaj” yoktu, “halkı ayrıştırmayı” tek çıkar yol olarak gördü.

Kendi tabanına, muhalefeti “düşman” olarak göstermeye başladı.

Ülkenin durumu çok iyiydi, muhalefet iktidarın ekonomik ve siyasal başarılarını kıskanıyordu, bu nedenle “kriz” iftirasını yayıyordu.

İktidar milletvekilleri, gece gündüz toplumda “bu algıyı” yaratmaya çalışıyorlardı.

Demokrat Parti, Vatan Cephesi’ni kuruyor

Türkiye’de “cepheleşme” eş zamanda yaşandı.

Muhalefet partileri, “Milli Muhalefet Cephesi”ni kurmak için ilk toplantılarını 7 Ekim 1958’de yapmıştı.

Bu toplantıdan tam 5 gün sonra, 12 Ekim 1958’de, Başbakan Adnan Menderes Manisa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Vatan Cephesi”ni ilan etti, “Politika ve ihtirastan vareste vatandaşların kin ve husumet cephesine karşı bir vatan cephesi kurulmalıdır” dedi.

Başbakan Menderes’in bu konuşması, devlet görevlileri tarafından “emir” kabul edildi ve o günden itibaren halk “Vatan Cephesi”ne katılmaya zorlandı.

Aslında Vatan Cephesi’nin “hukuki bir varlığı” yoktu.

Partinin bir kolu değildi, dernek ve vakıf da değildi, sadece bir “tabela” idi.

“Vatan Cephesi” adı altında yasal olmayan, “korsan bir örgüt” yaratılmıştı.

İşin garibi, bu korsan örgütü, ne muhalefet ne de basın sorguluyordu.

İktidar; devlet işlerini askıya almış, bütün gücünü Vatan Cephesi’ni ülke çapında örgütlemeye vermişti.

Vatan Cephesi şubelerinin açılmasıyla bizzat Başbakan Menderes ilgileniyor, nerede ne kadar şube açılmışsa günlük rapor alıyordu.

Başta devlet memurları olmak üzere devletle işi olan herkes, “Vatan Cephesi’ne üye olmaya” zorlanıyordu.

Vatan Cephesi’ne üye olmayanlar baskı görüyor, üye olanlar cezaevinden ve karakoldan kurtuluyor

Memurlara, “üye olmazlarsa görevde kalamayacakları” söyleniyordu.

Üye olanlar ise, eğitimi ve yeteneğine bakılmaksızın, üst görevlere terfi ettiriliyordu.

Cepheye üyeliği teşvik için hediyeler dağıtılıyor, bazı il ve ilçelerde sadece üyelerin ücretsiz çay-kahve içebileceği kahvehaneler ve ücretsiz karnını doyurabileceği aşhaneler açılıyordu.

Devlet radyosu ve Anadolu Ajansı, Vatan Cephesi’ne üye sayısını artırmak için aktif olarak kullanılıyordu.

Üye olanların isimleri her gün radyodan saatlerce yayınlanıyor ve bu isimler Anadolu Ajansı tarafından da basına anında servis ediliyordu.

Üye olanlara, “Başbakan Menderes imzalı kimlik kartı” veriliyordu.

Vatan Cephesi şubeleri, “üye sayısını artırıp Başbakan Menderes’in gözüne girme” konusunda adeta birbiriyle yarışıyordu.

Bu da “üye listelerinin şişirilmesine” neden oluyordu.

Listelerde; bebekler, çocuklar ve ölmüş kimseler de yer alıyordu.

Bazı kimseler, “haberi olmadan cepheye üye yapıldıklarını” radyodan öğreniyorlardı.

Muhalif radyo dinleyicileri, cepheye üye olanların isimlerinin radyodan saatlerce yayınlanmasından o kadar bıkmışlardı ki, “Radyo İstasyonlarından Ajans Haberlerini ve Partizanca Neşriyatı Dinlemeyenler Derneği”ni kurdular.

Vatan Cephesi’ne üyelik, “her kapıyı açan anahtar” haline gelmişti.

Bir gazeteci, yazdığı bir haberden dolayı hapse düşmüş, Vatan Cephesi’ne üye olunca Başbakan Menderes tarafından affedilmişti.

Cepheye üye olan İstanbul Galata’daki işsiz güçsüz mafya bozuntuları, bir olaydan dolayı karakola düştüklerinde, sırıtarak ceplerinden çıkardıkları Başbakan imzalı “Vatan Cephesi Kimlik Kartı”nı gösteriyorlar ve serbest bırakılıyorlardı.

Köylere devlet hizmetlerinin götürülmesinde, o köyde “Vatan Cephesi” şubesinin olup olmadığı önemli bir kıstastı.

Şube açan ve bütün halkı Vatan Cephesi’ne üye eden köylere, iktidar öncelikle yol yapıyor, su getiriyordu.

CHP’ye uzun yıllar oy veren köyler ise, “Eğer cepheye katılmazsanız, elektriğiniz suyunuz kesilecek” diye tehdit ediliyordu.

Vatan Cephesi’ne üye olmayan Âşık Veysel “vatan haini” ilan ediliyor ve köyüne hapsediliyor

Özetle, Türkiye böylesine keskin bir “cepheleşme” dönemi yaşıyor, Vatan Cephesi’ne üye olmayanlar “düşman” ve “vatan haini” ilan ediliyordu.

Üye olması için baskı yapılanlardan biri de dönemin büyük halk ozanı Âşık Veysel’di.

Veysel, iktidarın bütün ısrarlarına rağmen “Vatan Cephesi”ne katılmayı reddetti.

Bunun üzerine yönetim cezasını kesti, Âşık Veysel’i “vatan haini” ilan etti, seyahat hakkını elinden aldı, köyüne hapsetti.

Âşık Veysel’den “vatan haini” olur mu?

Korkmadı, eğilmedi, bükülmedi, dik durdu, oturup “Demokrasinin Budur Rejimi” isimli türküyü kaleme aldı.

6 kıta 24 mısralık türkü ile Demokrat Parti iktidarını yerden yere vurdu:

“Vatan milletindir, kim kovar kimi

Sıkma savcıları, kovma hâkimi

Şekavet yok, adalet var bu yolda

Topkapı'da, Kayseri'de, Uşak'ta

Kimin hakkı vardır, bu sefil halkta

Parmaklar oynuyor türlü nifakta

Selamet yok, felaket var bu yolda

Radyo denilen milletin malı

Neşriyatlar tarafsızca olmalı

Hâkimiyet milletindir bilmeli

Esaret yok, hep millet var bu yolda

Manasız mantıksız Vatan Cephesi

Vatan milletindir bu neyin nesi

Maksat Menderes'in seçim dalgası

Menderes yok, memleket var bu yolda

Milletsiz bir devlet yoktur olamaz

Eğri bakan aradığın' bulamaz

Hiçbir parti ebediyen kalamaz

Şikâyet yok, nihayet var bu yolda

Veysel söyler ama duyulmaz sesi

Doğru diyene diyorlar asi

Böyle değildi şu demokrasi

Tahkikat yok, hürriyet var bu yolda.”

Yedi yaşından beri gözleri kör olan Âşık Veysel’in, salt “Vatan Cephesi’ne üye olmadığı için “vatan haini” ilan edilmesi ve köyünde hapis tutulması, Demokrat Parti’nin “sorunlar karşısındaki çaresizliğini” gösteriyordu.

Türkiye, her geçen gün daha da kötüye gidiyordu.

Yarın:

Demokrat Parti’nin sonunu getiren olaylar.