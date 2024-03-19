Aradan on yıllar geçti. Dünya genelinde bu konuda bir gelişme gözlenmedi. Bu konuyla ilgili bir yazıyı yılılar önce yazmıştım. Döndüm arkama baktım düzelme olmadığı gibi durum daha da berbatlaşmış.

Biyolojik Saat, adından da anlaşılabileceği gibi, zamanı ölçmeye yarar; ancak bildiğimiz saatlerden farklıdır. Pil, elektrik gibi güç kaynağına ihtiyaç duymaz. Bu saat, bir organizmanın doğuştan gelen zamanlama araçlarıdır. Sirkadiyen ritim ya da biyolojik saat, davranışları ve bedensel işlevleri temsil eden olgudur. Olguların hep aynı saatte ve düzenli olarak tekrarlaması biyolojik saati oluşturur. Günlük döngülerin devamını sağlar ve oluşturduğu değişimlerle zihinsel, fiziksel, davranışsal birçok durumun sağlıklı şekilde ilerlemesine yardım eder. Biyolojik saat için verilebilecek en iyi örnek, hep aynı saatte uyanmak, aynı saatte uyumaktır.

İnsanlar, saati hiç görmeseler bile vücutlarında gelişen durumlar sayesinde saati tahmin edebilir. Bu durum, aslında biyolojik saatin normal biçimde çalıştığının göstergesidir. Biyolojik ritmin de ayarlanmasına yardımcı olan biyolojik saat, temel olarak vücuttaki özel proteinlerle kendini gösterir. Bütün doku ve organlara sinyal gönderdiği için her gün aynı işlevler aynı saatte tekrarlanabilir. Biyolojik saatler ve saatlere uygun rutin aktivitelerden örnek verecek olursak; 06.00, kortizon hormonu salgılanır ve vücut uyanır. 07.00, sindirim çok başarılıdır, yemekleri hazmetmek kolaydır. 09.00, vücudun en dinç olduğu zamandır.10.00, yaratıcılıkla ilgili işlere uygundur. Çalışma verimliliği çok yüksektir. 12.00, uyku artabilir, dinlenmek için kullanılabilir. 13.00, verimlilik düşer ancak safra sindirim için çok çalışır.18.00, akşam yemeği için çok iyidir, karaciğer ve pankreas daha dayanıklıdır. 02.00, refleksler zayıflar ve soğuğa karşı hassasiyet başlar. Daha birçok konu olduğunu biliyoruz.

Aziz Sancar, Biyokimya ve Biyofizik profesörü olarak yaptığı çalışmalar neticesinde birçok ödülün ardından 2015’te Nobel Kimya Ödülü almıştır. Milli Gururumuz olan Sancar’ın başka çalışmaları da bulunmaktadır. İnsanların biyolojik saatini kontrol eden dört genden birini keşfetmiştir. İnsanların fotoliyaz (Onarım mekanizması. Fotoliyaz enzimi güneş ışığındaki mor ötesi ışınların DNA'da yaptığı timin dimeri denen tahribatı onarır.) olup olmadığını araştırırken, insanların benzer bir proteini kodlayan benzer bir gene sahip olduklarını, ancak insan proteininin hiçbir onarım aktivitesine sahip olmadığını bulmuş ve Kriptokrom adını vermiştir. Günlük ritmi ayarlayan moleküler saatin hayati bir bileşeni olduğunu göstermiştir. Dört biyolojik saat, proteininin 24 saatlik döngü boyunca nasıl etkileşime girdiğini ve bunun kanser gibi çeşitli hastalıkların tedavi değerleri için önemini keşfetmiştir.

Bütün canlılar Allah’ın tezgâhında oluştu. İçimize biyolojik saati de O yerleştirdi. İhtiyaçlarımızı ve onların zamanını tam olarak bilen de yaratıcımızdır. Uyku zamanı, yemek zamanı, çalışma zamanı vb. Bilim adamları çalışmalarını yaparken bu verilerden faydalanıyor muhakkak. Uyku saati, derin uyku zamanı, yemek zamanı kesin olarak belli. Peygamber Efendimiz (SAV), nafile ibadet olan kaylule uykusunun vakti ile ilgili bir hadis-i şerifinde "Öğlenleyin kaylule yapınız.” Demiştir. Ayrıca ilkindi vakti uyumanın zarar verdiği de biliniyor. Bunu yanında namaz kılma ve zamanı tamamen biyolojik saatle ilgili olduğu gibi insan sağlığı ile de ilgilidir. Doğal ışıktan faydalanmak, gece vakitlerinde uyumak ya da sabah saatlerinde uyanmak biyolojik dengenin önemli unsurudur.

Doğanın da biyolojik saati vardır. Mevsimine ve ayına göre otlar, meyveler, sebzeler yetişir. İnsanlar ve otçul hayvanlar bunları tüketir. Her insanın beslenebileceği ürün, yaşadığı toprakta yetişenlerdir. İnsan ve hayvanlar bulunduğu coğrafyaya aittir, ona benzerler. Bir ülkenin her bölümünde bile farklı ürünler yetişiyor; bunun bilimsel anlamı olduğu da biliniyor. Hiçbir bölgede orada çıkan ürünlerden dolayı sağlığı bozulan olmuyor. Varlıkları ellerinden alınarak aç bırakılanlar hariç.

Dini bayramların, önem verdiğimiz özel günlerin de birbirleri arasında biyolojik sayabileceğimiz saat vardır ve bu saatler doğrudan doğruya insanın sağlıklı olmasıyla ilgilidir. Yazıyı okuyunca nereden nereye diyeceksiniz; benim için de aynı durum söz konusudur. Geçtiğimiz yıllarda Televizyon kanallarının birinde bir diyetisyen bilgi veriyordu. Birçok açıklama yaptı ve sonucu şöyle bağladı: “ İki dini bayramımız var. Mesela Şeker Bayramı, oruç ayı Ramazan’dan sonradır. Neden? Ramazan ayında kaybedilen enerjinin alınması içindir. Sonra Kurban Bayramı gelir. Bu bayramda et yenerek fazladan protein alınır. Bayramın arkasından Aşure Ayı yetişir ve midemizin, sindirim sistemimizin rahatlamasını sağlar.“ dedi. Bu zinciri daha da uzatmak mümkündür. Sadece mevsimlerin birbirlerini izlerken kendilerine has toprakta yetişen sebze ve meyveler de ne kadar uyumlu. Birbirlerini tamamlıyor. Bunları görebilmemiz bizleri fikir sahibi yapabilir. Lafın kısacası Allah’ın gönderdiği kitabımız Kur’an-ı Kerim’ de insanlığa sunulan yaşam tarzını hayatımıza sokabilir yani doğanın doğal yaşantısına ayak uydurabilirsek otomatik olarak sağlıklı olmak mümkündür. Çevremizde küçük bir araştırma yaparak bu gerçeği görebiliriz. Çobanlarla ilgili araştırma yaparken karşıma çıkan keçi yollarını merak ettim. Bazı keçi yolları mera içinde, düzlükteydi; Burada keçi yolu olmasının manasını bilemedim. Tanış olduğum gerçek bir çoban “Efendim, sürüyü otlatırken meranın yaşamasını da düşünüyor, planlıyoruz” Dedi. Şaşırdım “Nasıl yani? Diye sordum. “Merada çıkan otların mevsimi vardır. Mevsimine, ayına göre çıkan otlar meranın yaşamasını sağlar. Bu ay çıkan otu hayvanların yemesini sağlarken, daha sonra çıkacak olan otun ölmemesi için sürüyü oraya sürmeyiz, toprağı ezdirmeyiz. İşte bu yollar sürünün geçtiği yerlerdir.” Dedi.

Sağlığımızın bozulma nedenlerinden biri zamansız yetişen mahsuller değil mi? Zamansız yetişmek ne demek? Yapay ışık, yapay ısı, yapay gübre ve daha neler neler. Hormonlu yiyecek tüketmekten bedenimiz yoruldu. Bırakın her şey mevsiminde çıksın. Bırakın mahsulleri tadında yiyelim. Durun artık! Doğal düzenle bu kadar oynamayın. Başka coğrafyaların ürünlerini yetiştirmeyin. Toprak, üzerinde yaşayan insana ve hüküm süren iklime göre en iyi ne üreteceğini bilir. Afrika topraklarında çıkan ürünler orada yaşayanlara faydalıdır mesela.

Devlerin aşkı büyük olurmuş. Doğanın intikamı da muhteşem oluyor Başımız dertten kurtulmuyor. Kendinize hâkim olun. Hey arkadaş, siz de bu dünyadansınız. Ölümlüsün. Kendini ne sanıyorsun? Bu handan kimler geldi, geçti. Bırakın şu aç gözlülüğü; ne gözünüz doymak biliyor, ne karnınız, ne de cebiniz. Meraklanmayın, gün gelir toprak hepsini doyurur. Kendinize “dur” demezseniz son durakta diyen biri çıkar;

Bu gün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.