Nasıl bir hayat!

Nereden başlayacağım, nereye varacağımı bilemiyorum. Hele bir yola çıkalım inşallah bir çare buluruz.

-Herkesin insanlığın kötüye gittiğini kabul ettiği ama, hiç kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmediği.

-Herkesin insanlığı değiştirmeyi düşündüğü, dillendirdiği ama, hiç kimsenin önce kendini değiştirmeyi düşünmediği.

-Herkesin yaptığı uğursuzluğu Şeytan’a yüklediği, ya da başına bir iş geldiğinde Şeytan’a kızdığı ama bir iyilik yaparak Şeytanı utandırmaya, kızdırmaya çaba göstermediği.

-Bir insanı bulunduğu konum ve mevkiiyle değil, göz koyduğu konum ve mevki ve ihtirasları ile ölçüp değerlendirmek gerektiği.

-Bir insan Ruhsal ve fiziksel olarak acı duyuyorsa canlı olduğu, aynı acıları çeken başkalarının acısını duyuyorsa insan olabileceği.

-İnsanın gerçek gücünün hayat içerisinde yaptığı sıçramalarla değil, gelişmeler karşısında istikrarlı bir şekilde sarsılmaz duruşunda olması gerçeği.

-Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan, kendi mutluluğu için başkalarının mutluluğuna zarar vermekten sakınmayan insanın, iyi insan olamadığı hatta kötü olduğu .

-İnsanların çoğu onu yapıyor diye, aynısını yapmanın yanlışı yanlış olmaktan çıkarmayacağı -Birine çamur atmadan önce iyi düşünmek, ve unutmamak gerekir ki, önce senin ellerinin kirleneceği.

**

Sayabildiğim bu konuların günlük yaşamımızın ayrılmaz parçaları olduğu bu dünyada yaşarken:

Kendimi beğenmişlik şaşkınlığına düştüğüm,

Çok şey ya da her şeyi bildiğim yanılgısına düştüğüm,

Zamanı değerlendiremediğim, boşa geçirdiğimin farkına varamadığım,

İnsani değerlerden yoksun, değersiz insanlarla karşılaştığım,

Yardımcı olabileceğim konularda İnsanları uyarma zorunluluğu hissettiğim, nasıl bir tepki ile karşılaşacağımı bilemediğim için yapıcı uyarılarda bile bulunmakta tereddüt ettiğim.

Kendi kusur veya eksikliklerine bakmadan aynaya bakmayı akıl edemeyen, ulu orta ahkam kesen insanlarla karşılaştığım,

Topluma hiçbir yararı olmayan, topluma vereceği zararı bile hiçe sayıp, çıkarı için her şekle uyan bencil insanları gördüğüm,

İşlediği suçları ve kabahatleri başkalarına yükleyemeye çalışan, her türlü üç kağıtçılığı uyanıklık olarak kabul eden kof insanların nafile çabaları,

İnsanlara güzellikler yaşatmak için çaba gösteren, yaşatan; Tam aksine zarar veren, eziyet edenlere rast geldiğim,

Bilgi, birikim ve deneyimleriyle bulunduğu mevkiye layık olup hakkını verenlerle, hak etmediği halde mali ve siyasi düzenbazlıklarla iş başına getirilip hakkını işin veremeyenleri gördüğüm,

Sabır taşını çatlatacak derecede vahim, sabredilmesi gereken durumlarla karşılaştığım,

Canlı olmanın tek başına insan olmak anlamına gelmediği, arasındaki farkın gözetilmesi gerektiğinin göz ardı edildiği,

Sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler karşısında bir takım insanların işine geldiğine göre dik duruşu, esnek davranışı ve hatta kıvırışı.

Egoist insanların mutluluk ararken, hakkı hukuku gözetmediği, hakkın ve hukukun önce kendisi tarafından gözetilmesi gerektiğini yok sayarak, başkalarından bekleyenlerin içine düştüğü zavallılık,

Doğru olup olmadığını düşünmeksizin birilerinin olumsuzluklarını geçerli kabul edenlerin,

Kendini beğenmiş beyni ve yüreği boş yaratıkların,

Hayattan ve yetkin insanların söylem ve eylemlerinden gereken dersi almayanlarla bir arada yaşamak zorunda kalıp bunaldığım, öfkelendiğim, üzüldüğüm, sıkıntıya düşüp çözüm aradığım zamanlarda yukarıda sıraladıklarımı bir daha, bir daha okudum…

Merak ediyorum. Kaç kişi okuyor. Okuyanlar bunlara neleri ekleyebilirler? Çözüm önerileri var mıdır?, varsa rica ediyorum. Söylesinler de hep birlikte toplumsal huzuru yakalayabilelim…