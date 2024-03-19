Makale Yazısı-

Nasıl bir hayat!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Nereden başlayacağım, nereye varacağımı bilemiyorum. Hele bir yola çıkalım inşallah bir çare buluruz.

-Herkesin insanlığın kötüye gittiğini kabul ettiği ama, hiç kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmediği.   

-Herkesin insanlığı değiştirmeyi düşündüğü, dillendirdiği ama, hiç kimsenin önce kendini değiştirmeyi düşünmediği.

-Herkesin  yaptığı uğursuzluğu Şeytan’a yüklediği, ya da  başına  bir iş geldiğinde  Şeytan’a  kızdığı ama bir iyilik yaparak Şeytanı utandırmaya, kızdırmaya çaba  göstermediği.

-Bir insanı bulunduğu konum ve mevkiiyle değil, göz koyduğu  konum  ve mevki ve ihtirasları ile ölçüp değerlendirmek gerektiği.

-Bir insan Ruhsal ve fiziksel olarak acı duyuyorsa canlı olduğu, aynı acıları çeken başkalarının  acısını duyuyorsa insan olabileceği.

-İnsanın gerçek gücünün hayat içerisinde yaptığı sıçramalarla değil, gelişmeler karşısında istikrarlı bir şekilde  sarsılmaz duruşunda olması gerçeği.

-Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan, kendi mutluluğu için başkalarının mutluluğuna  zarar vermekten sakınmayan insanın, iyi insan olamadığı  hatta kötü olduğu .

-İnsanların çoğu onu yapıyor diye, aynısını   yapmanın  yanlışı yanlış olmaktan çıkarmayacağı -Birine çamur atmadan önce iyi düşünmek, ve unutmamak gerekir ki, önce senin ellerinin  kirleneceği.

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Sayabildiğim bu konuların günlük yaşamımızın ayrılmaz parçaları olduğu bu dünyada yaşarken: 

Kendimi beğenmişlik şaşkınlığına düştüğüm,

Çok şey ya da her şeyi bildiğim yanılgısına düştüğüm, 

Zamanı değerlendiremediğim, boşa   geçirdiğimin  farkına  varamadığım,

İnsani değerlerden yoksun,  değersiz  insanlarla karşılaştığım, 

Yardımcı olabileceğim  konularda İnsanları uyarma   zorunluluğu   hissettiğim, nasıl bir tepki ile karşılaşacağımı bilemediğim için yapıcı uyarılarda bile  bulunmakta  tereddüt ettiğim.  

Kendi  kusur  veya  eksikliklerine  bakmadan   aynaya  bakmayı akıl edemeyen, ulu orta  ahkam kesen  insanlarla karşılaştığım,

Topluma  hiçbir yararı olmayan, topluma  vereceği zararı bile hiçe  sayıp, çıkarı için her şekle uyan  bencil insanları gördüğüm, 

İşlediği  suçları ve kabahatleri başkalarına  yükleyemeye  çalışan, her türlü üç kağıtçılığı  uyanıklık olarak kabul eden  kof insanların   nafile   çabaları,

İnsanlara  güzellikler yaşatmak  için  çaba  gösteren,   yaşatan;  Tam aksine   zarar veren,   eziyet edenlere  rast  geldiğim, 

Bilgi, birikim ve deneyimleriyle  bulunduğu mevkiye layık olup hakkını verenlerle, hak etmediği  halde  mali ve siyasi  düzenbazlıklarla   iş başına  getirilip hakkını  işin  veremeyenleri gördüğüm,

Sabır taşını çatlatacak derecede vahim, sabredilmesi  gereken  durumlarla karşılaştığım, 

Canlı olmanın  tek başına  insan olmak anlamına  gelmediği,  arasındaki farkın  gözetilmesi  gerektiğinin göz ardı edildiği,

Sosyal, siyasal ve  ekonomik gelişmeler  karşısında  bir takım insanların işine geldiğine  göre  dik duruşu, esnek davranışı ve   hatta  kıvırışı. 

Egoist insanların mutluluk ararken, hakkı hukuku  gözetmediği, hakkın ve hukukun önce  kendisi tarafından  gözetilmesi gerektiğini  yok sayarak, başkalarından bekleyenlerin  içine  düştüğü zavallılık, 

Doğru olup olmadığını  düşünmeksizin birilerinin olumsuzluklarını  geçerli kabul edenlerin,

Kendini beğenmiş  beyni ve yüreği boş yaratıkların,

Hayattan ve yetkin insanların söylem ve  eylemlerinden  gereken  dersi almayanlarla  bir arada  yaşamak  zorunda  kalıp bunaldığım, öfkelendiğim,  üzüldüğüm,  sıkıntıya  düşüp çözüm  aradığım zamanlarda   yukarıda  sıraladıklarımı  bir daha, bir daha   okudum…

Merak ediyorum.  Kaç kişi  okuyor. Okuyanlar bunlara neleri  ekleyebilirler? Çözüm önerileri var mıdır?, varsa  rica ediyorum. Söylesinler de hep birlikte  toplumsal huzuru yakalayabilelim…

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