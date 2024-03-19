Yaşlılarımıza saygılı mıyız?

18-24 Mart arası “Yaşlılara Saygı Haftası” olarak belirlenmiş.

Neden?

İçinde yaşadığımız toplumun, “yaşlılarına saygılı olma” kültürü yok mu? Ya da, bu saygı dinden bu güne etkisini yitirdi mi?

İnsan, “ çocuk” yaşta öncelikle anne-babasından sonra yakın çevresinden “sevgi ve güven” ister.

Ailesi ve yaşam çevresinde “hoyratlık” gören bir çocuk, yetişkin olduğunda bu hoyratlığın bedelini bir şekilde ödetir! Çünkü, ruh dünyası çocukken sakatlanmıştır!

Belediye otobüslerinde yaşlılara saygılı davranmayan, yer vermeyen gençleri görünce, “acaba çocukluğunda ne gibi olumsuzluklar yaşadı?” diye düşünürüm!

Yaşlılık, insanın sonbaharıdır.

“Sağlıklı ve dengeli bir yaşam” süreci yaşamışsa, “AİLE bütünlüğü” yani, “sevgi ve saygı kültürü” oluşmuşsa, bir de kimseye muhtaç olmadan, “güven” içinde yaşama olanağı varsa, yaşlı insanın baharı uzun sürer!

Yaşlı insana, önce ailesinin sonra da ülke yönetiminin duyarlı olması gerekir.

Yaşlı insanlara saygılı bir toplum, yaşlı insanı depoya atılmış hurda malzeme gibi göremez! Yaşlı insanı hayata bağlamak, mesleki ve insani birikimlerinden yararlanarak onurlandırmak gerek.

Yaşlı insan için en insafsız ruh hali; “Ben artık işe yaramıyorum! Kimse beni önemsemiyor” duygusudur.

Yaşlı insanın “ekonomik kaygıları” olmamalıdır.

Emekli maaşının “gerçek alım gücü” sürekli eriyen, yoksulluğa mahkum edilen ama “emeklimizi enflasyona ezdirmedik” yalanlarıyla uyutulmaya çalışılan yaşlılar birer “zincirsiz köle” gibidir!

Bu ülkeyi yönetme yetkisini alan siyasal iktidarın yanlış ekonomi politikalarının kurbanı oluyor emekliler.

Yerli-yabancı ortaklığı ile yapılan ve dolarla borçlanılan Otoyollar, köprüler, tüneller ile “hasta garantili” Şehir Hastaneleri ve “yolcu garantili” havaalanlarına oluk gibi bedel ödenirken, bütçede yatırım için, tarımsal destek için, sosyal güvenlik ve emekli maaşları için kaynak kalmıyor!

“Kamu işletmeleri zararları” ile savruluyor kaynaklar! Liyakatsız yöneticilerin günahını bu millete ödetmek hakça mı?

“Kamuda israf” görgüsüzce sürdürülürken, yaşlı insanlarımızın sabahın erken saatlerinde ucuz et, ya da “askıda ekmek” kuyruklarında çile çekmeleri hakça mıdır?

Artık, emekli maaşıyla “Huzurevleri” de bir hayal!

Bu ülkede yaşayan emeklilerin de oylarıyla TBMM’de görev yapan Milletvekillerinden bazıları, “Emekli yoksulluğunu araştırma” önergesine HAYIR oyu veriyorlar!?

Bu mudur yaşlılara saygılı olmak?

65 yaş üstü vatandaştan, tapu işlemleri başta olmak üzere birçok alanda “Hukuki Ehliyet Raporu” istiyorlar!

Peki, bu ülkeyi yönetme ihtirası içindeki, 65 yaş üstü siyasetçilerden böyle bir rapor isteniyor mu? HAYIR!

Ekonomiden, sosyal yaşama, hayatın hemen her alanında giderek artan sorunlar ve özellikle de “ADALETE GÜVEN” inancının büyük ölçüde kaybolduğu bir ülkede yaşlılık çekilecek çile midir?

“Yaşlılara saygı” haftasında aklıma takılan sorunlardan birkaç örnek verebildim.

Sizler de bir düşünün lütfen;

Bu ülkede yaşlılara saygı var mı?