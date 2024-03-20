Demokrat Parti’nin sonunu getiren olaylar

AP, ANAP, DYP ve AKP’nin rol modeli DEMOKRAT PARTİ’nin 10 YILI (13)

İktidarların ilk dönemleri genellikle başarılıdır.

Halk kredi açmıştır, göreve seçilenler bu krediyi iyi kullanmak için canla başla çalışırlar.

Bazı sorunları çözerler veya çözmüş gibi görünürler…

Hesapsız kitapsız harcamalar yaparak bolluk yaratırlar.

Seçmene şirin görünmek için ellerinden geleni yaparlar.

DP de böyle bir dönemi yaşadı.

İkinci dönemde iktidarın çalışma temposu düşer, rehavet başlar.

Ben ne yapsam halk beğeniyor, havasına girer.

Para kalmamıştır, borçlanma yoluna gider.

Bir iktidarın borçlanma aşaması, “emperyalizmin tuzağına düşme” aşamasıdır.

Batı, bir zamanlar ülkeleri işgal ederek sömürürdü, bunun adına “kaba sömürgecilik” denirdi, 2.Dünya Savaşı’ndan sonra “ yeni sömürgecilik” çağını başlattı, yani “borç vererek” sömürme.

DP de artık bu sömürü çarkının içindedir, ekonominin çarklarını borçla çevirmeye başlar.

Üçüncü dönemde iktidarların ayakları yerden kesilir, “zafer sarhoşluğu” başlar.

Yönetenler, “ülke sorunlarını sadece ben çözerim havasına” girer.

Parti lideri, “Allah’ın kendisine, ülkeyi kurtarması için görev verdiğine” inanır.

Çevresindeki yandaş ve yalakalar artar, alkışlar çoğalır.

Gerçekleri söyleyenler, doğru yolu gösterenler hızla dışlanır.

Toplum, “bizden olanlar ve bizden olmayanlar” diye ayrıştırılır.

Devletin kuralları ve kurumları rafa kaldırılır.

“Yönetim sorunu” başlar ve kaos kapıdadır.

Demokrat Parti de artık bu dönemi yaşamaktadır.

Kaos başlıyor

Devletin bütçesindeki açıklar arttı, ekonomi çöktü, dış borç çevrilemez hale geldi, sinirler gerildi, eleştiriler kabul edilemez oldu, “demokrasi anlayışı” terk edildi.

Ordu, basın, üniversite, bürokrasi ve yargı üzerindeki baskılar yoğunlaştı.

Muhalefet partilerini sindirme ve çalışamaz hale getirme gayretleri hızlandı.

Artık toplumun karşısında “demokrasiden otoriter yönetime evrilmiş” bir Demokrat Parti vardı.

Adını “demokrasi”den almıştı, ama uygulamaları tam “despotluk”tu.

Demokrat Parti, 1959 ve 1960 yıllarını büyük sıkıntılar içinde geçirdi.

Kendisini 1950’de iktidara getiren “sosyal koalisyon” dağılmış, halk desteğini tamamen çekmişti.

6-7 Eylül olayları nedeniyle azınlıklar, özgürlükleri kısıtlandığı için bürokratlar, söz verildiği halde sendikal haklarını alamayan işçiler ve ekonomi kötü yönetildiği için krize giren işverenler DP’den hızla uzaklaşıyordu.

17 Şubat 1959’da Londra’da meydana gelen uçak kazasından Başbakan Adnan Menderes’in sağ kurtulmuş olması, ülkede havayı biraz yumuşattı.

Dini duyguları yüksek Anadolu halkı bu olayı “Allah’ın takdirine” bağladı.

Parti de “Allah, sevdiği kulunu kazadan ve beladan kurtarır” propagandası yaparak, uçak kazasını “ülkedeki siyasi ve ekonomik krizin üstünü örtmede” kullandı.

Menderes, çevresindeki riyakâr ve tahrikçi partililerin dolmuşuna öyle geldi ki, neredeyse kendini “peygamber” ilan edecekti.

Tabii kazanın olumlu etkisi fazla sürmedi.

İnönü’nün yurt gezisi yasaklanıyor

Muhalefet partisi CHP, “ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları halka anlatmak” için sokağa çıkmaya, Anadolu’yu dolaşmaya karar verdi.

İsmet İnönü gezilerine Batı Anadolu’dan Uşak’tan başladı.

Uşak’ın simgesel bir önemi vardı.

Kurtuluş Savaşı’nda, 2 Eylül 1922’de, Yunan generali Trikopis burada esir alınmıştı.

İsmet İnönü’nün başkanlığında 46 kişinin katılacağı bu geziye “Büyük Ege Taarruzu” adının verilmesi, gerginliği artırdı.

“Milli Muhalefet” ve “Vatan Cephesi” arasındaki çizgiler daha keskinleşti.

İçişleri Bakanı Dr. Namık Gedik, basın toplantısı düzenleyerek, “İsmet Paşa’nın geçeceği yerlerde halkın fazla heyecanlı olduğunu, karışıklıklar çıkabileceğini, hükümetin İnönü’yü koruma sorumluluğunun olmadığını” açıkladı, “seyahatten vazgeçilmesini” istedi.

İçişleri Bakanı Gedik’in bu açıklaması, tansiyonu iyice yükseltti.

Uşak halkı tedirgindi.

Şehirde CHP’liler “karşılama”, DP’liler ise “protesto etme” hazırlığı yapıyordu.

İsmet İnönü gezisini iptal etmedi, 30 Nisan 1959 sabahı saat 09.00’da trenle Uşak’a geldi, halk tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

İnönü ve bazı milletvekilleri, güvenlik güçlerinin yardımıyla bir Uşaklıya ait üstü açık bir cipe bindirildi ve kortej şehir merkezine doğru ilerlemeye başladı.

İnönü’yü taşıyan araç, DP il binası önünden geçerken gerginlik arttı yuhalama sesleri yükseldi.

Binanın balkonunda bulunan il başkanı, elindeki çay bardağını İnönü’ye doğru fırlattı. Bardak, İnönü’ye değil, yanındaki gazeteciye isabet etti ve gazetecinin kafasından yaralanmasına neden oldu.

CHP’liler bu olay üzerine DP il binasını bastı ve camlarını kırdı.

İsmet İnönü, bu kargaşa içinde CHP il binasına zor ulaştı, balkona çıkıp halka teşekkür etti:

“Sevgili yurttaşlarım. Ben otuz yedi yıl önce Uşak’a geldiğimde Yunan başkumandanının kılıcını teslim alarak, Atatürk’e teslim ettim. Bu belde böyle bir beldedir. Halkımıza sonsuz saygı ve sevgiler sunarım. Şimdi sizlerden bir ricam var. Buradan sessizce ve ağırbaşlılıkla dağılmanızdır.”

Uşak Valisi, “İnönü’yü durdurun, gerekirse vurun” emrini veriyor

Uşak’ta İsmet İnönü’ye saldırılar bununla kalmadı.

İnönü, öğleden sonra Milli Mücadele sırasında Atatürk’ün kaldığı ve Trikopis ile görüştüğü evi ziyaret etmeyi planlamıştı.

Vali, emniyet müdürü ve il jandarma komutanına “bu ziyareti engellemeleri, gerekirse İnönü’yü vurmaları” emrini verdi.

Her iki güvenlik yetkilisi de, kanunsuz olduğunu, böyle bir görevi yerine getiremeyeceklerini bildirince, vali bu defa “İsmet İnönü’yü öldürme görevini” şoförüne verdi.

O sırada yanında bulunan kendisini korumakla görevli jandarma erinin belindeki tabancayı zorla alarak şoförüne uzattı ve “İnönü’yü öldürme” görevine gönderdi.

Şoför arabadan inerek kalabalığa karıştı, İnönü’nün vurulması, tabancası alınan askerin durumu haber vermesiyle bir binbaşı tarafından engellendi.

İsmet İnönü, bütün bu olaylar yaşanırken “karargâh evini” akşama doğru ziyaret etti, evden ayrılırken ev sahiplerine, “Bana eski hatıralarımı yaşattınız. Sizin evi ziyaret etmeden gidemezdim” diyerek teşekkür etti.

İnönü’nün başı atılan taşla yarılıyor

Ertesi sabah, yani 1 Mayıs 1959 sabahı, kentten ayrılmak için tren istasyonuna giderken İsmet İnönü’ye yine saldırıldı.

Hem de taşla…

İnönü’nün başında 3.5 milimetre boyunda, 2.5 milimetre derinliğinde yara açıldı.

İlk tedavisi kafilede bulunan doktor tarafından yapıldı.

İnönü trene bindikten sonra da DP grubunun taşlamaları devam etti, gazetecilerin bulunduğu vagonun camları kırıldı.

“Uşak olayları” Türk demokrasi tarihinin yüzkarasıydı.

Bir vali, kendisini oraya atayan partiye yaranmak için, “İnönü’yü gerekiyorsa vurun” talimatı verecek kadar ileri gidebiliyordu.

O dönem, devlete hizmet değil de iktidara uşaklık eden valiler, “Uşşak Valisi” diye adlandırılıyordu.

İnönü’nün İzmir’i ziyaretinde, CHP’nin siyasi faaliyet yapması yasaklanıyor

Uşak’ta başlayan olaylar, İzmir’de de devam etti.

İnönü’nün Uşak’ta taşlanması, Uşak’tan İzmir’e geçerken Manisa’da yaptığı konuşmaya yayın yasağının getirilmesi, İzmir’deki siyasi havayı da iyice germişti.

İzmir Valisi, İsmet İnönü’nün ziyaret günlerinde, CHP’nin siyasi faaliyet yapmasını yasakladı.

CHP il idare kurulu, bu kararı eleştiren bir bildiri yayınladı.

Bu bildiriyi basan Demokrat İzmir ve Sabah Postası gazetelerinin 2 Mayıs 1959 nüshaları, “halkı tahrik ettiği” gerekçesiyle mahkeme kararıyla toplatıldı.

Siyasi tansiyon bu derece artmıştı.

Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes, Devlet Bakanı Muzaffer Kurbanoğlu ve Emniyet Genel Müdürü Cemal Göktan, 2 Mayıs sabahı helikopterle İzmir’e geldiler, kent yöneticileriyle birlikte toplantılar yaptılar, “İnönü’nün İzmir’de siyasi faaliyette bulunması nasıl engellenir” bunu konuştular.

Bütün engellemelere rağmen, İsmet İnönü ve beraberindekiler, CHP’lilerin alkışları ve DP’lilerin protestoları arasında İzmir ziyaretini gerçekleştirdiler.

Kafile akşama doğru il binasına ulaştığında, kentteki hava iyice gergindi.

Heyettekiler burada biraz dinlendi, daha sonra fuar içinde Ada Gazinosu’nda İsmet İnönü’nün ziyareti şerefine düzenlenen yemeğe geçti.

İşte ne olduysa, bu saatlerde oldu.

DP binasına atılan dinamit ve Demokrat İzmir gazetesinin saldırıya uğraması

Arka arkaya iki olay yaşandı.

Demokrat Parti yöneticileri toplantı halindeyken, il binasının bahçesine bir dinamit atıldı ama kimseye bir zarar vermedi.

Bu, halkı galeyana getirmek için bir tuzaktı.

Amaç gerçekleşmişti, patlamanın hemen ardından ellerinde taş ve sopalarla 200’den fazla kişi “Demokrat İzmir” gazetesine doğru yöneldi.

Adında “demokrat” vardı, ama Demokrat İzmir, İzmir’de Demokrat Parti’ye karşı en sert muhalefet yapan bir gazeteydi.

Saldırganlar, “Namussuzlar, komünistler il binamızı bombaladı. İl başkanımız öldürüldü. Arkadaşlar durmayalım burasını yakalım, içeridekileri öldürelim” diye bağırıyordu.

Gazete binasını ve baskı makinelerini tahrip ettiler, kullanılamaz hale getirdiler.

Olaylar gece yarısına doğru ancak bastırılabildi.

Sadece bir kişi gözaltına alındı, o da DP milletvekillerinin devreye girmesiyle serbest bırakıldı.

Bu, İsmet İnönü’ye “dolaylı” bir gözdağıydı.

Ertesi gün, 3 Mayıs 1959 Pazar günü, CHP Karşıyaka İlçe Kongresi vardı, valinin yasaklaması üzerine yapılamadı.

İnönü, o gün saldırıya uğrayan “Demokrat İzmir” gazetesini ziyaret etti, bazı görüşme ve ziyaretlerde bulundu, akşam yemeğini gazetenin sahibi Adnan Düvenci ile birlikte yedi.

CHP kafilesi, 4 Mayıs sabahı uçakla İstanbul’a geçti.

İçişleri Bakanı Namık Gedik, “İzmir olaylarından CHP’yi sorumlu tutan” açıklamalar yaptı.

İnönü, İstanbul’da da saldırıya uğruyor

DP’lilerin İsmet İnönü’ye saldırısı İstanbul’da da devam etti.

Havaalanından şehre doğru ilerleyen İnönü’nün konvoyu, Topkapı Surları civarında İstanbul Trafik Müdürü Celal Kosova tarafından kasıtlı olarak durduruldu.

Bekleyen Demokrat Partililer araçlara saldırdı, eli sopalı bir grup İsmet İnönü’nün aracının kapılarını zorladı, camlarını kırdı, üstüne çıkarak tepindi.

Çıkan olaylara polis müdahale etmedi, orada bulunan polislerin “yaka numaralarının olmadığı” görüldü.

Olaylar, tesadüfen bölgede bulunan Binbaşı Kenan Bayraklar ve yanındaki askerlerin müdahalesiyle önlendi.

İstanbul Savcılığı, çıkan olaylarla ilgili basına “yayın yasağı” getirdi.

Uşak, Manisa, İzmir’de yaşanan olaylarla ilgili de “yayın yasağı” verilmişti.

Gazeteler, o günlerde okurlarından sansür nedeniyle şöyle özür diliyorlardı:

“Gazetemiz, üst üste konan neşir yasaklarından dolayı birkaç günden beri okurlarına normal haber verme vazifesini yerine getiremiyor. Tamamen kendi dışımızda gelişen bu durumdan dolayı okurlarımızdan özür dileriz.”

İnönü’nün treni Kayseri girişinde 3 saat bekletiliyor

İsmet İnönü’ye saldırılar, sadece Uşak, İzmir ve İstanbul’la sınırlı kalmadı.

İnönü, 3 Nisan 1960’da Kayseri ve ilçesi Yeşilhisar’da da iktidarın baskısına ve saldırısına uğradı.

İsmet İnönü, CHP Kayseri İl Kongresi’ne katılmaya karar verdi ve bununla ilgili hazırlıkları başlattı.

Bunu haber alan Kayseri Valisi Ahmet Kınık, partiye bir telgraf çekti ve İnönü’nün Kayseri’ye gelmemesini istedi:

“Kayseri’de tahrik ve tertipler sonucu hava gergindir. Bu itibarla 3 Nisan 1960 günü yapılacak il kongresi yasaklanmıştır. Gelmenize gerek yoktur.”

İsmet İnönü il kongresi yasaklansa da Kayseri’ye gitmek istiyordu, çünkü Yeşilhisar İlçesi’nde CHP ilçe başkanına silah çekilmesi nedeniyle olaylar yaşanmıştı, bunu inceleyecekti.

İnönü, Kayseri’ye gitmek üzere yola çıktı, ancak bindiği tren Kayseri’ye 50 kilometre kala Himmet Dede İstasyonu’nda askerler tarafından durduruldu, üç saat bekletildi.

Kayseri vali yardımcısı istasyona geldi, geri dönmesini istedi, ama İnönü kabul etmedi.

İnönü’yü Kayseri’de 50 bin kişi karşıladı.

Ertesi gün İnönü’nün Yeşilhisar’a gitmesine yine izin verilmedi.

İnönü gitmekte ısrar etti ve arkadaşlarıyla yola çıktı.

Askerler Yeşilhisar yolunda barikat kurmuş, arabaların geçmesine izin vermiyordu.

İnönü arabasından indi, yürüyerek barikatı aştı.

Asker hükümetin emrini dinlemedi ve kendisine engel olmadı.

Bunun üzerine barikat kaldırıldı, arabaların geçmesine izin verildi.

Muhalefet lideri İsmet İnönü’nün seyahat ve konuşma hürriyetinin sınırlandırılması, bardağı taşıracak su damlalarıydı.

Yarın:

İlk sivil darbe, Tahkikat Encümeni’nin kurulması.