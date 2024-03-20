Nevruz,  Dünya Ormancılık Günü  Ve AŞIK VEYSEL… 

21 Mart, Nevruz.

Yüzyılların bir inancı ve geleneği.

“Dünyanın Uyanışı” ve “Bahar Bayramı.”

Baharın ilk günü.

Anadolu’da, Avrasya’da, Ortadoğu’da, Mezopotamya’da, Kafkasya’da yaşayan pek çok ulusun ortak inancı ve bayramı.

Doğa’nın ve insanın uyanışı.

Toprakta üretimin yola çıkması.

Aslında, yaşadığımız dünya harika bir düzene sahip.

Kış mevsiminde yağmur ve kar yağışlarıyla toprak besleniyor. Nehirler, göller coşuyor.

Dünyanın dengesi ve mevsimlerin oluşumunda en önemli “denge” unsurları; buzullar, ormanlar ve topraklar.

BAHAR gelince tüm canlılarda UYANIŞ başlıyor; Çiçekler açıyor, ağaçlar meyve veriyor. Uyanış, insanlarda da bir canlanma oluşturuyor. Yani EMEK de coşuyor.

Yaz ve Sonbahar da dünyanın mükemmel dengesinde önemli roller taşıyor.

İnsanın Büyük Günahı;

Doğa’ya ihanet!..

Yaradan’a inandığını söyleyen insan, Yaradan’ın bu müthiş düzenine ihanet ediyor!

İnsanın “açgözlülüğü” doğaya büyük zarar veriyor.

Bugün, Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından, “Dünya Ormancılık Günü” olarak kabul edilmiş.

Dünya, hızla ormanlarını yitiriyor.

Kimileri maden ocakları, kimileri lüks villalar ya da oteller kurmak için ormanları kesiyor, yakıyor, yok ediyor.

“Doğanın dengesi bozuluyor!”

Ne yazık ki, ormanların, meraların ve tarım topraklarının talan edilmesinde ülkemiz çok büyük günahlar içindedir!

Otoyol, demiryolu ve havaalanı inşaatları için “Kuzey Ormanlarımız” katlediliyor! Oysa, ormana zarar vermeden de bu projeleri gerçekleştirmek mümkün. Dünyada pek çok örneği var!

Bu ülkenin güzelim MERALARI çarpık yapılaşmalarla talan ediliyor!

“Silivri’ye kadar gelen kar yağışı İstanbul’a uğramıyor!” NEDEN?

Çünkü, BETON DENİZİ olmuş bir devasa kente kar ulaşamaz!

Ezcümle, bizim ülkemizde “Ormancılık Günü” büyük bir günahın acılarının yaşanmasıdır!

Aşık Veysel’e saygı…

Küçük yaşta görme yetisini yitiren ama “aklı ve insani vicdanı” ile insana ve doğaya bakan, sözlerini yazıp bestelediği eserleriyle ölümsüz, Köy Enstitüleri’nde öğretmenlik de yapan bir ölümsüz kişidir Aşık Veysel.

Bir “Halk Bilgesi” ve yaşadığı çağı doğru algılayabilen “Aydınlık” bir insandır.

O’nu 1973’ün 21 Mart günü bedensel olarak yitirdik. Ancak, yaşam kültürü, eserleri ve bu ülkeye verdiği hizmetlerle “ölümsüzlüğü” kazandı.

Aşık Veysel’i saygı ile anıyorum.

Ruhu huzur içinde olsun…