İlk sivil darbe, Tahkikat Encümeni’nin kurulması

AP, ANAP, DYP ve AKP’nin rol modeli DEMOKRAT PARTİ’nin 10 YILI (14)

Siyasi tarihimize baktığımızda, Demokrat Parti genellikle “demokrasi yıldızı”, Adnan Menderes de “demokrasi şehidi” olarak anılır.

Bu dönemin görünen yüzü böyledir.

Ancak dönemin gizlenen yüzüne baktığımızda, bambaşka bir DP ve bambaşka bir Menderes görürüz.

Bu görüntü, “Tahkikat Encümeni” kurulması sürecinde, daha belirgindir.

TBMM’de “Tahkikat Encümeni” kurulması için kanun çıkarılması, Türk demokrasinde bir “kara leke”dir ve askeri darbeler öncesi ilk “sivil darbe”dir.

“Tahkikat Encümeni” neydi?

Kanun neden ve nasıl çıkarıldı?

Eğer 27 Mayıs 1960 İhtilali olmasaydı, bu kanun Türkiye’yi ne hale getirecekti?

Türkiye, 1960 yılına deyim yerindeyse “tef gibi gergin” girdi.

Demokrat Parti artık ülkeyi yönetemiyordu, ama iktidarı da bırakmak istemiyordu.

Halka umut verecek yeni bir şey söyleyemiyor, muhalefetin yaptığı ağır eleştirilere dayanamıyordu.

Yapılacak ilk seçimlerde iktidardan düşeceğini görüyordu.

14 Temmuz 1958’de Irak’ta yaşanan darbe, iktidarı iyice korkutmuştu.

Acaba bu kötü gidişin sonunda Türkiye’de de darbe yaşanır mıydı?

Kafalardaki soru buydu.

CHP’yi kapatacak çare aranıyor

Demokrat Parti Meclis Grubu, 1958 yılının aralık ayı başında toplandı, “muhalefeti susturacak” ve “muhalefet partilerini kapatacak” bir yöntem aramaya başladı.

Bir dizi toplantı sonunda, meclis grubunda “Tedbirler Tespit Komisyonu” kurulmasına karar verdi.

Bu komisyon, “CHP’nin ve basının hükümeti düşürme çalışmalarına karşı” önlemler alacaktı.

Komisyon, CHP’yi kapatmak için gerekçeler bulacak, bununla ilgili kanun çıkarılacak ve CHP kapatılacaktı.

Komisyon çalışmaya başladı, 7 Nisan 1960’da, “Tedbirler Tespit Komisyonu” adını “Tahkikat Encümeni” olarak somutlaştırdı.

Bütün çalışmalar, öncelikle “CHP’nin kapatılması” üzerine yoğunlaştırıldı.

İktidar, bundan önce Millet Partisi’ni kapatmıştı.

Parti kapatma işine “tek hâkimli Sulh Ceza Mahkemesi” bakıyordu, DP’nin mahkemeler üzerindeki etkisi doruktaydı, pekala CHP’nin de defteri dürülebilirdi.

Ancak DP bunu “mahkeme kararı”yla değil, “kanunla” gerçekleştirmek istiyordu.

Kendisi ateşe dokunmayacak, “maşa” kullanacaktı.

Bu işi, Meclis’te yasal olarak kurulacak “Tahkikat Encümeni”ne yaptıracaktı.

DP Meclis Grubu, 7 Nisan 1960’da yaptığı saatler süren toplantıdan sonra çıkarmayı düşündüğü “Tahkikat Encümeni” yasası ile ilgili kamuoyuna tebliğ yayınladı.

Amaç düşünülen yasanın tartışılması değildi, amaç muhalefete “gözdağı” vermekti.

Ecevit: “Bu, CHP’yi yok etme planıdır.”

Bülent Ecevit, Ulus gazetesindeki köşesinde, yasa ile ilgili şu öngörüde bulundu:

“Bu tahkikat, CHP’yi yok etme planıdır. Kendi ilan ettikleri suçlarla muhalefeti mahkûm edecekler ve yok edeceklerdir. Ortada suç varsa neden normal mahkemeler yoluyla bu yapılmamıştır? Çünkü normal mahkemeler suçluları mahkûm eder, kurulacak komisyon ise suçsuzları mahkûm etmek içindir.”

“Tahkikat Encümeni” kurulması, iktidarın kontrolündeki besleme basın hariç, herkes tarafından eleştiriliyordu.

İktidar milletvekillerinden oluşturulacak komisyonun kararı, hukuki olamazdı.

Takvimler 18 Nisan 1960’ı gösterdiğinde, DP ve CHP, TBMM Başkanlığı’na iki ayrı önerge verdi.

DP’nin önergesinde, “CHP seçim dışı yollarla iktidara gelmek için gizli hücrelere dayanan bir örgüt kurmuştur ve bu teşkilat siyasi bir isyana hazırlanmakta olup basın yoluyla kamuoyunda taraftar sağlamaktadır. Bu kuruluşu soruşturmak için meclis bünyesinde 15 kişilik bir komisyon kurulmalıdır” deniliyordu.

CHP’nin önergesinde ise, “21 farklı konudan dolayı Başbakan Adnan Menderes hakkında meclis tahkikatı açılması” isteniyordu.

Önergede, “insan haklarının çiğnenmesi, adli güvencesizlik, partizan kararlar, basına baskı, resmi ilan adaletsizliği, radyo rezaleti, israf ve yolsuzluklar” vardı.

CHP’nin önergesi ret, DP’nin önergesi ise kabul edildi.

Aynı gün, Tahkikat Encümeninin kurulmasını öngören ve demokrasi dışı yetkiler veren 2247 sayılı yasa çıkarıldı.

Tahkikat Encümeni’ne verilen olağanüstü yetkiler

Yasa, 15 Demokrat Parti milletvekilinden oluşan Tahkikat Encümeni’ne, olağanüstü güç ve yetkiler veriyordu.

Dokuz maddeden oluşan yasanın bazı bölümleri özetle şöyleydi:

*Tahkikat Encümeni, Türkiye’deki bütün mahkemelerin, Cumhuriyet savcılarının ve hâkimlerin hak ve yetkilerine sahiptir.

*Encümen, gerektiğinde tüm basın yayın faaliyetlerini durdurabilir.

*Encümen, yayın yasağına uyulmaması halinde, basının tüm nüshalarını toplatıp matbaaları kapatılabilir.

*Encümen, her türlü bilgi, belge ve delile el koyabilir.

*Encümen, gerektiğinde siyasi amaçlı bütün faaliyetlere yasak getirebilir.

*Encümen, hükümetin bütün imkânlarından istifade etmeye yetkilidir.

*Encümen tarafından alınan tedbir ve kararlara her ne suretle olursa olsun muhalefet edenler, bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.

*Encümen’in aldığı kararlara itiraz edilemez.

Tahkikat Encümeni’nin ilk kararları

Encümen, kurulduğu tarihin akşamı saat 21.15’te radyodan üç bildiri yayınladı.

Birinci bildiri görev bölümü, ikinci ve üçüncü bildiriler yasaklarla ilgiliydi.

Encümen, iki numaralı bildirisiyle, ülkedeki siyasi partilerin tüm siyasi faaliyetlerini durdurdu.

Partilerin kongre yapmaları, toplantı düzenlemeleri, üye kaydetmeleri bile yasaklandı.

Üç numaralı bildiri ise, Tahkikat Encümeni ile ilgili en küçük bir haber yapılmasını dahi yasaklıyordu.

İnönü: “Sizi ben bile kurtaramam.”

Tahkikat Encümeni’nin yaptığı ilk işlerden biri de, Meclis tutanaklarının yayınlanmasını yasaklamak oldu.

Kanunun kabul edildiği 18 Nisan 1960’da, İsmet İnönü’nün Meclis’te yaptığı sert konuşma bu nedenle basında yer almadı.

İnönü, “Sizi ben bile kurtaramam” dediği o ünlü konuşmasında şunları söylüyordu:

“Encümen, hükümetin üstünde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde bir baskı rejimi olacaktır. Talep gerçekleşirse; hesapsız, mesuliyetsiz, istediği vatandaşı tutuklayacak, istediğini söyle diyecek, istediği kâğıtları alacak, bu suretle memlekette bir dehşet idaresi fiilen kurulacaktır. Meclis Tahkikatı Encümeni adı altında ülkede bir baskı idaresi kurulmaktadır. Bu baskı idaresi, anayasaya, insan haklarına karşı uygulanacak yasa dışı bir darbedir. Biz ihtilalden gelmiş bir nesiliz. Meşrutiyet ihtilalinden geldik. Cumhuriyet ihtilaline yöneldik. En sonu Cumhuriyet ihtilalinden demokratik rejime geçmeye kadar çok gayret sarf ettik ve çok zahmet çektik. Çok güç devirdi bu. Ama sabırla muvaffak olmak için uğraştık. Şimdi ihtilal, iktidarı bir defa ele geçirmiş olanlar tarafından yapılıyor. Seçimle iktidara geliyor, devletin vasıtalarına el koyuyor, seçimle gitmek ihtimali ufukta göründü mü ben buradan gitmem telaşına düşüyor.

Eğer bir idare insan haklarını tanımaz, baskı rejimi kurarsa, o memlekette ayaklanma olur. Eğer insan hakları yürütülmez vatandaş hakları zorlanırsa, baskı rejimi kurulursa, ihtilal behemehal olur. Biz böyle bir ihtilal içinde bulunmayız, bulunamayız. Böyle bir ihtilal dışımızda, bizimle münasebeti bulunmayanlar tarafından yapılacaktır.

Bu demokratik rejim istikametinden ayrılıp baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam. Bu idareye verilen selahiyetler gayrimeşrudur. Razı olmayız. Ve vatandaşların hepsine, bunun haksız olduğunu, buna mukavemet etmek lazım geldiğini söyleriz.”

Ecevit: “Zorba, kendini kanunların da mahkemelerin de üstünde sayar.”

O dönem hem milletvekili hem de gazeteci olan Bülent Ecevit’in, Tahkikat Encümeni eleştirisi ise daha ağırdı:

“Zorba vardır, zorbalığını kanunla yürütmeye kalkışır. Zorba vardır, kanun da tanımaz. Kendi çıkardığı kanunlara bile katlanamaz. Kendini kanunların da mahkemelerin de üstünde sayar. Hele zorba budalalık edip de hükümranlığını kanunsuzluk üstüne kurmaya kalkışırsa, o zaman kendi kendini tabiat kanunlarına teslim etmiş olur. Kanun, hükmedilen kadar, hükmedenin de koruyucusudur. Kanunların zırhını üstünden atan zorba, çıplak tabiattaki hayvan gibi güçsüz ve yalnız ve çaresiz kalır. Çaresizliğinden parçalar, yalnızlığından ulur, güçsüzlüğünden ölür.”

Muhalefetin bütün bu eleştirilerine rağmen “Tahkikat Encümeni” yasası çıkarılmıştı, Demokrat Parti artık iktidarda kalabilmek her türlü zorbalığı yapacaktı.

Türkiye’de “çoğunluk diktatörlüğü” başlamıştı.

Tahkikat Encümeni’nin yasaklarına uymayıp yayın yapan pek çok gazete-dergi ve bu gazete-dergileri basan matbaalar kapatıldı.

Gazete-dergi sahip ve yazı işleri sorumluları, gözaltına alınıp tutuklandı.

Yarın:

“Tahkikat Encümeni” kurulması sonrası meydanlar iyice hareketleniyor.