Türk 'ün milli bayramı Nevruz

Araştırmalara göre Nevruz'un İslamlığın kabulünden çok önceki tarihlere uzanan mazisi vardır. Patenti tamamen Türk'e ait bir bayramdır. Balkanlardan Çin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlanmaktadır. Gece ve gündüzün eşit olduğu, "yeni gün" anlamına gelen "Nevruz" her yıl 21 Mart günü anlamı ve içeriği aynı ama az da olsa ufak tefek farklılıkla bütün Türk Cumhuriyetlerinde coşku ile kutlanmaktadır.

Günler öncesi yapılan hazırlıklarla topyekün coşku ile kutlanan yerlerin başında Azerbaycan gelir. Çeşit çeşit yemeklerin yapıldığı, yeni giysilerin giyildiği, şehitliklerin ve mezarlıkların ziyaret edildiği her tarafın afişlerle ve bayraklarla donatıldığı "Bayramın mübarek" diye selamlaştığı karnaval havasına dönüştürüldü Nevruz "Milli Bayram" olarak kutlanmaktadır.

Nevruz Azerbaycan'da "Noruz" olarak adlandırılmaktadır. Nevruz, "baharın gelişi" Özbek "lerde, Dağıstan'da ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde ufak tefek farklarla kutlamalar yapılmaktadır. Dağıstan'da tencereler kumaşla kaplanır, bazı yerlerde örs üzerinde demir dövülerek Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışını simgeler.

Hemen hemen her yerde ateş yakılır. Ateş üzerinden atlanır. Rengarenk balonlar havada uçulur. Çeşitli renklere boyanan yumurtalar tokuşturulur. Folklor gösterisi yapılır, şiirler okunur. Günün anlam ve önemi belirtilir güzel bir bayram günü yaşanır.

Asırlardır Türklerin Milli Bayram olarak kutladıkları Nevruz'a bazıları sahip çıkma gayreti ve yanlışlığı içinde oluyorlar. Bunun için Milli Bayrama kollektif sahip çıkma ve kutlama mecburiyetini görmek gerekiyor. İhmal edilirse boşluğu her an dolduracaklar çok çıkar.

Sivil Toplum Kuruluşu olarak Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi her yıl Nevruzu kutlamayı milli bir görev olarak kabul edip kutlamıştır. Nevruz baharın gelişi, tabiatın canlandığı, umudun yeşerdiği, kardeşliği, dostluğu, birlikteliği, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ve barışı öne çıkarma amacına yönelik güzel bir bayramdır. Bu güzel ortak bayramımızı kutluyor, emmioğlu Ozan, şair, araştırmacı yazar sevgili Selahattin Dündar'ın Nevruz şiirini paylaşıyorum.

N E V R U Z

Bülbülü bağrına basar

Güller nevruz bayramında

Bahar geldi diye eser

Yeller nevruz bayramında

Güzeller takı takarlar

Gençler oyuna kalklar

Barış ateşi yakarlar.

Eller nevruz bayramında

Nevruz tepsisi bezerler

Dilek diler hem gezerler

Sevda türküsü dizerler

Diller nevruz bayramında

DÜNDAR bilinmez zamanı

Türklerin eski bayramı

Çalar en güzel makamı

Teller Nevruz bayramında.

Seçimler her iki yılda bir olsa

Seçimler keşke her iki yılda bir olsa diyeceği geliyor insanın. Çünkü yerelde oy vererek Seçtiğimiz Belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar seçilmek için sık sık halkla yüzleşme ve kucaklaşmaya mecbur olurlar. Vaatlerini gerçekleştirmek için zamanla yarışma ve daha çok çalışmak mecburiyetinde kalırlar. Seçim nedeniyle ülkemizin genelinde Belediyeler temizlikten, yol tamir bakımı ve sosyal yardımlardan birçok alanda hummalı bir çalışma ve gayreti içine girerler. Halkın demokratik oyları ellerindeki tek silahlarıdır.

Bu yetkilerini denetleyici, objektif kriterlere göre kullanırlarsa hizmetin miktarı ve kalitesi de o derece artar. Yerel seçim için ülke çapında ve Kocaeli'nde kıyasıya bir yarış yarış var. Bu seçimin ülkemize ve Kocaeli'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hepimiz bir geminin içindeyiz. Herkes geçmişe ve geleceğe karşı tarihi bir sorumluluk içinde olduğunu bilmelidir.