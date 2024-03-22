“Tahkikat Encümeni” kurulması sonrası, meydanlar iyice hareketleniyor

AP, ANAP, DYP ve AKP’nin rol modeli DEMOKRAT PARTİ’nin 10 YILI (15)

“Tahkikat Encümeni” Yasası 18 Nisan 1960’da çıkarıldı, Encümen o gün yayınladığı kararla ülke çapında tüm siyasi faaliyetleri yasakladı, bu yasaktan bir gün sonra da meydanlar hareketlendi.

Yasağı ilk delen İsmet İnönü ve CHP’nin iki milletvekili oldu.

Ustaca bir delişti bu.

Milletvekili Suphi Baykan’ın İnönü’ye, “Paşam ben Mevhibe Hanım’la konuştum. Siz bu sabah aceleyle giyinmişsiniz ve çıkarken yanınıza para almayı unutmuşsunuz. İş Bankası’na gidelim, para alacağız” demesiyle başladı yasağı delme.

İsmet İnönü, Suphi Baykan ve Melih Kemal Küçüktepepınar, birlikte Anadolu Kulübü’nden çıkarak Kızılay’a yöneldiler.

Saat 16.30, Kızılay’ın en kalabalık zamanıydı.

İnönü, İş Bankası şubesine girdi, para çekti, oradan da Ulus Sineması’na kadar yürüdü.

İnönü’nün Kızılay’da olacağı saat daha önce CHP örgütlerine bildirilmişti.

Partililer, sokak aralarından çıkıp Kızılay’da yürüyen İnönü’nün etrafında toplanmaya başladılar.

O saatte Kızılay’dan geçen vatandaşlar da gruba katılınca kalabalık oluştu ve İnönü’nün Kızılay yürüyüşü “gösteriye” dönüştü.

Güvenlik güçleri, gösteri yerine geldiler, kalabalığın ortasında İsmet İnönü’nün olduğunu görünce müdahale etmediler.

Bunun üzerine valilik gösteriyi dağıtmak için ilave kuvvet gönderdi, 24 genç gözaltına alındı, beşi tutuklandı.

Bu gelişme, yani Tahkikat Encümeni’nin koyduğu yasağın daha ilk gün İsmet İnönü tarafından delinmesi, iktidarın nevrini döndürdü.

Tahkikat Encümeni, bu olay üzerine hemen bir bildiri yayınladı, “İsmet İnönü’nün bu gösteriyle halkı ayaklanmaya teşvik ettiğini” ileri sürdü.

CHP yönetimi bu iddiayı yalanladı, İsmet İnönü’nün “gösteri amaçlı” değil, “bankadan para çekmek için” Kızılay’da bulunduğunu söyledi.

Tabii, herkes gerçeği biliyordu, İnönü kurnazca düzenlenmiş bu senaryo ile iktidara açıkça meydan okuyordu.

Dikta rejimi arayışları

Tahkikat Encümeni’ne verilen yetkilerin demokraside yeri yoktu.

15 milletvekilinden oluşan Encümen, nasıl olur da bütün mahkemelerin yetkilerine sahip olur, hem savcı hem hâkim olarak görev yapabilirdi?

Ülkede artık bir “dikta rejimi” vardı.

Hukuk ve siyasal bilgiler hocaları, çıkarılan kanunun yanlış olduğunu sadece okul ortamında öğrencilerine anlatabiliyor, yasak olduğu için gazetelere demeç veremiyorlardı.

Verseler de gazetelerin “iktidar aleyhine eleştirileri yayınlamaları” yasaktı.

Bırakın üniversite hocalarını, muhalefet lideri İsmet İnönü Meclis kürsüsünden Tahkikat Encümeni Yasası’nı sertçe eleştirince, “12 oturum Meclis’ten çıkarılma” cezası verildi.

Siyasetteki bu gergin hava ve iktidarın dikta rejimi arayışları üniversite gençliğini anında etkilemişti.

Üniversite öğrencileri, özgürlüklerin daraltılmasına karşıydı, iktidarın tutumunu protesto etmek için hazırlıklara başladılar.

İstanbul’daki öğrenci olayları ve rektörün polis tarafından darp edilmesi

Protesto tarihi olarak 28 Nisan 1960 tarihi belirlendi, yurtlar, yemekhaneler ve dershaneler dolaşılarak öğrenciler 28 Şubat sabahı Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi bahçesinde toplanmaya çağırıldı.

Belirlenen saatte toplanan öğrenci sayısı 5-6 bini bulmuştu.

Önce İstiklal Marşı, ardından “Dağ Başını Duman Almış” marşı söylendi.

Öğrencilerin toplandığını haber alan emniyet çok sayıda polisi Beyazıt Meydanı’na sevk etti.

Emniyet güçleri, öğrencileri dağıtmak için üniversite bahçesine girdi.

Yasalara göre, o yıllarda polisin üniversiteye girme yetkisi yoktu.

Polis, sadece adli bir olay olduğu zaman, o da rektörün izniyle üniversiteye girebilirdi.

Her şeye rağmen üniversiteler hâlâ özerkti.

Polis müdahale edince, gerginlik arttı, ortalık “Kahrolsun diktatörler” sloganıyla inlemeye başladı.

Öğrenciler dağılmayınca polis ateş açtı, Ziraat Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sıddık Sami Onar ve Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, olaylara müdahale etmek için bahçeye indiler, emniyet yetkililerine “polisin üniversiteye girme hakkı olmadığını” söylemeye kalktılar, ancak polis şefleri tarafından darp edilerek susturuldular.

Rektör Onar, başına aldığı darbe sonucu yaralandı, önce tedavi için hastaneye, sonra da polis karakoluna götürüldü.

Prof. Sulhi Dönmezer de dayaktan nasibini almıştı.

Ülkemizin en önemli hukuk profesörlerinin üniversite bahçesinde darp edilmesi, iktidarın içine düştüğü çıkmazı gösteriyordu.

Böyle bir olayın duyulması, dış dünyada Türkiye’nin saygınlığını yerle bir ederdi.

İstanbul Valisi Ethem Yetkiner ve Belediye Başkanı Kemal Aygün, olayın ciddiyetinin farkındaydı.

Rektör Onar’ı yatıştırmak için ellerinden geleni yaptılar, kafasındaki yarayı hemen tedavi, kırılan gözlüğünü tamir ettirdiler, kanlar içinde kalan gömleğini yenisi ile değiştirdiler.

Eve gidip dinlenmesini istediler, ama rektör bunu kabul etmedi, “Öğrencilerimi bu halde bırakamam” dedi, üniversiteye döndü, öğrencilere “Arkadaşlar sıhhatim iyidir. Her şey düzelecektir. Yavaş yavaş dağılın. Tepkinizi zaten gösterdiniz” diye seslendi.

Öğrenciler, rektörün darp edilmiş halini görünce dağılmadılar, tepkilerini daha da artırdılar.

Olaylar tekrar alevlendi, üniversite dışına, Beyazıt’tan başka diğer semtlere Cağaloğlu ve Eminönü’ne kadar yayıldı.

Öğrencilerin Taksim’e çıkışları, Galata ve Unkapanı köprüleri açılarak engellendi.

Polis olayları engellemede yetersiz kalınca, ordudan yardım istendi, Beyazıt Meydanı bir anda tanklarla doldu.

Öğrenciler; “Ordu gençlik el ele” ve “ Türk ordusu çok yaşa” sloganları atmaya başladı.

Olayların büyümesi üzerine hükümet, İstanbul ve Ankara’da “sıkıyönetim” ilan etti.

Üniversiteler kapatıldı, sokağa çıkma yasağı getirildi.

İstanbul, 6-7 Eylül 1955 olaylarından sonra da 9 ay boyunca sıkıyönetim şartlarında yaşamıştı, beş yıl sonra o günlere tekrar dönülüyordu.

Ancak bu defa sıkıyönetim şartları daha sertti.

Sıkıyönetim komutanlarına; “sakıncalı buldukları yayın organlarını kapatma, şüpheli şahısları tutuklama, emrindeki kuvvetlere ateş etme” yetkisi veriliyordu.

Bütün Türkiye “Tahkikat Encümeni”nin, buna ek olarak İstanbul ve Ankara bir de “Sıkıyönetim Komutanlığı”nın kıskacına girmişti.

Artık “devlet içinde devlet” vardı. Memleketin yönetimi, “devlet içindeki ikinci devlete” bırakılmıştı.

Sıkıyönetim ilanına rağmen İstanbul’daki olaylar 29 Nisan 1960’da da devam etti.

Ankara’da öğrenci yurtlarına ateş açılıyor

İstanbul’da yaşanan öğrenci olayları, anında Ankara’ya da sıçradı.

Sıkıyönetim ilan edilmiş olmasına rağmen 29 Nisan’da Ankara’da büyük protestolar yaşandı.

Ankara’daki olayların merkezi, Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi idi.

İki fakülte de zaten aynı bahçe içindeydi.

Öğrenciler iktidarı protesto etmeye başlayınca, her iki fakülte binası da polisler tarafından kuşatıldı.

Polis, “Menderes istifa!” ve “Diktatörler kahrolsun!” sloganları atan öğrencilerin bulunduğu binaya ateş açtı.

Aldıkları emir böyleydi.

İktidar olayları önleyemediği için slogan atan öğrencilere ateş açtırıyordu.

Ülkemizde demokrasinin geldiği nokta, buydu.

Polis fakültenin kapılarını kırarak içeri girdi ve öğrencileri zor kullanarak gözaltına aldı.

Bazı öğrenciler yaralandı, bazı öğretim üyeleri de polis dayağından nasibini aldı.

Menderes’ten öğrencilere tehdit

Sıkıyönetime rağmen olaylar İstanbul ve Ankara’da büyümeye devam ediyordu.

İktidarın sorunları çözmek için bulduğu tek yöntem sertlikti.

Sıkıyönetim Komutanlığı, önlemlere ek olarak saat 21.00’den sonra sokağa çıkmayı yasakladı.

Başbakan Adnan Menderes, “Tahkikat Encümeni”ne verilen antidemokratik yetkileri geri alıp ortalığı yumuşatacağına, öğrencileri tehdit ediyordu:

“Bu kişiler devlet düzenine karşı gelmenin ne demek olduğunu anlayacaklardır. Bunlar zavallı başlarını düzenin sarsılmaz kayalarına vurarak kendilerine gelecekler ve korkarım ki o zaman bu bahtsızlar geç kalmış olacaklardır.”

Menderes’in parti grubunda yaptığı konuşma da çok sertti:

“Bu tahrikleri durduracağız. Biz bugün ihtilalin içindeyiz. Üniversitenin içine değil, temelinin altına gireceğiz. Belki bu akşam, belki yarın bir hususi mahkeme kuracağız. Onlar memleketin asayiş, haysiyet ve menfaatine aykırı yollarda çalışacaklar, biz de seyirci kalacağız, öyle mi? Halkın bu olaylardan bilgisi yoktur. Bu, halkın değil, CHP’lilerin hareketi ve isyanıdır.”

Başbakan Adnan Menderes, “iktidarın nasıl tıkandığını ve ne kadar çaresiz durumda olduğunu” bu konuşmalarıyla farkında olmadan itiraf ediyordu.

“Tahkikat Encümeni”ne verilen yetkiler ve iktidarın uygulamaları, Hukuk Fakültesi’nde öğretilen anayasaya aykırıydı.

Üniversite hocaları, öğrencilerine bu hukuksuzluğu nasıl anlatacaklardı?

Pazartesi:

İktidar, yardım istediği Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in önerilerini de yerine getirmiyor.