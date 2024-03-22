Hayal kırıklığı...

Sezona kötü başlayan Kocaelispor, yapılan transferler ve Ertuğrul Sağlam'ın oyun felsefesiyle bizi alınan seri galibiyetlerle süperlik hayalleri kurmamıza neden oldu. Ne oldu da Kocaelispor bu hale geldi? Hepimiz şaşkınlık içindeyiz. Neden böyle olduk? Biraz bu konuda bahsetmek istiyorum.

Sezon başından beri söylediğim bir şey vardı: Oyun disiplini bizi bu ligte 2. sıraya kadar getirdi, hatta 3. sıradaki takımla aramızda, yanılmıyorsam, 5-6 puan fark vardı. Ligde önemli bir yere gelebilirdik, Eyüpspor gibi. Ama maalesef, devre arasında Tangue'nin gitmesi, Ertuğrul Sağlam'ın istediği oyuncuların alınmaması ve yetersiz transferler nedeniyle ligde 5. sıraya kadar geriledik.

Daha önce de yazımda bahsetmiştim, Ertuğrul Sağlam'ın gitmesi çözüm değil demiştim. Maalesef hocanın istifası kabul edildi ve yerine Mustafa Gürsel'i getirdiler. Buradan Mustafa Hocama seslenmek istiyorum. Bu takım sezon başından beri 4'lü savunma oynamış. Siz ne diye Gençlerbirliği maçında 3'lü savunmayla çıktınız? Emir niye tercih edilmedi, sakat mıydı, anlamış değilim.

Hocam, ayrıca elinizdeki savunma oyuncularını tanımadınız mı, hiç izlemediniz mi? Bu oyuncu grubunda günümüzün 3 lü savunma anlayışına uygun kim var? Ayrıca, bu sistemde sezon başında hazırlanmak gerekir, ona göre oyuncular alıp uygularsınız. Hocam, sezon başından beri maçları izlemişsinizdir. Bu takım, deplasmanda bile bekleri rakip analizlerine göre öne çıkararak oynadı. Sıkıntımız merkez orta saha ve forvet. Farklı aksiyonlar alacaksanız, bu bölgelerde arayış içinde olmanızı beklerdim. Pozisyon üretemiyoruz.

Merkez orta sahamız ne savunma ne de hücumda varlık gösteremiyor. Gençlerbirliği maçında bir pozisyonumuz var, aklımdan çıkmıyor. Amaral'ın 3 tane savunma oyuncusunun içine girerek kaleciden top almaya gelmesi beni kopardı. Hocam, 2. bölge ve 3. bölgede aksiyonlar almanızı bekliyoruz. Buralarda farkınızı hissettirmenizi bekliyoruz.

Defans hattında Cem, Mehmet, Emir, Burak, Atilla, bu oyunculara dokunmayın. Sezon başından beri bu arkadaşlar oynadı, çok zorda kalmadıkça sakat oyuncu olmadıkça Yusuf Abdioğlu tercih edilmedi. Bu arkadaşta ne gördünüz, anlamış değilim. Merkez stoperler Burak ve Emir, bunlar haricinde kimse oynamaz. Acilen altyapıdan forvete oyuncu takviyesi yapmanız gerekiyor. Fark yarat Mustafa Hocam! Bir daha söylüyorum, elinizde kadro sıkıntılı, anlıyoruz, ama farkınızı hissettirmeniz lazım. Bu yüzden geldiniz.

Bu hafta Göztepe maçı dönüm maçımız, play off oynamamız için bu maçı mutlaka almamız gerekiyor. Göztepe bütün biletleri almış. Kendi sahamızda oynuyoruz. Büyük Kocaelispor taraftarlarına sesleniyorum, hodri meydan! Bu ligde en büyük taraftarın kim olduğunu tüm Türkiye'ye gösterelim.