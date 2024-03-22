BİTKİ  DÜNYASININ  "PANDEMİSİ" !  (3)

Bilimsel adı "Halyomorphahalys" olan bir böcek Uzak Doğu'dan çıkıp dünyanın birçok ülkesinde ve bu arada ülkemizde hızla yayıldı. Yurdumuzda"Kahverengi Kokarca" ismi verilen bu böcek biz insanların beslenmesi için gerekli olan birçok bitkisel ürüne öyle büyük zarar veriyor ki birçok ülke bu nedenle adeta alarm durumuna geçmek zorunda kaldı.

Geçen iki yazımda bu böceğin özelliklerini, yayılışını, hangi bitkisel ürünlere nasıl zarar verdiğini irdelemiştim.

Bu haftaki yazımın konusu bu zararlıya karşı temas tesirli ilaçlarla doğrudan mücadele;

Unutmamak gerekir ki zararlı bir böceğe karşı mücadele öncesi, onun biyolojik döngüsü ve bunun hangi şartlarda ve nasıl değiştiği belirlenmelidir.

Dünya çapında bir tehdit oluşturan bu zararlı oldukca üretkendir. Her dişi bahar aylarından Ağustos sonuna kadar yaklaşık 30'lu gruplar halinde, ortalaması 240 adet olmak üzere 100-500 adet yumurta bırakmaktadır. Onları sadece yaprak ve meyvelerin değil etraftaki çeşitli maddelerin üzerine de bıraktığı görülmektedir.

Yumurtadan çıkışlar 3-6 gün sonra gerçekleşir ve 5 evre geçiren larvalar 40-50 gün içinde ergin hale gelirler.

Larva ve erginleri 300'den fazla bitki türünün özsuyunu emerek beslenmektedir.

Erginleri için 15 ila 35°C arasındaki sıcaklıklar uygundur, optimum sıcaklık ise 30°C' dir. Ancak sıfırın altında 10 derecelere dayanabilen bir böcektir. Kışı ambar gibi korunaklı yerlerde, yere dökülen bitki artıkları arasında, ağaç oyukları ve onların kabarmış kabuklarının altlarında, yapıların tahta kısımlarındaki boşlukların içinde geçirirler.

Bu böceğe karşı mücadele çok karmaşıktır. Zarar gören bitkilerin sürdürülebilir bir şekilde korunması ancak değişik önlemlerin bir araya getirilmesiyle mümkündür. Çünkü çok çeşitli bitkilere, gelişiminin tüm aşamalarında zarar vermektedir.

Akla gelen ilk tedbir, zararlının hareketinin kısıtlı olduğu Eylül-Ekim ayları ile Nisan aylarında ilaç kullanımıdır. Ancak bu böceğe karşı etkili özel bir ilaç yoktur. Varlığı iddia edilenler de başlangıçtaki sınırlı etkilerinin kısa zamanda kaybolması nedeniyle, böceğin zararının azaltılması açısından yeterli olmamaktadır. Diğer taraftan kullanılan geniş spektrumlu ilaçların artan kullanımının tüketici ürünlerinde kalıntı sorunlarına yol açarak zararlı olduğu da belirlenmiştir.

Dış ülkelerde yapılan tespitlere göre böceğin kışlamadan çıkan erginleri ve erken evrelerdeki larvaları özellikle "Piretroid" familyasından böcek ilaçlarına karşı çok duyarlıdır. Bu sentetik ilaçlar "Pire otu" olarak da tanımlanan "Tanacetum (Chrysanthemum) cinerariaefolium" bitkisinin çiçeklerinden elde edilmektedir. Temas ettiğinde zararlıyı, felçe neden olup öldürmektedir. Ancak bu ilaç, kimyasal yapısı gün ışığından etkilenip çabuk bozulduğundan, genelde depolanmış ürün ve ev zararlılarına karşı mücadelede kullanılmaktadır.

İlaçlar ekolojik dengeyi faydalılar açısından bozabileceğinden, selektif yani sadece hedef alınan zararlıya etkili ilaçlar kullanılmasının gerektiği hiç unutulmamalıdır.

Zararlının, kışladığı kapalı alanlardan tarımsal alanlara göç etmeye başlamasından önce, tekrar tekrar ilaç kullanılması yerine, erginlerinin toplanıp sabunlu su dolu bir kaba bırakarak imha edilmesi önerilmektedir.

Bu böceğe karşı, ilaç kullanımı yoluyla mücadelenin etkisizliği nedeniyle ulaştığı her yerde Biyolojik Savaş ön plana çıkmıştır. Gelecek hafta konumuz bu olacak.

Kaynak:

1)TanjaSostizzoet'all. 2018. Punaisemarbrée - Halyomorphahalys

2)Anonim.2019. CimiceAsiaticaHalyomorphahalys: NuoveAcquisizioni e ApplicazioninellaDifesa. AccademiaNazionaleItalianadiEntomologia