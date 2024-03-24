Savaştan kaçmak yok

Kocaeli kenti devrimin kentidir. Kocaelispor başkaldırının sembolüdür. Bu kent 80 öncesinin devrimci kentidir. 80 öncesinde, gazetedeki bir yazıyla sokaklara dökülen duyarlı insanların kentidir. Solun kalesidir, emekçinin kalesidir.

Bu kentin solculuğu ne Eskişehir'in, ne İstanbul'un, ne Bursa'nın solculuğuna benzer. Bu kentte şu anda dede olanlar, senelerce gece vardiyalarında sokakta titremiş, karda yağmurda, çamurda, şimdiye kadar bir hayvanı bile sokamayacağınız otobüslerle işine-gidip gelmiştir. Yıllarca uykusuz kalmış, karbon siyahını soluklamış. Onları kanser eden fabrikalar, Körfez’in bakireliğini de kirletirken, sesini çıkaramamış.

İstanbul'un yanı başında olması nedeniyle, İstanbul yaşantısını hep kıskanan, ama hep kafa tutan ne Anadolu'lu ne İstanbul'lu bir kenttir burası. Asya ile Avrupa'nın birleştiği yer asıl Kocaeli’dir. Asya’nın başkentidir.

Hele şimdiki yolların birleşmesiyle daha da anlamlı hale gelmiştir bu unvan. New York taksilerinin bile Gölcük'te üretildiği bir kenttir burası. Avrupa'nın birçok yolunda Gölcük'te üretilen araçlar gezmektedir. Ona keza Hyundai olsun, diğer dev otomotiv kurumları olsun hepsi bu kentte üretilmektedir. Bu kentin ekmeği, suyu ve bu kentin insan emeği sermayesiyle ve yine bu kenti yok ederek gelişen bir sanayi vardır. Dolayısıyla Kocaelispor da, bir futbol kulübünden çok bir mücadele bayrağıdır.

Yeşil siyah bayrak sahalara da pek yakışır. Ama Yeşil'in yanına konan matem siyahı, Atakanların ölümünü, deprem facialarında ölenleri, Üsküdar Vapuru'nda şehit verdiklerimizi anlatır. Onun için şu anda Kocaelispor kulübünde yaşananlar, aslına bakarsanız başka hiçbir kulüpte yaşanmaz.

Play-Off iddiasıyla yola çıkmışsınız, bu iddianızı büyük oranda elde etmişsiniz. Uzun süre ikinci sırada kalıp liderliği kovalamışsınız. Ama daha sonra kendi içinizdeki çekişmelerle havlu atmışsınız. Bu ne demektir? İstanbul'un karşısına dikilebilen Anadolu'nun sembolü Kocaelispor ve Kocaelispor'un Körfezle işlenmiş amblemidir. Bu yüzdendir ki Kocaeli insanı, İstanbul'un karşısında ezilmeyen belki de tek Anadolu kentidir. Kocaelispor'un 1.Lig’de ikinci sırada olduğunda bile bunu kabullenemeyen insanlar topluluğu, aynı şekilde bu mücadelesini hala devam ettirmektedir.

Doksanlardan sonra iyice efsane olan Kocaelispor, 78'deki Kocaelilik ruhundan belki uzaklaşmış ama çıtayı daha da yükselmiştir. 78'deki efsane kadro ve kentin İstanbul'a kafa kaldırışı hala dillerdedir. Dolayısıyla bugünkü kulübün kaos ortamından biraz geriye çekilip, fotoğrafın bütününü görmekte fayda var.

Başkanları vefat eden, ölüm orucu tutan, dünyanın dört bir yanından ünlü antrenörleri getiren Kocaelispor Kulübü, en küçük başarısızlığa isyan etmektedir. Çünkü taraftarı hiçbir zaman onu terk etmemiştir. Maalesef 50. Yılında, amatöre düşme acısı ve utancı yaşamıştır, yaşatılmıştır. Dolayısıyla da kirli bir mendil gibi kullanılıp kenara atılacak bir kulüp asla değildir. Bunu defalarca dile getirdik ve şimdiki yönetimin de yapması gereken budur.

Kocaelispor başkanlarını, ne hata yapmış olurlarsa olsunlar, yerden yere vurmak kulübe bir şey kazandırmaz. Şu anda beğenmediğimiz Engin Koyun, bu kulübe iki şampiyonluk yaşatmıştır. Bir de araya küme düşme acısını sokmuştur ki, takımın nasıl küme düştüğü gözler önündedir. İki yıl önce 44 puanla birinci ligden düşen bu kulüp, dünya tarihine geçmiştir. Bu yüzden, Engin Koyun’suz bu geçiş dönemini çok iyi atlatmak lazımdır. Kocaelispor'un şu ortamda süper lige çıkmasının fayda getireceğine inanmıyorum. Çünkü biz bu acı tecrübeyi 2009'da yaşadık. İstanbul kulüplerinin önüne yem olarak atıldık. O halimizde bile Galatasaray'a 5 atarak Ali Sami Yen yıkılmadan, Galatasaray’ı mabedinde gömdük.

Herkes ağzı açık bizi izledi, ama sonra küme düştük. Geleceğe bakacak olursak, Kocaeli'nin çocukları dünyanın büyük yıldızları oluyorlarsa, bu kentin devrimsel yapısına bağlı bir şeydi. Çünkü İstanbul'a kafa tutmayı öğrenen bu kentin çocuğu, hiçbir zaman Anadolu'nun ücra köşesinden gelen biri çocuk gibi değildir.

Farklıdır. İstanbul ne kadar farklıysa, İzmit çocuğu da o kadar farklıdır. Hatta son yıllarda hayli gerilere dönen İstanbul'un aksine İzmit'in çocuğu daha da modernleşmiştir. İstanbul'da İstanbul beyefendisi bulmak zordur. İstanbul'da İstanbul beyefendileri köhne evlerde ve fakirlik içinde ölümü beklemektedir. Ama İzmit kenti hiçbir zaman bu duruma düşmemiştir, düşmeyecektir. Çünkü yaklaşık 3 bin yıllık müthiş kültürlü bir maziye sahiptir. Suyunda, doğasında, havasında asalet vardır, asillik vardır. Zamanında Atina,Antakya, Kahire ile birlikte Dünyanın en büyük dört kentinden biri olması tesadüf değildir. Bu geni taşıyan şimdinin insanları, direnişi en sıkı şekilde devam ettirebilmektedir. Bu kentin taraftarı Ertuğrul Sağlam'ı göndermiştir, Haluk Bozo'nun geçen gün yaptığı açıklamadaki gibi. Bundan hiç de geri vites yapmaz. İzmitlilik böyle dik bir duruşu gerektirir. Yanlış yaptılar veya doğru yaptılar, bu bir kenara. Zamanla başkanlık ve yöneticilik yaparak kulübü kapattırmayan Hodri Meydan, şimdi de Haluk Bozo'yla yıldızlaşmıştır. Onun için Recep Durul Başkan ile taraftarı el ele vermeli, geçiş dönemini en iyi şekilde atlatmalıdır.

2 Haziran'daki kongreye kadar, büyük çalkantı içindeki denizde yol almaya çalışan gemimizi, sadece Recep Durul değil, hepimiz el ele verip, sessizce limana yaklaştırmalıyız. Ondan sonra oturur hesaplaşırız. Recep Durul ve yönetimi, Süper Lig hedefinden bir adım geri atmama kararlılığında gözüküyor.

Recep Durul kaliteli bir adam. İki sene önceki kongrede, Durul hakkında söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Ben bunları Engin Koyun'un gözünün içine bakarak söyledim. Aralarında ne oldu bilmiyorum. Engin Koyun, Recep Durul'u yönetime alan ve en yakınında tuttuğu insandır. Ve dolayısıyla Recep Durul, son ana kadar dik durmuş, Engin Koyun görevden ayrıldığı geçen hafta, hemen bir gün sonra açıklama yaparak onun olan saygısını dile getirmiştir. İşte ben de olaya böyle bakıyorum. Başkanlar da insandır, başkanlar da hata yapar. Yanıltılabilirler. Ve Kocaelispor'un üzerinde siyasi bir güç vardır. Bu güce karşı da başkan yalnız bırakılıyorsa, yönetim yalnız bırakılıyorsa, çok fazla yapabilecek bir şey yoktur.

Şu seçim ortamında böyle huzursuzluklar yaşayacağımızı iki sene önce yazmıştım. İki büyük seçim öncesindeki yazımda, başkanlık seçiminde de, yerel seçimlerde de Kocaelispor'da huzur olmayacağını açık açık belirttim. Yine Fatma Kaplan Hürriyet'in başkan seçilmesi, bir mendil gibi kenara atılmaya çalışılan Kocaelispor'a can vermiştir.

Tahir Büyükakın başkan, Kocaelispor’a direkt karışsa, kulübü çok yüksek yerlere götüreceğinden eminim. Tahir Başkan da Fatma Başkan için de, göreve başlarlarken yazdığım yazının arkasındayım. Her ikisi de akademisyen, eğitim görmüş kariyerli insanlardır. Üniversite mezunu olmalarının yanı sıra akademisyen kimlikleri vardır. Ve kendilerini çok iyi yetiştirmişlerdir. Ben hala bu iki insanın el ele vererek bu kentte çok büyük devrimler yapacağına inanıyorum.

Ancak Kocaelispor konusunda bir türlü bir araya gelememeleri beni gerçekten çok üzüyor. Fatma Kaplan Hürriyet, Saadettin Saran'ı bizzat aramıştır, ikna etmiştir. Diğer isimlerin bu işin içinde olduğunu inanmıyorum.

Belki rant sağlamak gibi bir şeydir. Fatma Kaplan Hürriyet seçimi kazandığı zaman bu Kocaelispor için de kazanç olacaktır. Bunu diğer adaylar Muharrem Tutuş ve Mustafa Şahin'in de sıkı sıkı ezberlemesi ve bu yolda devam etmesini öneririm. Muharrem Tutuş da her partiye hitap edebilecek bir isimdir. Mustafa Şahin zaten bizzat sporcudur. Pehlivan Şener Sar meclis üyesi adayıdır.

Yani sporcuların sayısı ne kadar artarsa bu seçimler o kadar sağlıklı olacaktır. Belediyenin Kocaelispor'a para aktarmasıyla bu işlerin yürümeyeceği ortada. Bunun için sporun sesi yükselmeli, spor siyasetçiler tarafından ciddiye alınmalı.

Özellikle seçimi belirleyecek kararsız seçmenlerin kalbine giden yolun spor sahalarından, özellikle futboldan ve özellikle de Kocaelispor'dan geçtiği unutulmamalıdır. Seçim öncesinde gerek Mustafa Şahin gerekse Muharrem Tutuş, sporla ilgili güzel projeler sunmuştur. Aynı şekilde bağımsız adayımız Fevzi Torun, inanılmaz müthiş İngiltere örneğiyle Kocaelispor'un geleceğine çok güzel bir proje sunmuştur.

Hatta en ciddiye aldığım proje bu diyebilirim. İngiltere'de ve dünyada etkili olan liberal demokratlar, doğal olarak prömiyer ligden hayli faydalanmış ve o sistemi sonuna kadar desteklemişlerdir. İngilizler sistemini böyle kurmuşken, kentteki spordan bîhaber diğer adaylarımızın bu noktada biraz daha eğitilmesi gerekmektedir.

Bizim kapımız herkese açık. Fatma Hanım 5 sene önce göreve gelirken onunla beraber güzel bir Kocaelispor eki hazırlamıştık. Ve ben bununla gurur duymuştum. Daha sonra Fatma Kaplan Hürriyet Kocaelispor ile ilgili sadece demeç vermek yerine, daha çok sahada, maddi yatırımları yapmaya yöneldi. Bu da bir mantıktır.

Ama ben şehir içinde çocuklara bir söz verdim. Fatma Hanımla beraber söz verdik. Merkezde bu çocuklara bir saha yapılacak. Çocuk Parkında top oynayan çocuklar, hepsi benim ağzıma bakıyor. Park Bahçeler Müdürü Kocaelispor eski Başkan Mühendis Ümit Uçar mühendis ve sevdalı bir kardeşimdir. O Çukurbağ'da, ünlülerin yetiştiği Mehmet Akif İlkokulu’nun bahçesine bir yeşil saha sözü vermiştir. Ama ısrarla bütün çocuklar çocuk parkında futbol oynamak istemektedir. Yine de Uçar’ın bu sözü, gerçekten çok mantıklıdır. Sanat galerisinin önünde bir futbol sahası olsa, parkta oturan insanlar gidip çocukların maçlarını izlese, fena mı olur? Unutmayın çocuk parkında bizler de futbol oynadık. Hatta köpek pisliği dolu havuzunda yüzdük.

Çocukları kırmamak Fatma Hanım'ın bence yapabileceği en önemli şeydir. Çocuklar yarınlarımızdır. Fatma Hanım da bir sporcu velisidir. Onun Kocaelisporluluğuna gerçekten gönülden inanıyorum. Ben Fatma Hanım'ın komple kendisine çok inanıyorum. Akıllı, bilinçli ve hedeflerini baştan koymuş bir siyasetçidir. Aynı şekilde Muharrem Tutuş'un, TİP adayının, muhtar adaylarının, Mustafa Şahin'in spor yönüne biraz daha katkı yapmalarını bekliyorum. Şurada seçime 7 gün kaldı. Hiçbir siyasi lider, aday, ister Büyükşehir Belediyesi, ister Çevre Belediyeleri, ister İzmit Belediyesi adayları olsun.

Hiçbiri sporla ilgili bir şey getirmediler. Bu saydığım üç isim dışında. Mustafa Şahin, yeniden Refah Partisi adayı. Fatma Hanım CHP adayı. Muharrem Tutuş AKP adayı olarak, bu kente sembol olan Kocaelispor’un, İzmit'le adının eşlendiğini bilmesi çok önemlidir. Unutmayın ki bu kentte 1900'lü yıllarda Ak-Yeşil spor vardı. Renkleri yeşil beyazdı. İzmitli Ahmet Özhan'dan bile bu kulübün hikayesini dinlemişimdir. Ünlü sinema yıldızımız Atıf Kaptan, Darülbedayi'ye gitmeden önce ak yeşil takımını kurup, takım kaptanlığı yapmıştır.

Bu kadar derin bir spor kültürü olan ve tarihin ilk spor tesislerine sahip olan İzmit kenti, Gladyatör yetiştiren Nikomedya'nın mirasını en iyi şekilde yarınlara taşımalıdır. Bu işin Bizans'ı, Osmanlısı Müslümanı Hristiyanı olmaz. Kocaeli bizimdir. Bütün renkleriyle bizimdir. Dünyada hoşgörü sözleşmesi imzalanan tek ülkedir. Ve kenttir.

Kocaelispor da işte onun sembolüdür. Onun için şimdiki yönetimin içerisindeki kaosu çok fazla derinleştirmeden hemen rafa kaldırmalı. Recep Durul etrafında kenetlenmeliyiz. En başta da Engin Koyun bunu yapmalıdır. Recep Durul'u yönetime getiren Engin Koyun'a, Recep Durul teşekkür etmiştir. Bunu bir kenara yazmakta fayda vardır.

Kocaelispor son beş yıl içinde çok çok etkili bir başkan yardımcısı Ekrem Can'ı, başkanı Hüseyin Üzülmez'i kaybetmiştir. Bu acıların üzerine kimse mutlu bir pembe hayali inşa edemez. Kent ayaklarını yere basmıştır.

Sosyal yaşamı yine tamamen ve sadece Kocaelispor çevresinde toplamıştır.