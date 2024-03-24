İktidar, yardım istediği Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in önerilerini de yerine getirmiyor

AP, ANAP, DYP ve AKP’nin rol modeli DEMOKRAT PARTİ’nin 10 YILI (16)

Üniversite olayları bütün şiddetiyle devam ederken, Başbakan Adnan Menderes dönemin en değerli hukuk hocası Ordinaryüs Profesör Ali Fuat Başgil’i telefonla aradı:

“Aziz Hocam, uzun zamandır sizi arayamadığım için üzgünüm. Ne durumda olduğumuzu tahmin edersiniz. Yol göstericiliğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İmkânınız varsa hemen bu akşam Ankara’ya hareket edin. Yarın birlikte bir toplantı yapalım.”

Başgil, davetin gereğini hemen yerine getirdi, 28 Nisan akşamı yataklı trenle Ankara’ya gitti.

Ancak Ankara’daki öğrenci olayları 29 Nisan’da zirve yaptığından, toplantı 30 Nisan’da Çankaya Köşkü’nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar da “hocanın söyleyeceklerini” dinlemek istemişti.

Yemekli toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Atıf Benderlioğlu gelişen olayları özetledi ve sözü Prof. Başgil’e bıraktı.

“Tahkikat Encümeni”ne verilen yetkiler, anayasaya aykırı”

Başgil, bilim adamı sorumluluğuyla yapılan yanlışlıkları şöyle sıraladı:

“18 Nisan günü kurduğunuz Encümen, içtüzüğün 177.maddesine göre yasaldır. Meclis’in anayasaya göre soruşturma encümeni kurmaya hakkı vardır. Burada önemli olan nokta Encümen’e ne gibi yetkiler verileceğidir. Ben bu komisyonla ilgili olarak basına demeç verdim ve Encümen’i savundum. Ama siz 27 Nisan günü bir de yetki kanunu çıkardınız. Bu yetki kanununu okuyunca, iktidarın maalesef sınırlarını aştığını gördüm. Bu yetki kanununda anayasaya aykırı birçok madde var.”

Başbakan Menderes, hocanın görüşlerine itiraz etti, Başgil’e aldıkları “yayın yasağı” konusunda ne düşündüğünü sordu. Prof.

Başgil’in cevabı yine netti:

“Meclis görüşmelerinin halkın bilgisine kapatılması anayasaya aykırıdır. Meclis görüşmeleri herkese açıktır. Ayrıca encümene verilen yetkiler sınırı aşmıştır ve anayasaya aykırı hükümler içermektedir. Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere aittir. Bu yöntem kuvvetler ayrılığı prensiplerini ihlal etmektedir. Ayrıca gazetelere yayın yasağı getirilmiştir. Bu durum meclis müzakerelerinin açıklığı prensibini ortadan kaldırmaktadır. Diğer yandan bu aleniyet prensibi ise ancak basının bu müzakereleri serbestçe yayınlayabilmesi halinde fiilen var demektir.”

“Kuvvete başvurmayı bırakın, tansiyonu düşürün”

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, “Şu anki durum önemli. Olayları nasıl önleyebiliriz?” diye sordu.

Başgil, şunları önerdi:

“Bu yetki kanunu hükümlerinin uygulanması yasal değildir. Özellikle gençlere karşı sert tedbirlerin alınması yanlıştır. Öncelikle hükümetin kuvvete başvurmayı bırakması gerekmektedir. Ayrıca meclis içindeki ılımlı kişilerden oluşan yeni bir kabine kurulmalıdır. Bu kabine yetki kanunun değişmesini sağlayacaktır, tansiyon düşecektir. Bu şekilde huzuru sağlayabilirsiniz.”

Cumhurbaşkanı Bayar, Başgil’in önerisine katılmadı, kendi görüşünü “Son derece sert davranmalıyız. Bu işin tahrikçilerini herkese ders olacak şekilde cezalandırmalıyız. Hükümetin çalışma usulü bu şekilde olmalıdır. Bu konularda kimseye taviz veremeyiz” şeklinde açıkladı.

Prof. Başgil, bu arada üniversitedeki odasının penceresinden gördüğü bir olayı anlattı:

“Üniversite içindeki atlı polisler geri çekildi ve üniversite bahçesine piyade alayı girdi. Bir tarafta gençler slogan atıyorlardı, diğer yönde süngü takmış bir birlik gençlerin üstüne yürümeye başladı. Olayı görünce nefesim kesildi. Aralarında çok az bir mesafe vardı. Tam o anda gençler ve askerler birbirlerine sarıldılar. Bunu görünce kendi kendime Menderes hükümeti bitmiştir. Bu durum öğrencilerle ordunun kader birliğidir. Bu vaziyet karşısında şiddet hareketleri durumu güçleştirmekten başka bir şeye yaramaz, dedim.”

Çıkmazdan kurtulmanın yolu

Başbakan Menderes, hocaya “Bu çıkmazdan kurtulmak için ne yapalım?” diye sordu.

Yemekli toplantı kalabalıktı, Başgil bu kadar kişi arasında net önerisini söylemek istemedi.

Cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı ve dışişleri bakanı; başka bir odaya geçtiler.

Prof. Başgil, devletin tepesindekilere şunları söyledi:

“Beni Ankara’ya çağırdığınızda bu konunun nereye geleceğini düşündüm. Benim görüşüme göre hükümet derhal istifa etmelidir. Daha ılımlı bir kişinin başkanlığında partinin hoşgörülü kişilerinden hatta muhalefetten bir iki bakan alarak bir milli mutabakat hükümeti kurun. Bu kadar sert bir gidişatı hiçbir hükümet kaldıramaz. Anayasaya uymayan yetki kanununu meclise iade edin ve ülkedeki ortamı yumuşatın. Bunun birçok demokratik ülkede örneği var. Fransa’da bunlar yaşandı.”

Celal Bayar, “Daha sert tedbirler almalıyız”

Cumhurbaşkanı Bayar, Başgil’in bu net önerisi karşısında da sert tutumunu sürdürdü:

“Bu şekildeki bir hareket, düşkünlük göstergesidir. Rakiplerimizi cesaretlendirmekten başka bir işe yaramaz. Bu buhran anında, hükümeti değiştirmekten daha yanlış bir hareket olamaz. Bilakis daha sert tedbirler almalıyız.”

Başbakan Menderes, Prof. Başgil’in bu önerisini olumlu karşıladı, “Eğer buhranın sebebi bensem, derhal yerimi başka bir arkadaşa bırakmaya hazırım” dedi, “Sayın hocam, siz bir kabine değişikliğinin bütün sorunları çözeceğine inanıyor musunuz?” diye sordu.

Başgil’in cevabı, “Bu tür durumlarda hükümet değişikliği çok uygulanan bir sistemdir. Konuyu bilgelik ile çözmenin yolu budur. Bu imkânları bir tarafa bırakarak kuvvete başvurmak tekrar ediyorum bana göre çok tehlikelidir” şeklinde oldu.

Menderes, istifa etmeye hazırdı

Menderes, yüzlerine bakarak arkadaşlarının tepkisini ölçtü, destek bulabilse istifa etmeye hazırdı, ancak belirleyici olan Cumhurbaşkanı Bayar’dı, Bayar hocanın söylediklerine şiddetle karşı çıktı:

“Ben cumhurbaşkanı olarak fikrimi söyledim ve bu konuda da kararlıyım. Siz bu konuyu daha fazla görüşmek istiyorsanız görüşmeye devam edin. Ben müsaadenizi istiyorum. Bu akşam trenle İstanbul’a gideceğim. Yarın İstanbul’da NATO Bakanlar Konseyi’nin açılışını yapacağım.”

Cumhurbaşkanı, noktayı koymuştu. Toplantı Celal Bayar’ın masadan kalkmasıyla sona erdi.

Ertesi gün yapılan bakanlar kurulu toplantısında, durum değerlendirildi ve “hükümetin devam etmesi” kararı alındı.

Kimse, oturduğu koltuktan kalkmak ve sahip olduğu imkânları bırakmak istemiyordu.

İktidar, artık ne yaptığının farkında değildi.

Bulanık suda balık avlıyordu.

Ülkeyi yönetemiyordu.

Güvendikleri hukuk insanı Ordinaryüs Profesör Ali Fuat Başgil’i “akıl almak için” Ankara’ya çağırmışlardı, ama Başgil’in sunduğu reçeteyi uygulamıyorlardı.

Demokrat Parti, yolun sonuna doğru hızla koşmaya devam ediyordu.

Yarın:

Demokrat Parti’nin iktidardaki son ayı.