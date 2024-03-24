Nisbi rutubeti yüksek tutulması gereken saksı bitkileri

Saygıdeğer okucularım bu yazımda sizlerle nisbi rutubeti yüksek tutulması gereken saksı bitkileriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

(BEYAZ YELKEN ÇİÇEĞİ)

Spathipyllum Wallisii - sıcak -nisbi rutubeti yüksek ve gölge mahallelerden hoşlanırlar. Kış sonu ilkbaharda çiçek açar bu aylarda bol su verilmelidir. Verilecek su ılık ve kireçsiz olmalıdır. Solan kuruyan yaprak ve çiçekleri kesilmelidir.

Büyüme periyodunda haftada bir gübreleme ister. Üretimi toprak altı gövdenin ayrılması veya tohumla olur.

(AFRİKA MENEKŞESİ)

Saintpaulia İonantha - Yarı gölge -hafif güneşli, sıcak, nispi rutubeti oldukça yüksek yerleri sever . Yazın bol su verilir. Kışın verilen su azaltılır. 15,veya 18, derecede tutulur. Verilen suyun soğuk olmaması ve kireçsiz olması gerekir. Saksı toprağı suyu geçirgen olmalıdır. İlkbaharda ve yaz aylarında 15 günde bir gübreleme yapılmalıdır. Üretimi: yaprak çelikleri, ayırma,ile ve tohumla yapılır.

(SARMAŞIK DEVE TABANI)

Philoendron Erubescens: sıcak, nispi rutubeti yüksek, gölge veya yarı gölge mahallere ve saksı toprağının rutubetli tutulmasına ihtiyaç gösterirler.

Yazın bol su verilmeli yapraklara su püskürtülmelidir. Kışın aydınlık 10, 15, 20, derecelik ortamda en az su vererek muhafaza etmelidir. Kışın suyun 15, 20, derecelik ortamda bir gece dinlenmiş olması uygundur. Üretimi baş veya gövde çeliği ile yapılır.

(GUZMANYA)

Guzmania Minör : nispi rutubeti yüksek ve ılık ortamlarda yetişir. Yazın bol su verilmelidir. Önemli olan husus toprak rutubetinden ziyade, yüksek hava rutubeti istemesidir. Esas olarak ilkbahar yaz aylarında çiçek açar. Üretilmesi yavru bitkinin ayrılması ve tohum ilidir.

(DİFENBAHYA)

Dieffenbachia Amoena:/ "Tropic Snow" büyüme periyodu süresince sıcak ve nispi rutubeti yüksek bir ortam ister. Genel olarak gölge - yarı gölge, nispi rutubeti yüksek ve oldukça sıcak 20, 25, derecelik yerlerden hoşlanırlar. Sulama yazın bol miktarda kireçsiz su ile yapılmalıdır. Üretimi çelikle ve havayi daldırması ile yapılır. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım .