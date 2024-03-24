“Hınç adaleti, koca yüreklerin,

küçük düşünmeyen ruhların tutkusudur.

Rabia Sağlam”

‘Neredesin güvercin? Ne zamandır gelmeni bekliyorum’, dedi Lal. ‘Geldim işte, beni özledin mi, sen’, diye gülümsedi güvercin. ’Seni, her zaman özlerim ben’, dedi Lal. ‘Öğrencilerimden birinin, yaşadığı bir durumla ilgili bana danıştığı bir olay var. İçinden çıkamadım. Belki seninle konuşurken, kafam netleşir, diye, erkenden geldim, güvercin. Öğrencinin, danıştığı olayı anlatayım, sonra üzerinde konuşalım’.

‘Nasıl istersen, Lal’. ‘Öğrencim, çok sevdiği, ama kendisine büyük haksızlık yapan arkadaşına küsmüş. Çok acı çekmiş ve kalbi kırılmış. Daha sonra, ikisinin de yakın arkadaşı olan bir başka arkadaşının, haksızlık yapan öğrenciye işi düşmüş. Öyle ki, arkadaşının yardım istediği konuyu, sadece onlar halledebilirlermiş. Yardın isteyen arkadaşı, öğrencime, ‘ona ve sana, birlikte ikinize de ihtiyacım var ne olur, benim hatırım için barışın’, demiş. Diğer arkadaşa da gitmiş, ona da ne olur barışın’, demiş. Ama o barışmak için, öğrencimin mutlaka özür dilemesini istemiş’.

‘Ne saçmasapan bir hikaye bu’, dedi güvercin.

‘Bence buradaki asıl sorun, sevdiğin için en fazla ne yapabilirsin? Sevdiğinin hatırına en fazla nelere katlanabilirsin, olmalı, güvercin. Sana haksızlık yapıldığı halde, uzlaşıp, barışmak için, gururundan fedakarlık yapıp özür dileyebilir misin?’. Bir an düşündü, güvercin.

‘İnsanlık için zor, güvercinler için kolay bir soru bu, Lal’.

‘Neden böyle düşündün, güvercin?’. Biz güvercinler, yaşar kalmak için, hava da uçarken, böyle saçma seylerle uğraşamayız. Kimse kimseye hakszlık yapamaz. Haksızlık yapan, zaten en kısa zamanda doğa da telef olur. O yüzden gurura gerek kalmaz, kimseye de küsemeyiz’, dedi güvercin.

‘Ama anlattığın olayda, zorla özür dilerse, bu göstermelik bir özür olmaz mı? Mış gibi yapmak, sahte özür dilemek değil mi?’. ‘Özürün de sahtesi mi olur, güvercin?’.

‘Burada asıl haksızlık, haksızlık yapanın, haksızlığa uğradığını düşünüp, kendisinden özür dilenmesini istemesi, değil mi, Lal?’.

‘Bence, özür beklerken, yaptığı haksızlığının farkında olup, yaşananları karşıya yansıtarak, suçunu bastırıyor. Kendini görmemek, kendisiyle yüzleşmemek için, sürekli çevresine saldırıyor. Mağdur rolüne bürünüp, olayı geçiştirmek ve kendi davranışlarını, kendine kabul ettirebilmek için, sahte gururların arkasına sığınıyor’. ‘Öyle güvercin. Böyle saldırganca bir davranış, aslında çılgınca kendinden kaçma çabası. Üstelik, böyle saldırgan davranan kişilerin çoğu, kendilerini, kendi akıl hapishanelerine sıkıştırıp, hapisde gibi yaşarlar, güvercin’.

‘Duyguları, rüzgarın önünde sürükleniyor olmalı.

En ufak bir rüzgar esintisine veya gözü nereye takılırsa, oraya saldırıp, olay çıkartıyor olmalı.

Kendi kendisiyle başedemediği, kendi bedeninin içinde var olamadığı için, bilinçdışı bir şekilde dikkat çekmeye, kendini önemsetmeye çalışıyor olmalı’, dedi güvercin.

‘ Haklısın ama kişi ne kadar zekiyse, kendinden kaçmak için, o kadar fazla debelenir zaten’.

‘Öğrencin, özür dilemiş mi, peki?’.

‘Bilemiyorum. Özür dilemiş olması veya dilememesi çok da önemli değil, güvercin’.

‘Ama zorla özür dilenir mi, Lal? Ya da böyle zorla yaptırılan özür dileme, gerçek bir özür dileme sayılır mı?’. ‘Zorla güzellik olur mu, güvercin?

Özür, kişinin kendi içinden, kalbinden gelmeli, pişmanlığını ve üzüntüsünü göstermeli değil mi?’.

‘Neyse’, diye mırıldandı güvercin. Birden konuyu değiştirmek istemişti.

‘Neden hınç adaletinden bahsetmiyoruz, Lal?’.

‘Hınç derken, güvercin?’.

‘Hınç, psikolojik ve olumsuz bir duygu, Lal’.

‘Hınç duygularının bir değeri var mı, güvercin?’

‘Hınç adaleti ve affetmenin, kuşkusuz çok değeri var. Haksızlığa öfke duymayan, kötülüğe kin ve nefretle bakamayan, adaletsizliğe başkaldıramayan insan, bir zaman sonra şefkat, cesaret sevgi ve merhamet, affetme, dürüstlük, alçak gönüllülük gibi, ahlaki duygularını kaybetmez mi? Hınç, her insanda bulunan doğal bir içgüdü veya dürtü değil mi? Psikolojik bir olgu olarak hınç, bireyin farklı yoğunlukta ve türdeki olumsuz duygularını açığa çıkarmak olarak tarif edilemez mi? Hınç güdümündeki bir bir duygu selinin tepkiselliğinin arkasında, kendini sürekli yenileyen bir incinmişlik veya güçsüzlük duygusu yok mudur? Hınç insanı, güçsüzdür, Lal. Sana gücünün yetmediğini anlatır. Hınç duygusu, zamanla ruhu zehirleyen karşı bir değer ve davranış üretir, zira hınç, öfke nefret ve intikam gibi duyguların güdümündedir. Mağdur olduğunu düşünerek, kişisel adaleti uygulamak, maruz kaldığı haksızlığı telafi etmek, hakkını almayı veya suçlunun cezalandırılmasını ister. Mağdur, nefretin acısını, ısdırabını ve intikamını, intikam fantezileri yoluyla kendisine haksızlık ettiğine inandığı güçlü kişiye aktarır’.

‘Ne yapılabilir, güvercin? Adalet, nasıl sağlanabilir?’.

‘Haklı olduğuna inanan mağdura, hınç adaleti için, alternatif bir affetme seçeneği sunulabilir’.

‘Hınç adaleti, affetmek, bağışlamak demektir. Bunun için, mağdurun iyi niyete sahip olması gerekir’.

’Affetmenin, iyiniyeti, kötüniyeti mi olurmuş, güvercin?’.

Eski zamanlardan gelen, koşulsuz bir affetme geleneğinden bahsedeceğim, Lal’. ‘Koşulsuz bir affetme geleneği mi varmış?’. ‘Koşulsuz affetme geleneğinde, yüce gönüllülük ve cömertlik, en önemli değerler arasında. Koşulsuz affetme geleneğinde, incinen taraf, ilk adım atarak, karşı tarafa af dileme fırsatı bağışlar. Affetme geleneğinde, suçun ifşasına, ikamesine, yüzleşme tövbesine yer yoktur’. ‘Hesapların yarışmadığı, kayıtların tutulmadığı, suçlunun aranmadığı, haklılık peşinde koşulmadığı bir affetmeden mi bahsediyorsun, güvercin? Bu her şeyi sona erdirebilir mi? Ya da sona erdirmesi beklenebilir mi? Hiç mi olumsuz sonucu olmaz?’.

Hınç adaletini sağlamak için yapılan böyle bir affetme, tarafların kendilerini ahlaken üstün görmelerine, narsist duygulara kaplamalarına neden olabilir, Lal. Üstelik suçlu olduğu sanılan, özür dilemesi istenen kişi, hiç samimi olmayabilir’.

‘Yine, aynı yere geldik galiba, güvercin. Zorla güzellik olmaz’, dedi Lal.

Kanatlarını açarken, ‘zaten olursa da kimseye yar olmaz’, diye mırıldandı, güvercin…