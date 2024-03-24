Seçim sonrası ekonomi politikasına ilişkin ipuçları

Son haftalarda döviz kurunda gözlenen artış, Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz rezervlerindeki erime ve bu erimenin mart sonu itibarıyla yapılacak yerel seçim sonrasında kurlarda bir düzeltmeye sebebiyet vereceğine dair beklentiler nedeniyle oluşan döviz talebinden ileri geldiği, buna sebep olarak da dezenflasyonist süreç işlemesine rağmen sadece sıkı para politikası alanında alınan önlemlerle bu mücadelenin sürdürüldüğü ,bu alınan önlemlerin de gecikmeli olarak daha çok makro ihtiyati politikalar olarak alındığı eğilimi toplumda güçlenmiştir.

Ekonomide son dönemlerde yaşanan bu dalgalanmalar üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gerek yazılı gerek görsel medyada konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuş, ayrıca işadamları, meslek odaları ile bir araya gelerek uygulanmakta olan politikanın amaçları ve yol haritası ile bundan sonraki dönemde uygulanması düşünülen ekonomik tedbirleri ana başlıklar halinde açıklamıştır.

Sayın bakanın açıklamalarını başlıklar olarak özetlediğimizde karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır; Mayıs 2023 seçimlerinin ardından rasyonel politikalara yapılan geçişten sonra ülkemiz ekonomisi; kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, öngörülebilir bir program ortaya konulmuş, bu program Eylül -2023 tarihinden itibaren açıklanmış ve fiili olarak 2-3 ay önce de uygulanmaya başlanmıştır. Uygulanan program üç yıllık orta vadeli program ile uyumlu olup ,bu konuda uluslararası tecrübelerden de istifade edilerek hazırlanmıştır.

56 ülkede yaşanılmış 100 değişik enflasyonist şok incelenmiş, sonucunda dünyada enflasyon bir program dahilinde, doğru tepki vererek şok öncesi düzeye dönmesinin ortalama 3-4 yıl aldığı görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada, enflasyonla mücadele sabır, kararlılık ,tutarlı kamuoyu desteği, uzlaşı ,iletişim, inandırıcılık, işleyen bir piyasa ve duyarlılık istediği vurgulanmıştır.

Sayın bakan bu uluslararası deneyimler ve ülkemiz deneyimleri ışığında hazırlanmış olan ve orta vadeli planda açıklanan hedefleri, üç temel başlıkta toplamakta olup, bunların ikisi geçici biri ise kalıcı hedef durumundadır. Ana ve kalıcı hedef olarak, fiyat istikrarını sağlamak (enflasyonu tek haneye indirmek )olarak belirlenmiş olup, şu anda bu hedefe uzak olduğumuzu ama kademeli bir anlayışla o noktalara gelmeyi hedeflediğimizi belirtmektedir .Bu ana hedefe ulaşmada sıkı para politikası yanında dezenflasyonu destekleyecek mali disiplini içeren sıkı maliye politikasının uygulanacağını ,burada ana hedef olarak da deprem harcamaları dahil bütçe açığının milli gelir oranını % 3’ün altına çekmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe 2025’ten itibaren ulaşılabileceğini de özellikle vurgulamaktadır. Burada ayrı bir kriter olarak da borcun milli gelire oranını da % 40’ın altına çekip öyle devam etmenin öneminden bahsedip ,bu kurallara göre hareket edilerek maliye politikasının şekilleneceğini dile getirmektedir.

Cari açık ,dış ticaret açığı konusunda da uygulanacak politikalarla cari açığın milli gelire oranının % 2,5’un altına çekerek sürdürülebilir bir cari açık hedeflendiğini de ayrıca belirtmektedir.

Dış borcun milli gelire oranını aşağı çekip bir taraftan da ülkemizin ihtiyaç duyduğu rezerv birikimini kalıcı olarak sağlamak için iki unsurun öne çıktığını; ilk olarak bu hedeflere ulaşmada bize ayak bağı olan kur korumalı mevduattan çıkış stratejisini belirleyip, ona göre kur korumalı mevduattan çıkmamız gerektiğini, ikinci olarak makro ekonomik finansal istikrarın pekiştirilmesi açısından ihtiyaç duyduğumuz rezerv birikiminin önemini vurgulayarak ,bu konudaki stratejinin de kurala dayalı bir yıl veya daha kısa vadeli borcumuzu karşılayacak rezervin ideal rezerv olacağını, buna göre politikaların belirleneceğini de vurgulamaktadır.

Bütün bunları kalıcı hale getirecek bir de yapısal reform gündemi olduğunu, bu alanda da adımlar atılacağını söylemektedir.

Yukarıda özetleyerek anlatmaya çalıştığım açıklamalar aslında dezenflasyonist bir süreçte alınması gereken önlemlere yönelik politikalar nasıl olmalı diye ekonomistlere sorulsa ve Türkiye’nin ekonomik -sosyal verileri de verilse, bu soruya verilecek en güzel açıklamalardan biri olur diye tahmin ediyorum. Ancak uygulanmakta olan politikaya baktığımızda, sayın bakanın değişik vesilelerle yapmış olduğu açıklamalara göre oldukça eksik olduğu ,sadece para politikası ayağında sıkılaşma yaşanırken orada da hala problemler mevcutken, maliye politikası ayağında sadece geçen yılın bütçe açığını daraltmak için atılmış birkaç adım dışında ciddi bir politika seti olmadığı ,ihracatı artırıp ithalatı azaltmaya bu yolla dış ticaret açığını daraltmaya yönelik ciddi politikaların ciddi adımların henüz atılmadığı, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde son dönemde ciddi azalışların tekrar gündeme geldiği, orta vadeli planda yazılmış ve devletin bir politikası haline dönüşüp birbirleriyle uyumlu olarak çalışmadığı görülmektedir.

Sayın bakanın açıklamaları ve kamuoyunun genel beklentisi, bu ayın sonunda yapılacak mahalli idareler (belediyeler)seçiminden sonra orta vadeli plan doğrultusunda ,ayakları yere basan uygulanmakta olan sıkı para politikası ile uyumlu sıkı maliye politikası ve dış ticaret politikası ile dezenflasyonist süreci yöneteceğimiz görülüyor.

Daha önceki haftalarda bir seri halinde yazmış olduğum yazıları okuyan okuyucularımız ,sıkı maliye politikası izlenirken devreye sokulabilecek vergi ve harcamaya yönelik somut önerilerimi de hatırlayacaklardır. Sayın bakan, maliye politikası tedbirlerine yönelik olarak da ana başlıklar halinde aşağıdaki konuları vurguladı;

-uygulanacak maliye politikası tedbirleri enflasyonu yükseltmeyecek, sürpriz olmayacak yani öngörülebilir olacak ve kurala dayalı tedbirler olacak (vergi teorisine ve anayasaya uygun vergi yasaları gündeme gelecek)

-orta vadeli planda vurgulandığı üzere vergi istisna ve muafiyetleri gözden geçirilecek ,katma değer vergisi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi’ nde genel oran artışı olmayacak (üst oran değişmeyecek alt oranlar değişebilir yorumu yapılmakta)

-Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yeni 2 kat vergi alma durumu söz konusu olmayacak (emlak vergisinde değişiklik yapılacağı yorumu yapılmakta)

-kayıtdışı ile ciddi mücadele edilecek (vergi denetimleri arttırılacak)

-harcamalarda rasyonelleştirme olacak ,harcamalar kalem kalem gözden geçirilecek(kamuda tasarruf dönemine girilecek)

- yapılacak tüm düzenlemeler dijital dönüşüm ,yeşil dönüşüm ,sanayide dönüşüm ile uyumlu olacak.

Sayın bakanın maliye ayağında yapmayı düşündüğü ve yukarıda özet olarak aktardığım ana başlıklar ile daha önceki yazılarımda somut olarak sıralamış olduğum tedbirler(dezenflasyonist süreçte maliye politikamız-6 başlıklı yazım)değerli okuyucularımıza hangi tür tedbirler gündeme gelecek sorusunun cevabını da önemli ölçüde verebilir diye düşünüyorum .

Eğer söylenenler bir politika seti haline getirilir, bu politika seti sayın cumhurbaşkanı tarafından arkasında durularak, devletin ve toplumun yapacağı fedakarlıklar anlatılıp, halka ve sivil toplum örgütlerine benimsetilerek yola devam edilirse ,başarı şansının çok yüksek olacağını söyleyebilirim. Eğer enflasyonu kalıcı olarak düşürmek istiyorsak zor ve maliyetli bir sürece girmemiz gerektiğini, ciddi bir fedakarlığa toplum olarak katlanılması gerekeceğini de bilmemiz gerekiyor. Seçim sonrasını bekleyip göreceğiz.