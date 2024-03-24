Bu kafayla değişmeyiz

Uygar ülkelerde seçimler olur ve seçmenler partilerin, liderlerin programlarına veya yapacaklarına, projelerine göre karar verirler.

Liderler ve partiler bizdeki gibi seçim afişleri asmaz, balonlar uçurmaz, büyük mitingler düzenlemezler. Etraf kirletmezler. Milyonlarca para harcamazlar. Liderler seçmenin karşısına çıkarlar, yapacaklarını kızmadan, rakibine küfür etmeden anlatırlar. Seçmenler liderleri dinler ve kararını verirler.

Gelişmiş medeni ülkelerde liderler birbirlerine komplo da kurmazlar. 15 Mayıs 2023 seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için bir sahte kaset düzenlenmişti. Sayın Cumhurbaşkanı bunu miting meydanlarında kullandı, sonra da zeki gençlerin kurguladığı bir kasetti diyerek işin içinden rahatlıkla sıyrıldı. Ama atı alan Üsküdar’ı geçmişti.

Bu ülkelerde liderler yalan söylemezler, boş ve yapamayacakları vaatlerde bulunmazlar. Yalan en büyük suçtur. Yalan çok ayıptır. Taciz olayını pek kanıksamazlar ama yalan söylemişseniz toplum sizi affetmez. ABD de Clinton Oval ofiste sekreteri ile aşk yaşadığında, kamuoyu yaşanan aşkı değil, ABD başkanı Clinton’un söylediği yalana kafayı takmıştı.

Müslümanlıkta yalan en büyük günahtır ama bizde yalansız siyaset olmuyor. Yalan söylemezseniz, iktidara ömür boyu gelemezsiniz.

İktidar olmak mı istiyorsunuz, yalan söyleyeceksiniz, rakibinize olmadık hakaretleri küfürler yapacaksınız, eh biraz da paranız varsa makarnadır, fasulyedir, çaydır dağıtacaksınız

Bizde siyasiler tek ayaküstünde kırk yalan söylüyorlar. Çıkıp seçimden sonra enflasyon düşecek diyor, seçime giderken şu kadar petrol doğalgaz bulduk diye oy devşirmeye çalışıyorlar. Seçimden sonra bunların hepsi unutulup gidiyor, ne enflasyon düşüyor, ne de petrol, doğalgaz bulunuyor. Benim vatandaşım da bunlara inanıyor iyi mi?

Bu ülkelerde akçe işleri de halkın dikkat ettiği konulardır. Hele yaptığın harcamaların hesabını verme İşte o zaman kıyamet kopar. Kendini mahkeme kapılarında bulur, aklanıncaya kadar akla karayı seçersin.

Biz de ise çalıyor ama çalışıyor mantığı egemen. Yahu bir insan çalmadan çalışamaz mı? Önemli olan çalmadan iş üretmek, halkın sorunlarını çözmek değil mi? Adam çalıyor, çırpıyor sorduğunuz zaman “Ben ancak Allah’a hesap veririm”diyor. Yani işi öbür tarafa havale ediyor.

Gelişmiş ülkelerde vatandaşın evine makarna, pirinç poşeti bırakılmaz. Çay poşetleri halkın yüzüne fırlatılmaz. Yani kısacası seçim rüşveti verilmez, dağıtılmaz.

Eğer seçim olmasaydı emin olun ne asgari ücret, ne emeklilerin maaşlarına bu kadar zam yapılırdı. Dört yıl seçim yok. Her seçim öncesi doğalgaz, petrol buluruz veya aya adam göndeririz veya yerli arabanın reklamını yapar oy toplarız. 31 Mart seçimlerinden sonra dört yıl boyunca ne doğalgazın, ne de petrol buluşlarının lafı edilir.

31 Mart seçim sonrasını düşünmek bile istemiyorum. Zamlar sicim gibi yağacak. Şimdi sana verilen birkaç kuruş maaş zammı eridi bile. Dört yıl Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzına bakar durursun. Bakalım maaşına ne kadar zam yapacak. Bekleyip birlikte göreceğiz.

Dört yıl sonraki seçimlere üç beş ay kala yine emeklinin, çiftçinin, asgari ücretlinin, memurun ağzına bir parmak bal çalar, onların gazını alırlar. Ha… Bir de ya doğalgaz, ya da petrol veya altın buluruz!

Bu kısır döngü böyle devam edip, durur.

Bizde bu kafa oldukça değişen bir şey olmaz.