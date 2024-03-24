İZMİT’LİLER; SİZ KENTİNİZİ SEVMİYOR MUSUNUZ? 

Gençlik yıllarımda “Vilayet Binası” idi. Sonra “Vergi Dairesi” oldu.

İstiklal caddesinin son bölümünde yer alan bu binayı yıktılar.

Lise ikinci sınıf öğrencisi iken ilk kez o binaya girmiştim.

Vali, “Hüseyin Meydanoğlu” idi.

O bina “tarihi ve sanat değeri olan bir bina değildi. Ama, İzmit tarihinde çok önemli bir tarihi mekana komşuydu.

O binanın hemen arkasında, hala dimdik ayakta duran bir “Ruhban Okulu ve Kilise” binası var. Bu bina, daha sonra “Üssü Bahri” (Bahriye Üssü) olarak hizmet vermiş.

Bu kent, tarihi geçmişi ve yaşanan tüm hoyratlığa karşın hala varlığını koruyan tarihi mekanlarıyla “tarih ve turizm” açısından da önemlidir.

Her şey bir yana, şimdi “kat otoparkı” olacağı söylenen bu mekana araç giriş-çıkışları da kent için önemli bir sorun kaynağı olacaktır.

Kentler, o kentin çok yönlü varlık ve kişiliği dikkate alınarak planlanmalı ve geleceğe hazırlanmalıdır.

Bu kenti gelecek kuşakların da huzurla yaşayabileceği bir kent olabilmesi için “ciddi ve uzun erimli bir KENTSEL PLANLAMA” ön koşul olmalıdır.

Kent Planlama uzmanlarının yanı sıra, tarihçiler, sosyologlar başta olmak üzere çok yönlü bilim insanlarından oluşacak bir “Bilim Kurulu” tarafından planlanmasının en doğru seçenek olduğuna inanıyorum.

Halen inşası süren, Anıtpark karşısındaki, eski pazaryeri, sonra otopark olan, şimdi “Milli İrade Meydanı” olarak düzenlenen alana bir bakın; Metal ve beton yığını, “ruhsuz bir mekan” oluyor!

Bu alanın altında otopark olamaz mıydı?

Bu kentte ilk kez “Sanayi Fuarı” olan, eski adıyla “Leyla Atakan Parkı’nın” şimdi “Millet Bahçesi” olarak düzenlenmesine dikkat ediyor musunuz?

Bu güzelim alan da beton ağırlıklı bir alan oluyor!

Bu alanların planlanmasında, konunun uzmanlarına ve bu kentin gerçek sahibi olan “kanaat önderleri ve bilim insanlarına” söz hakkı tanınmış, tartışılmış mıdır?

HAYIR!

“Ben yaptım oldu” anlayışı egemen olmuştur!

Her iki projenin de tek kazananı, işi üstlenen müteahhit firmalardır!

Estetikten, “doğaya saygıdan” yoksun, ruhsuz yapılanmalardır!

Artık yeter!

Bu kenti yönetenler, artık bu kentin yaşayan, düşünen, çıkar gözetmeksizin geleceğe yönelik güzel düşleri ve bilinci olan insanlarına da saygılı olmalıdırlar!

Bu kent, bu kentte kuşaklar boyu yaşayan ve bu kenti koşulsuz seven insanların da katkılarıyla geleceğe hazırlanmalıdır…

Haydi İzmitliler;

kentinize sahip çıkın, sesinizi yükseltin ve toplumsal iradenizi ortaya koyun!

Yoksa, bizden yetki alarak işbaşına gelenlerin zincirsiz köleleri olacağız!