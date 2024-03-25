Demokrat Parti’nin iktidardaki son ayı

AP, ANAP, DYP ve AKP’nin rol modeli DEMOKRAT PARTİ’nin 10 YILI (17)

Artık ülkenin çivisi çıkmıştı.

“Tahkikat Encümeni” kurulmasına tepkiler çığ gibi büyüyor, iktidar yaptığı “anayasa ihlali”ni meşru kabul ediyor, protestolara kulak asmıyor, sorunu “sertlikle” çözeceğini sanıyordu.

Ankara ve İstanbul’da her gün yeni bir “protesto yürüyüşü-mitingi” düzenleniyordu.

Mayıs ayının ilk günlerinde, Demokrat Parti yandaşlarının da sokağa çıkmaya ve Ankara Kızılay’da “karşıt gösteri” düzenlemeye karar verdikleri konuşuluyordu.

Aynı zaman diliminde CHP gençlik kolları da Kızılay’da miting hazırlığındaydı.

Bu mitingin şifresi, “555-K” idi. 5’inci ayın 5’inde saat 5’te…

Yani 5 Mayıs’ta saat 5’te Kızılay’da…

Saat 5, memurların işten çıkış saatiydi, Kızılay Meydanı’nın en kalabalık zamanıydı.

CHP’li gençlerin şifresi tutmuş, belirtilen gün ve saatte Kızılay tıklım tıklım dolmuştu.

Meydan o kadar kalabalıktı ki, araçların bulvardan geçmesi imkânsızdı.

Menderes, göstericilerin arasında kalıyor

Tam o sırada içinde Başbakan Adnan Menderes’in de bulunduğu Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın makam arabası bulvarın başında göründü.

Ancak yol kalabalıktan kapanmıştı.

Kalabalığı merak eden Cumhurbaşkanı Bayar, şoförüne meydana girmesini söyledi.

Makam arabası meydana girdiğinde, kendini olayların göbeğinde buldu.

Menderes, arabadan inip kalabalığa daldı, gençlere “Ne istiyorsunuz?” diye sordu.

“Hürriyet istiyoruz” cevabını aldı.

Bunu söyleyen genci, “Hürriyet olmasa, bir başbakana bunu söyleyebilir misin?” şeklinde azarladı.

Menderes, kalabalığın arasında kalmıştı.

İtiş kakış sırasında ceketi, gömleği, kravatı dağılmıştı.

Korumaları kendisini korumakta zorluk çekiyorlardı.

Sonunda gazeteci Emin Karakuş’un arabasına bindirilip olay yerinden güçlükle uzaklaştırıldı.

Bayar’dan, “dağılmazlarsa, göstericilere ateş açın” emri

Cumhurbaşkanı Bayar, olay yerinden doğruca başbakanlığa gitti, İçişleri Bakanı Namık Gedik’e, “Göstericilere dağılmalarını ihtar edin, dağılmazlarsa üzerlerine ateş edin” emrini verdi.

Göstericiler, üzerlerine ateş açılmasına gerek kalmadan akşam saatlerinde dağıldı.

O gün ilginç bir gelişme yaşandı.

Sıkıyönetim komutanlığı, Kızılay gösterilerinin haber yapılmasını yasaklamıştı.

Bu yasağa rağmen iktidar yanlısı Zafer gazetesi bu gösteri fotoğraflarını yayınladı, ama olayın özünü çarpıtarak.

“Başbakan Menderes’e büyük sevgi tezahüratı” diye başlık attı.

Ancak gazete yasağa uymadığı için Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından bir hafta kapatıldı.

İktidarın besleme basını da yasağa kurban gitmişti.

Menderes, İzmir’de karşıtlarına meydan okuyor

14 ve 15 Mayıs 1960 da Demokrat Parti tarihinde önemli günlerdir.

14 Mayıs’ta yine Ankara’da on binden fazla subay, öğrenci ve halkın katıldığı bir gösteri yapıldı, iktidar aleyhine sloganlar atıldı.

Başbakan Menderes, siyasetin sıkıntılı günlerinde, partisinin favori şehirlerinden birine gider, miting düzenler, coşar coşturur moral depolardı.

Menderes, yine aynı şeyi yapmak istiyordu.

“Tahkikat Encümeni” kurulması nedeniyle başlayan öğrenci olaylarından iyice bunalmıştı.

Ankara ve İstanbul’da sıkıyönetim ilan edilmiş olmasına rağmen olaylar önlenemiyordu.

Bir taraftan da “ihtilal” söylentileri ayyuka çıkmıştı, bu da başbakanın sinirlerini iyice bozmuştu.

Menderes, partili arkadaşlarının “böyle bir ortamda Ankara’dan ayrılmayın” uyarılarına rağmen, 14 Mayıs’ta İstanbul’dan İzmir’e hareket etti.

Başkentin kasvetli havasından uzaklaşmak istiyordu.

Gemi gecenin geç saatlerinde Çanakkale’den geçerken, partinin örgütlediği yüzlerce Çanakkaleli sandallarına binerek Menderes’e sevgi gösterisinde bulundular.

Gemi 15 Mayıs’ta İzmir rıhtımına yanaştığında, yine parti örgütünün organize ettiği büyük bir kalabalık Menderes’i bekliyordu.

Başbakan, kalabalıkta güçlükle yol alarak hazırlanan kürsüye geldi, Ankara ve İstanbul’da kendisini protesto eden halka şöyle meydan okudu:

“Gördüğüm manzara bir insanın hayatı boyunca erişebileceği ve yaşayabileceği en kıymetli andır. Heyecanınızın ve bu ihtişamlı kucaklayışınızın bana telkin ettiği coşkun saadet sonsuzdur. Şimdi onlara, istemeyiz diye haykıranlara, biraz tarizkâr dahi olsa, bir latife ile cevap vermek istiyorum: Kimi istemiyorsunuz? Bugünkü iktidarı mı? Menderes’i mi? Beni mi? İktidarı işbaşına getiren siz değilsiniz ki! Gelin görün İzmir’de şu muhteşem manzarayı. Yüzbinlerce vatandaşımız büyük bir heyecan ve inançla, isteriz diye haykırıyorlar. Bizi bağırlarına basıyorlar…”

Başbakan Menderes, beş gün İzmir’de kaldı, çeşitli temaslarda bulundu, moral depoladı, 20 Mayıs’ta Ankara’ya döndü.

Kızılay’da Harbiye öğrencilerinin sessiz protestosu

Ankara ve İstanbul’da devam eden üniversite olaylarının “Harbiye öğrencileri”ni etkilememesi, söz konusu olamazdı.

Harbiyeliler, ülkenin geldiği kaos ortamından son derece rahatsızdı.

Üniversite öğrencilerinden sonra Harbiye öğrencileri de “gösteri” yapmaya hazırlanıyordu.

Harbiyeli öğrenciler, 21 Mayıs 1960 günü öğle saatlerinden itibaren, dikkat çekmemek için birbirinden kopuk olarak Kızılay çevresine dağıldılar.

Saat 15.00 olduğunda Sıhhiye Orduevi önünde toplanan askeri öğrenci sayısı 500’ü bulmuştu.

Amaçları, hükümeti istifaya zorlamaktı.

Yürüyüşe başladıklarında bölgedeki polisler de ortalıktan çekildi.

Askerle karşı karşıya gelmek istemiyorlardı.

Ankara Sıkıyönetim Komutanı Namık Argüç, yürüyüşü haber alınca bölgeye geldi, elinde urganla yürüyüşe katılan Yüzbaşı İhsan Sevim’e “Ne o elindeki urgan? Beni mi asacaksın?” diye bağırdı.

Yüzbaşı, “Evet! Gerekirse tereddüt etmem” diye cevap verdi.

Ortalık iyice gerildi.

Gösteriye katılan öğrenciler, Zafer Anıtı’na kadar yürüdüler, burada önce İstiklal Marşı’nı, sonra da Harbiye Marşı’nı söyleyip dağıldılar.

Artık üniversite öğrencilerinden sonra Harbiyeli öğrenciler de iktidarın tutumunu protesto etmeye başlamıştı.

Bayar ve Menderes, Genel Kurmay Başkanı Erdelhun’u sorguya çekiyor

Tarih, 23 Mayıs 1960…

Olaylar hızla tırmanmakta, iktidarın tedirginliği her geçen gün artmaktadır.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun, bir araya geldiler.

Celal Bayar, paşaya, “Ordudaki hava nasıl?” diye sordu.

Paşa, “Merak etmeyin, her şey yolundadır” cevabını verdi.

Bayar, sormaya devam etti: “Bana kumanda zincirinin sağlam olduğunu, ordunun avuçlarınızın içinde bulunduğunu birçok vesilelerle söylediniz. Bunun bazı belirtilerine ben de şahit oldum. Ancak şu kadar zamandan beri İstanbul ve Ankara’da sıkıyönetim sürdüğü halde olaylara hâkim olamadınız. Bunu nasıl izah edersiniz?”

Paşa, sıkıyönetim komutanlarının kanunen kendisine değil, başbakana bağlı olduğunu, bu nedenle sıkıyönetim komutanlarına karışamayacağını söyledi.

Bu cevap üzerine Başbakan Menderes, “Tamam, paşam ben size o yetkiyi veriyorum” diye atıldı.

Veririm dedi, ama yetki devrinin yazılı olması gerekti, kanunen başbakana ait bir yetkinin başka bir kurum ve kişiye devri de mümkün değildi.

Toplantı, somut bir sonuç alınamadan dağıldı.

Parti meclis grubu toplantısında sinirler geriliyor

Gelişen olaylar, Demokrat Parti yetkili kurullarında da tartışmalara neden oluyordu.

Parti genel idare kurulu, 24 Mayıs 1960’da toplandı.

15 üyeden 8’inin katıldığı toplantıda, Menderes durum değerlendirmesi yaparken şöyle dedi:

“Muhalefete karşı izlenen politikada bir değişiklik olmayacaktır. Daha ılımlı bir tutum içine girilmesinden yana olanlar yanlış yoldadırlar. Biz hükümet olarak bildiğimiz yolda devam edeceğiz.”

Toplantıya katılan kurul üyeleri aynı görüşte değildi.

Tartışma çıktı. Menderes, sinirlenerek toplantıyı terk etti.

Bu gerginliğin ardından parti meclis grubu ertesi gün, 25 Mayıs’ta saat 11.00’de olağanüstü toplantıya çağırıldı.

Menderes, meclis grubu toplantısında, “gösterilerin zannedildiği kadar önemli olmadığını, her birini önceden haber aldıklarını fakat önemli bulmadıklarını” söyledi.

Milletvekilleri bu açıklamadan tatmin olmadı, içlerinden Rıfkı Salim Burçak, Menderes’e “Bir çıkmazın içinde hepimiz boğuluyoruz. Bu çıkmazdan nasıl çıkacağız?” diye bağırdı.

Menderes, “Ben sizi bu çıkmazdan çıkarırım” cevabını verince, milletvekili “Hayır çıkaramazsınız. Hepimizi sürüklüyorsunuz” şeklinde tepkisini sürdürdü.

Menderes, sinirlenerek grup toplantısını terk etti.

Giderken “Eskişehir’e gidiyorum, dönüşte görüşürüz” dedi.

Grubun dağılmaması üzerine de “Bu yaptığınız gürültüye, parti başkanı olarak teessüf ederim” diye tepki gösterdi.

Bu, Menderes’in meclis grubuyla son toplantısı oldu.

Gelişen olaylar aynı gün Çankaya’da da ele alındı ve “Harp Okulu’nun biran önce tatile sokulmasına” karar verildi.

Harp Okulu öğrencileri yaz aylarını İzmir Menteş’teki kampta geçirirlerdi, kamp tarihi öne alınacaktı.

Durum, Kara Harp Okulu Komutanı Sıtkı Ulay’a bildirildi, ancak komutan da ihtilal örgütündendi.

Haber örgüte ulaşınca, ihtilal tarihi öne çekildi.

Eskişehir’de havacı subaylar Menderes’e sırtlarını dönüyor

Menderes, siyaseten zorlandığında halkın arasına karışırdı.

Daha 10 gün önce yine bunalmış, İzmir’e kaçmıştı.

Bu defa da soluğu Eskişehir’de aldı.

Halka kendini alkışlatacak, moral bulacaktı.

Askeri bir uçakla Eskişehir’e uçtu.

Yanında Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve kendisine yakın milletvekili Bahadır Dülger vardı.

Uçak, Eskişehir 1.Taktik Hava Kuvvetleri’nin havaalanına indi.

Karşılayanlar arasında vali ve belediye başkanı da vardı.

Karşılama töreninde bulunan havacı subaylar, Menderes tam önlerinden geçerken “Geri dön!” komutuna uydular ve selam vermeyi bırakarak başbakana sırtlarını döndüler.

Bu, bir başbakana yapılabilecek en büyük hakaretti, ordu ile iktidar arasındaki iplerin koptuğunun en net göstergesiydi.

Menderes, subayların bu tutumu üzerinde durmadı, karşılama töreninden hemen sonra havaalanından ayrılarak şehir merkezine geçti.

Eskişehir’i beklediği gibi buldu.

Caddeler, sokaklar, meydanlar doluydu, halk Menderes’i bağrına basıyordu.

Hükümet meydanında kurulan kürsüye bin bir güçlükle ulaştı, kendisini bekleyen kalabalığa hitap etmek istedi, ama o da ne, ses tesisatının kabloları kesilmişti, sesini duyuramıyordu.

Yine de konuşmaya devam etti. İktidara gelmenin tek yolunun seçim olduğunu söyledi.

Ancak bu önemli cümlesini duyan olmadı.

Menderes’in başbakan olarak katıldığı son davet ve son konuşma

Bir gün sonra, yani 26 Mayıs 1960’da, Eskişehir Ticaret Odası Şeker Fabrikası’nda Menderes şerefine bir akşam yemeği düzenledi.

Menderes, burada yaptığı konuşmada muhalefete çattı, üniversite öğrencilerini basının kışkırttığını söyledi.

Bu, Adnan Menderes’in başbakan olarak katıldığı son davet ve başbakan olarak yaptığı son konuşmaydı.

Yarın:

27 Mayıs askeri darbesi