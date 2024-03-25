Seçime 5 gün kaldı, böyle bir Kocaeli mümkün mü?

25 Mart 2019 tarihinde bu köşede, yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için “BİR RÜYA GÖRDÜM” başlıklı bir makale yayınlandı. Bu yazıda rüyamda 15 yıldır kenti yöneten AKP’li belediye başkanının;

“Biliyorsunuz, Kocaeli, İstanbul ile birlikte Türkiye’ye örnek olsun diye tüm ili kapsayan iki büyük belediye olarak ilan edilmişti.32 kilometre karelik İzmit’ten 320 kilometrelik Kocaeli’yi tam yetki ile yönetmeye başladık. Sanayinin başkenti, en çok geliri olan bir belediye olarak 15 yılda çağ atladık. Sanayiyi sitesi esnafına öyle bir sanayiyi sitesi yaptık ki, bize dua ederek oraya taşındılar. Eski Gölcük yolunu kaldırarak alanın denizle direk bağlantısını sağladık. Sahil yürüyüş yolunu Gölcük’e kadar uzattık. MİA denilen Merkezi İş Alanını kent dinamiklerinin önerilerini alarak planladık, herkes hatta CHP bile memnun kaldı. Bu bölgede büyük tematik parklar, sahilde lokantalar, mağazalar, kafeler yaptık, şehir sahile akıyor, komşu belediyelerden insanlar akın akın, merakla buraya geliyor. Kent kazanıyor. Kentin tarihi dokusunu ortaya çıkarttık. İzmit dahil diğer ilçelerde müthiş kent meydanları yaptık. Şehir tiyatrosunu özgür bıraktık, istedikleri eserleri özgürce sahneliyor. Gebze bölgesinde de tiyatro ve kültür merkezleri oluşturduk. Varoşlarda bulunan vatandaşlarımıza ucuz tiyatro desteği vererek herkesi sanatla buluşturduk. Dil ve edebiyat derneği ile Osmanlıca öğretiyoruz, ama kentteki tüm kurumları ile işbirliği içindeyiz, partizanlık yapmıyoruz. Kocaeli’deki gençlerimiz Yunus Emre, Aşık Veysel, Dede Korkut, Dadaloğlu okurken beraberinde Aziz Nesin’i de okuyor, bale ve opera izliyor ve yapıyor. Kent Anadolu kültürünün çağdaş kültürle sentezlendiği bir kültürü yaşıyor. Büyük kültür ve kongre merkezleri yaptık. Tramvay ve raylı sistemi Yalova’dan Sakarya’ya kadar uzattık. İktidar gücünü kullanarak şehrin dışından geçen bir çevre yolu oluşturduk. Artık şehirlerarası araçlar şehir içine giremiyor. Ana karayolu arterlerini genişlettik. Şehirdeki trafik sorununu çözdük. Akmeşe ile Adapazarı arasındaki yolu, Kandıra yolunu duble yol yaptık. Akmeşe tarım, üretim, spor ve kültür merkezi haline geldi. Bölgenin gelişen rantından bölge halkı ve Kocaeli istifade ediyor. Büyük spor kompleksleri yaptık. Barselona stadının aynısını Akmeşe’de yaptık. Akmeşe’de aynı zamanda tematik parklar oluşturduk. Kocaelispor süper ligde Avrupa kupalarında oynuyor. Köylüye verdiğimiz tohum ve hayvan desteği ile tarım ve hayvancılığı, Kandıra’da kurduğumuz kooperatiflerle mandacılığı bile geliştirdik. Hereke halısı yeniden dünya markası oldu, Eşme ayvası da öyle. Dışarıdan köy kooperatifleri ve köy turizmi için akın akın insanlar gelmeye başladı. Kentten köye göç başladı. Kadın kooperatifleri kurduk, kadınlarımızı özgürleştirdik. Sapanca gölü İtalya’daki Komo gölünden daha güzel, Körfezi tamamen temizledik, Karadeniz sahilleri şahane. Belediyenin bir kuruş borcu kalmadı, Yuvacık suyunu ucuzlattık. En ucuz su kullanan belediye olduk. Belediye tam bir üretim, sanat, turizm, tarih ve yaşam merkezi oldu.”şeklinde demeçler verdiğini, ancak rüyadan uyandığımda büyük hayal kırıklığı yaşadığımı ifade ederken seçim var “Hayali bile güzel .Böyle bir Kocaeli mümkün mü ?” diye sormuştum.

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Aradan 5 yıl daha geçti. İktidarın Kocaeli için yaptıkları belli, muhalefetin de önerileri. Milli gelire en çok katkı sağlayan, kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu, ama gelir dengesizliğinin ve sosyal patlamanın da aynı derecede yükseldiği Kocaeli’de; neden ulusal, uluslar arası düzeyde bir belediyecilik yaşanmıyor ?. Neden kent ekonomik, sosyal, kültürel anlamda da zirvede değil ?.Bu kente sahip çıkması gereken kurum ve kuruluşlar yada kişiler sahip çıkmadıkları için mi biz bu varlık içinde yoksulluk yaşıyoruz.? Neden her seçim zamanı geçmiş beş yılı anarken hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yeniden soralım; gelecek 5 yıldan umut var mı ,böyle bir Kocaeli mümkün mü ?

Bu kentin en önemli kurumu büyükşehir belediye başkanlığıdır. Yerelde iktidar, genelde iktidar, yetki var, para var, şahane bir doğa var. Ama gerçek bir belediyecilik var mı ? 5 gün sonra seçim var, pekiyi umut var mı? 31 Mart akşamı ve devamındaki 5 yıl içinde göreceğiz.