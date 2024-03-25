Bu nasıl israf?

Seçim sürecinin son haftasına girdik. Benim gibi, bir an önce bitsin diye bekleyen milyonlar olduğuna inanıyorum.

Bu nasıl bir seçim hovardalığı, gürültü kirliliğinin yanında en çok rahatsızlık verenin ise, görgüsüzce israf.

Kişi başına düşen milli gelirde dördüncü ligdeyiz, ancak seçim için yapılan itirafta sanırım dünya lideriyiz.

2020-2021 Yıllarında covid virüsünün ülkeye verdiği ekonomik zarar, Sanırım seçim için yapılan israftan daha fazla değildir.

İsraf, alın teriyle üretilen değerlerin heba olmasına, kaynakların boşa gitmesine, verimsizliğe, fakirliğe ve daha birçok toplumsal zarara neden olmaktadır.

Bu seçim sürecinde yapılan ölçü dışı ve topluma saygısızca israf için kullanılan kaynaklarla, kaç tane öğrenci yurdu yapılabilirdi ve kaç öğrenciye burs verilebilirdi. Daha birçok sosyal yardım için harcanabilecek kaynaklar sınır tanımayan israfa heba edilmiştir.

Bu konunun gündeme alınıp, mutlaka seçim harcamalarına bir sınır getiren düzenlemeler yapılmalıdır.

Dini öğütleri yazılarımda genelde kullanmam. Ancak bir makalede israf ile ilgili dini söylem dikkatimi çekti.

Dinen israf için, müsrif kelimesi kullanılır. “Yoksula, ihtiyaç sahibine hakkını ver. Müsrif olma. Zira böyle saçıp savuranlar şeytanların dostudur. (17/isra,26-27)

Siyasette dini sözleri çok kullananların bu dini uyarıyı çok iyi bildiklerini sanıyorum. Özellikle devletin tüm imkanlarını kullanarak seçim harcamaları yapanlar kimin hakkını kullandıklarını biliyorlardır.

Milyonlarca insan en temel hakkı olan beslenme ihtiyacını gidermek için nelere katlanırken, milyarlarca abartılı ve aşırı reklamlara harcanan kaynaklar vicdanları sızlatmaktadır.

Bence, duyarlı insanların şu gözlemi iyi yapması ve değerlendirilmesini yaparken bu durumu öne çıkarması gerektiğini düşünüyorum.

Seçimler sürecinde hangi adaylar haksız devlet kaynağı kullanıyorsa, israf derecesinde afiş ve diğer araçlarla harcama yapıyorsa, o adaylara olumsuz bakması gerekir.

Zira bu durum, o adaylar seçildiklerinde de devlet kaynaklarını aynı şekilde savurganca kullanacaklarının net bir göstergesidir.

Dilerim ki adil bir seçim olur ve toplum için yararlı olacak adaylar seçilir.