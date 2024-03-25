Babası Cabir Coşkan’ı oğlu Mehmet Coşkan ile andık…

Geçtiğimiz hafta 20 Mart 2024 Çarşamba günü Kocaeli Dokümantasyon Merkezi yaşayan tarih sohbetlerinin konuğu Mehmet Coşkan idi.

Müzeyyen Ünal, Mehmet Coşkan’ın babası tiyatrocu Cabir Coşkan’ı anlatarak giriş yaptı açılış konuşması için.

“Bizlerin daha önce 2000’li yıllarda Kocaeli Dokümantasyon Merkezine davet ettiğimiz, bizim eski kurucularımızın gayet iyi tanıdıkları, bahsettikleri Cabir Coşkan’ı bizim arkadaşlarımız Mehmet Coşkan’ın anlatımından daha önce tanıdılar. Dünya Tiyatrolar Günü yaklaştığı sırada arkadaşlarımızın aklına Cabir Coşkan geldi. Halkevi tiyatrolarının kuruluşu nedeniyle ondan sonraki gezici tiyatrolarla idare edilen İzmit’te yerel bir tiyatrosu olup burada çalışan memurlar, öğretmenler herhangi bir tiyatro sanatçılığı ile ilgili olmaksızın, İstanbul’da seyrettikleri oyunları veya seyretmeseler bile sahneye koyup İzmit halkına seyrettirmek istedikleri oyunları kendilerine imkân verdiği ölçülerde çaba göstererek eserler koymuşlar sahneye. Bu anılan isimler arasında Avni Duysak ve çok sözü edilen isimlerden birisi de Cabir Coşkan’ı bugün rahmetle anıyoruz. 2000 yılında kendisini de ağırladığımız için biz onun Tiyatroda Cabir Coşkan çok önemli bir kişilik. Bugün kendisini anmaya vesile olsun diye oğlu Mehmet Coşkan’ı davet ettik.

Mehmet Coşkan, İzmit’teki fabrikalaşma, sanayileşme süreci içerisinde ki en önemli fabrikalardan birinin Bastaş Philips Ampul fabrikasının fabrika müdürü olarak hizmet vermiş, Seka camiasında, tersanede elektrik mühendisi olarak hizmet vermiş bir kişi” diyerek sözü Mehmet Coşkan’a verdi Müzeyyen Ünal.

“06 mayıs 1942 yılında İzmit’te doğdum. O zamanlar evimiz Ömerağa Mahallesi’nde idi. İlkokul, Ortaokul, Lise eğitimim İzmit’te geçti. Çocukluğumun en güzel zamanları Oğuz Sinemasının bahçesinde çelik çomak ve diğer oyunları oynadığım zamanlardı. İlkokulu Ulugazi ve Yenituran ilkokulunda, Ortaokulu İzmit ortaokulunda okudum. 1962 – 1963 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunuyum. Bu mesleği seçmem ailemin yönlendirmesiyle oldu. Annem bankacıydı. 1964 yılında yine Yıldız Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde İşletme master’ı yaptım. 1964 – 1967 yılları arasında Seka yeni tesislerde yeni yatırımlarda proje görevlisi olarak çalıştım. 1967 – 1969 yılları Deniz Kuvvetleri Gölcük Tersanesi yedek subay teğmeni olarak elektrik dizayn mühendisi olarak çalıştım. 1970 – 1976 yıllarında Bastaş Philips Fabrika müdürü olarak görev yaptım. 1976 yılından beri kurucusu bulunduğum Laborsan ltd. şti. İzmit’te faaliyetini gösteriyor. Şirket Ceo’su olarak görev yapmaktayım. Sağlık alanında hizmet vermekteyiz, hastaneler, üniversite hastaneleri, laboratuvarları ve komple laboratuvar işletmeciliği yapıyor ve aile şirketi olarak çalışıyoruz. Türkiye’deki malzemelerin %90’ı ithal... Türkiye’deki yerleşik şirketlerin mümessilliğini ve temsilciliğini yapıyoruz. Kan tahlili makineleri, Diagnostik hizmetleri sağlıyoruz. Türkiye Romanya’dan, Balkanlardan daha modern, daha güncel, daha güzel makinelere sahip bir ülke...”

Müzeyyen Ünal’ın “Laboratuvar malzemeleri ile ilgili olan hastanelerin, sağlık ocaklarının ihtiyaçlarını sizler mi karşılıyorsunuz yoksa onlar direk ithalat işine girişiyorlar mı?”sorusu üzerine, “Onların ithalat yapması daha maliyetli olur” diyor Mehmet Coşkan. “Bir şekilde bize ulaşılıyor, bizler onları yönlendiriyoruz.”

“İlk önce Philips kuruldu, daha sonra Bastaş faaliyete geçti. Philips %100 Hollanda iştirakli bir firma Bastaş ise % 50 - %50 Tekfen ve Philips ortaklığıdır. Birisi normal lamba yapıyor şimdi demode oldu onlar, diğeri ise florasan camı ve florasan yapan fabrika. Bastaş son zamanlara kadar %50’sini, %50 de General Elektrik Grubu sağlıyordu. Bastaş’a da size ucuz lamba vereceğiz sizde üretimi bırakın demişler. 350 kişi çalışıyordu ve 3000 – 3500 kişi ekmek yiyordu. Maalesef o da kayboldu gitti. Yerli olan üretim de var ama yeterli değil tabii ki. Bunda Tekfen’in kararı etkili oldu. Tekfen piyasadan çekildi, Philips ise kendi üretmiyor ama Hollanda’dan ithal ediyor. O fabrika kalsa idi şu anda başka bir tip lamba yapacaktı. Eski üretimler daha maliyetliydi, şimdi incecik florasanlar, farklı lambalar, led teknolojisi çıktı tamamen iş değişti. Fabrika bu yeniliğe uyum sağlayabilirdi. Bir süre sonra General Elektrikte kapandı. Şimdi Denizli’de bir iki eski tip lamba üreten fabrika var ama şimdi o tip teknolojileri de artık kimse kullanmıyor. Daha az enerji tüketimi yapan ve daha fazla ışık veren ve ulusal elektrikten daha az elektrik kullanılan lambalar isteniyor.

Türkiye’de üretilen Led lambalarda hep dışarıdan geliyor Türkiye’de montaj yapılıyor. Türkiye’de artık montaj sanayiye döndü.”

“Annem İstanbul Karaköy Ziraat Bankası’nda çalışıyordu, babamda devlet memuruydu. İzmit Devlet Hastanesine tayin oldu. 1940 yılında evlenmişler. Evlendikten sonra annem de eş durumundan İzmit’te Ziraat Bankası’nda çalışmaya başlamış. Annem tiyatro ile ilgilenmedi ama babamı teşvik ederdi. Benim babamla ilgili hatırladığım, sahneye çıktığında büyük bir alkış kopardı.

Hisse – i şayia oyununu 1949 yılında oynamışlar. İbnürrefik Ahmet Nuri’nin yazdığı bir oyun, sahneye koyan Avni Duysak. Cabir Coşkan’da bu oyunun oyuncuları arasında. O dönemde kadın oyuncuların sahneye çıkması zormuş ama o dönemlerde abartı olmayacak şekilde makyajlı ve kıyafetleri de şıktı, çok güzel şapkaları vardı.” diyor Mehmet Coşkan.

“Moliere’nin Cimri oyununu hatırlıyorum, İstanbul’dan buraya gelirlerdi seyretmeye. İstanbul’a, Ankara’ya, Eskişehir’e, Adapazarı ve Karamürsel’e gidip temsil verdikleriyle ilgili gazete ilanlarına rastlıyoruz.” diyor Müzeyyen Ünal.

Müzeyyen Ünal’ın sorusu üzerine “Üniversiteyi okurken Elektrik Mühendisliği çok zordu o yüzden tiyatroyla ilgilenmeme fırsat kalmadı.” diyor.

“Lions Kulübü başkanlığı yaptım. O dönemde yaptığımız kalıcı işlerden birisi kreşti, öğrenci okuturduk. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) üyeliğim vardı. Kerpe’ de kendi imkânlarımızla ev yapmıştık, sonradan kalabalıklaşınca oradan ayrıldık. Sporda öncelikle yüzme ile ilgileniyorum biraz da amatör olarak futbolla ilgilendim. İngilizce öğrenmemi anneme borçluyum. Annem İstanbul Kız Lisesi mezunu olduğu için İngilizceyi çok iyi biliyordu. Ve kurslara katılarak İngilizcesini daha da geliştirmiş.” diyor.

Mehmet Coşkan, “Seka da çalıştığı dönemden bahsederken, Seka bir okul gibi, staj yapacağım yeri “Nerede yapabilirim?” diye düşünürken Seka geldi aklıma ve üniversite de okurken orada staj yapmaya başladım. Sonrasında dört buçuk yıl çalıştım Seka’da. Neden devam etmedim derseniz Philips kazandı.”

“Mehmet Coşkan ile ilgili bugün toplantımızda hem babası Cabir Coşkan’ı hem de Cabir Coşkan’ın oğlu Elektrik Mühendisi Bastaş Philips İzmit fabrikası eski müdürü Mehmet Coşkan’ı ağırladık. Kendileri bugün labrotuvar malzemeleri satışıyla ilgili bir firmanın Ceo’su ve kurucusu olarak faaliyetlerine devam ediyorlar. Bugün toplantımıza katıldıkları için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz.” diyerek toplantının kapanış konuşmasını yaptı Müzeyyen Ünal.

Çarşamba günü toplantımız Mehmet Coşkan’ın anlatımıyla, Müzeyyen Ünal’ın soruları, mesleki olarak Yetkin Saner ve Kadem Duran’ın verdiği bilgilerle çok verimli geçti.

Geldiğiniz için teşekkürler Mehmet Coşkan.