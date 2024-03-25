AKP, hangi ilçelerde sıkıntıda?

31 Mart’ta yapılacak seçimler için geri sayım başladı. AKP Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi dahil bütün ilçeleri kazanıp 13-0 yapmak istiyor. Mart 2019’da yapılan seçimde İzmit’i CHP’ye kaptırmıştı. Büyükşehir dahil, bütün ilçeleri kazanmıştı. Edindiğimiz bilgiye göre AKP; İzmit, Derince, Körfez, Karamürsel, Çayırova, Dilovası, Kandıra ve Başiskele’de sıkıntıda…

İZMİT’TE SEÇİM…

CHP’nin İzmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Mart 2019’da İzmit’te seçimi kazanarak AKP’nin dengesini bozmuştu. AKP, 5 yıldır Hürriyet ile uğraştı, ama bu çabası Hürriyet’i daha da güçlendirdi. AKP’nin İzmit adayı Muharrem Tutuş, gelen bilgilere göre İzmit’te yeterince heyecan veremedi, Hürriyet’in gölgesinde kaldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere AKP’nin milletvekilleri İzmit’e çıkarma yapıyor, Muharrem Tutuş’a destek veriyor. Ama bu yeterli olmuyor. Son olarak sarı çizmeleri giyen AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun İzmit’in çamurlu halini göstermeye çalışması, ters tepti. Radiye Hanım için, “Sarı Çizmeli Hanım Ağa” benzetmesi yapıldı. Gelen bilgilere göre Hürriyet, arayı açmaya başladı.

DERİNCE’DE SEÇİM…

30 yıldır Milli Görüş zihniyetinin yönettiği Derince’de AKP, zor bir seçim süreci geçiriyor. AKP, Derince’de seçimi kazanmak için Derince’de bir gazeteye sipariş haber yaptırarak CHP’nin adayı Sertif Gökçe’yi karalamaya çalışıyor, algı yaratmaya çalışıyor. AKP’nin o gazete haberini yaptırması, ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor.

KÖRFEZ’DE SEÇİM

AKP, mevcut belediye başkanı Şener Söğüt’ü aday gösterdi. CHP’nin başkan adayı Tayfun Balıkçı, işleri toparladı, Söğüt ile aradaki farkı iyice kapattı. İYİ Parti adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, DEM Parti adayı Seracettin Başboğa, SP adayı Erkan Küçükemirler ve YRP Körfez adayı Hacı Latif İşçen’in alacağı oy seçimin kaderini belirleyecek.

KARAMÜRSEL’DE SEÇİM…

CHP’nin Karamürsel adayı Ahmet Çalık’ın ivmesi her geçen gün yükseliyor. Mevcut başkan İsmail Yıldırım’ın da desteklediği AKP’nin adayı Mesut Çetinkaya, gelen bilgilere göre Yıldırım’ın gölgesinde kaldı. CHP adayı Ahmet Çalık, Yıldırım üzerinden Çetinkaya üzerinde gölge başkan algısı yarattı. Bu algı AKP’nin dengesini bozdu. Bu algı AKP’nin üzerine yapıştı.

ÇAYIROVA’DA SEÇİM…

AKP’den Çayırova Belediye Başkanlığı yapan Şevki Demirci, bu seçimde İYİ Parti’den aday oldu. Demirci’nin İYİ Parti’den adaylığı, AKP Çayırova Belediye Başkanı ve adayı Bünyamin Çiftçi cephesinde endişe yarattı. Çayırova’dan gelen bilgilere göre Şevki Demirci, oylarını toparladı, AKP’nin adayı Bünyamin Çiftçi’yi yakaladı. Kim bilir belki de CHP’nin Çayırova başkan adayı Muharrem Gökçe, aradan sıyrılıp ipi göğüsleyebilir.

DİLOVASI’NDA SEÇİM…

AKP, mevcut Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i aday göstermedi. İlçede bu durum, “Hamza Şayir yeterince çalışmadığı için aday gösterilmedi” algısı yarattı. AKP, Hamza Şayir’in yerine Ramazan Ömeroğlu’nu aday gösterdi. DEM Parti’nin adayı Mustafa Avcı oldukça iddialı durumda. Kimi anketlerde Avcı önde görünüyor. CHP adayı Yakup Törk, YRP Dilovası adayı Ercan Oğuz oldu, SP Dilovası adayı Hasan İnci… AKP’nin adayı Ömeroğlu ve diğer partiler arasında kıyasıya bir yarış var.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Dilovası’na gitmesi, AKP’nin Dilovası’nda sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Bilindiği gibi Cevdet Yılmaz Bingöllü, Kürt kökenli. Dilovası’nın tamamına yakını da Kürt kökenli. Cevdet Yılmaz, Dilovası’na giderek Kürt seçmeni, AKP’ye oy vermeleri yönünde ikna etmeye çalıştı. Anlaşılan AKP, Dilovası’nda hiç rahat değil.

KANDIRA’DA SEÇİM…

AKP, Kandıra’da mevcut başkan Adnan Turan’ı aday göstermedi. Yerine süt kooperatifi başkanı iken köylüye süt paralarını vermemekle gündeme gelen Erol Ölmez’i aday gösterdi. AKP’den bir dönem Kandıra Belediye Başkanlığı yapan Cengiz Kan’ın bağımsız olarak belediye başkanlığına aday olması, AKP’nin kimyasını bozdu. Cengiz Kan’ın her geçen gün güç kazanması, AKP’yi endişelendirdi. İYİ Parti adayı Semih Sarıçay, beklenenin üstünde bir performans gösterince, dengeleri değiştirdi. CHP adayı Serkan Açıkgöz da ilçede çok iyi bir performans gösterdi. Yeniden Refah Partisi (YRP) Kandıra Belediyesi Başkan Adayı Levent Gödek’e de ilgi büyük. Yani Kandıra’da birçok parti iddialı. AKP’nin adayı Erol Ölmez, sıkıntılı bir süreç yaşıyor.

BAŞİSKELE’DE SEÇİM…

AKP, Başiskele’de mevcut başkan Yasin Özlü’yü aday gösterdi. Başiskele, AKP’nin kalesi deniyordu. Ama SP’nin Zafer Mutlu’yu aday göstermesi, AKP’den iki dönem Başiskele Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Ayaz’ın bağımsız olarak başkan aday olması, CHP’nin Anıl Acurman’ı aday göstermesi, YRP’nin Uğur Yüksel’i aday göstermesi, siyasi dengeleri değiştirdi. Özellikle de bağımsız aday Hüseyin Ayaz’ın nasıl bir oy alacağı merak ediliyor. Her ne kadar AKP seçimi rahat kazanırız diyorsa da, zor bir seçim olacak gibi gözüküyor.

AKP, 4 İLÇEDE RAHAT…

Yukarıda AKP’nin zorlanacağı 8 ilçeyle ilgili değerlendirmede bulundum. AKP’nin geriye kalan Kartepe, Gölcük, Darıca ve Gebze’de zorlanacağını düşünmüyorum. Zaten AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı da garanti gibi. Sonuç olarak; AKP’liler 13-0 yapacağız diyor… Seçim bu, elbette olabilir. Ama genel kanı, AKP’nin 13-0 yapamayacağı yönünde. Seçim akşamı bütün soruların yanıtını alacağız.