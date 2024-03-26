27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi

AP, ANAP, DYP ve AKP’nin rol modeli DEMOKRAT PARTİ’nin 10 YILI (18)

Eskişehir Ticaret Odası’nın Başbakan Adnan Menderes şerefine verdiği yemek sonunda, heyet üyeleri geceyi geçirecekleri Şeker Fabrikası misafirhanelerinde dinlenmeye çekildiler.

Gece yarısından sonra Menderes’in kaldığı misafirhanenin kapısı çalındı.

Kapıyı çalanlar Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Bahadır Dülger ve Özel Kalem Müdürü Ercüment Yavuzalp’ti.

“Darbe olduğunu, başbakanlık binasının asker tarafından işgal edildiğini, Eskişehir ve Ankara’dan kimseyle temas kuramadıklarını” söylediler.

Heyet üyeleri hemen toplanıp Şeker Fabrikası’ndan çıktılar, arabalarına bindiler, Eskişehir Merkez Komutanlığı’na gidip “durum hakkında bilgi” almak istediler, bütün yolların askerler tarafından tutulduğunu görünce, Kütahya’ya geçmeye karar verdiler.

Yol boyunca belirli aralıklarla uçaklar tarafından izlenen konvoyu, Kütahya girişinde vali ve jandarma alay komutanı karşıladı.

Heyet önce vilayete, oradan da Kütahya Eğitim Komutanlığı’na geçti.

Kısa bir süre sonra komutanlığın uçak pistine bir askeri nakliye uçağı indi, içinden bir hava albayı çıktı.

Albay, komutanlık binasına gelerek başbakana selam durdu ve Menderes’e şu tebliğde bulundu:

“Sayın başbakanım, Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuştur. Bu harekât hiçbir şahsa ya da zümreye karşı yapılmamıştır. Benim adım Albay Muhsin Batur. Sizin güvenliğinizi sağlama görevi bana verilmiştir. Ben sizi Eskişehir Hava Üssü’ne nakledeceğim.”

Başbakan Menderes ve beraberindeki heyet, askeri uçağa bindirilerek önce Eskişehir’e, orada bekleyen bir başka uçakla Ankara’ya götürüldü.

Ankara Güvercinlik Havaalanı’na inen uçağı, omuzlarında makineli tüfek taşıyan harekât üniformalı subaylar bekliyordu.

Menderes ve yanındakiler, araçlara bindirilerek Ankara Kara Harp Okulu’na teslim edildi.

Darbeyi düşük rütbeli subaylar yapmıştı



Darbe, “emir komuta zinciri” içerisinde yapılmamıştı.

Düşük rütbeli subaylardan oluşan 38 kişilik bir “cunta” tarafından gerçekleştirilmişti.

Darbeciler, darbeye hazırlık olarak daha önceden kritik noktalara kendine bağlı askerleri yerleştirmişler, 27 Mayıs sabaha doğru hızlı bir şekilde üst komuta kademesini etkisiz hale getirmişler, Başbakan Adnan Menderes’i Kütahya’da, Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı Çankaya Köşkü’nde, diğer hükümet yetkililerini ise bulundukları yerlerde gözaltına alıp tutuklamışlardı.

Bu tutuklamaların yanı sıra 235 general ve 3500 subay derhal emekli edildi, 147 öğretim görevlisinin işine son verildi, 520 hâkim ve savcı gözaltına alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anayasa, feshedildi.

38 kişiden oluşan Milli Birlik Komitesi, ülke yönetimini ele aldı.

Böylece 14 Mayıs 1950’de iktidara gelen, 10 yıl ülkeyi “padişah mantığında” yöneten Bayar-Menderes diktası, 27 Mayıs 1960’da trajik bir şekilde tarih sahnesinden çekildi.

Darbenin amacı neydi?



Darbe, Demokrat Parti’nin 18 Nisan 1960’da “Tahkikat Encümeni” yasasını çıkararak gerçekleştirdiği “sivil darbe”ye karşı yapılmıştı.

“Demokrat Parti’nin tahrip ettiği demokrasiyi yeniden kurmak” ve “demokratik rejimi anayasal güvencelere bağlayarak kurumsallaştırmak” amacını taşıyordu.

Milli Birlik Komitesi’nin bildirisini 27 Mayıs sabahı radyodan okuyan Albay Alparslan Türkeş, darbenin bu amacını şu cümlelerle ifade ediyordu:

“Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler dolayısıyla kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştır.”

MBK Başkanı Cemal Gürsel de yine aynı gün mevcut durumu özetledikten sonra “darbenin amacı” konusunda şöyle diyordu:

“İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişe son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum. Derhal, bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki, asla bir diktatör olmak hevesinde değilim. Bütün emelim bu memlekette temiz, dürüst bir demokratik nizam kurmak ve devletin idaresini milletin iradesine teslim etmektir.”

Darbeciler de, darbenin başarıya ulaşmasından sonra Harp Okulu’nda bir araya gelmişler, ellerini silahın üzerine koyup şu yemini etmişlerdi:

“Biz bu harekâtı, vatan, millet ve demokrasi için, özgürlükleri kurtarmak için yapıyoruz. Askeri hükümet, diktatörlük kurmayacağız. Buna yemin ediyoruz.”

Amaçları, yıllarca devam edecek “askeri hükümet ve diktatörlük” değil, “demokratik düzeni” yeniden kurmaktı.

İlk açıklamalarda bu amaç net olarak ifade ediliyordu.

14 Mayıs 1950’de “çok partili yaşama” başarıyla geçilmişti, “iktidar devri” demokrasiye yakışır bir şekilde yapılmıştı, ancak bu başarı sürdürülememişti.

Bunun nedeni de açıktı.

Toplumda henüz “demokrasi kültürü” yoktu, bu kültürün oluşması için “toplumun eğitim-kültür ve ekonomik seviyesi” yetersizdi.

Demokrat Parti de bu kültürün oluşması sürecini iyi yönetememişti.

ABD’nin “çok partili demokrasi” tuzağı



“Çok partili demokrasi”, aslında ABD emperyalizminin bir tuzağıydı, Türkiye bu tuzağa kolay düşmüştü.

10 yılın sonunda, Türkiye artık Nelson Rockefeller’in deyimiyle “oltadaki balık”tı, oltaya yakalanmış balığın da yeme ihtiyacı yoktu.

Türkiye, 1950’li yıllardan beri “emperyalizmin oltasında takılı durmaya” devam ediyor.

Darbe ile ilgili kafalardaki üç soru



27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden sonra şu üç sorunun cevabı çok arandı.

Birinci soru; darbe alt rütbeli subaylar tarafından yapıldığına göre, acaba darbe “kontrollü darbe” miydi?

Üst rütbeli subaylar, haberleri olmasına rağmen ses çıkarmayarak, darbeye yol mu vermişlerdi?

İkinci soru; darbeyi CHP lideri İsmet İnönü mü yaptırdı?

Üçüncü soru; ABD’nin bu darbeden haberi var mıydı?

Bu sorular, yıllarca insanların kafasını kurcaladı durdu.

Toplum, hâlâ daha 27 Mayıs askeri darbesini kafasında tam oturtabilmiş değil.

Araştırmamın bu bölümünde, en çok bu soruların doğru cevaplarını bulmaya çalıştım.

İlgili kaynakları inceledim, yetmedi o dönemi yaşayan askerlerle konuştum, görüşlerini aldım.

Kafalardaki birinci soru; “Darbe, kontrollü bir darbe miydi?”

Yani üst rütbeli subaylar, alt rütbeli subayların darbe yapmasına göz mü yummuştu?

27 Mayıs, “kontrollü darbe” değildi.

Eğer öyle olsaydı, darbeyi yapan “cunta”, darbeden hemen sonra 235 generali emekli etmezdi.

Darbe başarıya ulaşınca, darbeyi kontrol eden generaller, ortaya çıkıp işin başına geçerlerdi.

Darbeciler içinde sadece bir general vardı, Tümgeneral Cemal Madanoğlu…

Ancak darbenin “güçlü” görünmesi için başlarına geçecek bir orgenerale ihtiyaçları vardı.

Emekli olup İzmir’e yerleşen Kara Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel’i bahçesinde çiçek sularken ikna edip Ankara’ya getirdiler ve Milli Birlik Komitesi’nin başına oturttular.

Yani başlarına geçecek bir “orgeneral”i bile zor buldular.

Darbeyi İsmet İnönü mü yaptırdı?



Kafalardaki ikinci soru; “Darbeyi CHP lideri İsmet İnönü mü yaptırdı?”

Bu konuda sağlıklı bir ipucu, elle tutulur bir delil yok.

Bu iddia, tamamen Demokrat Parti’nin ve bu partinin devamı olduğunu söyleyen diğer partilerin “yakıştırması” olarak kabul ediliyor.

“Yakıştırmaya” delil olarak da, İsmet İnönü’nün 18 Nisan 1960’da “Tahkikat Encümeni” yasası çıkarılırken TBMM’de yaptığı konuşmanın “ihtilal” sözcüğünün sıkça geçtiği şu cümleleri gösteriliyor:

“Şimdi ihtilal, iktidarı bir defa eline geçirmiş olanlar tarafından yapılıyor. Seçimle iktidara geliyor, devletin vasıtalarına el koyuyor, seçimle gitmek ufukta görüldü mü ben buradan gitmem telaşına düşüyor. Eğer bir idare insan haklarını tanımaz, baskı rejimi kurarsa o memlekette ayaklanma olur. Eğer insan hakları yürütülmez vatandaş hakları zorlanırsa, baskı rejimi kurulursa, ihtilal behemehal olur. Biz böyle bir ihtilal içinde bulunmayız, bulunamayız. Böyle bir ihtilal dışımızda, bizimle münasebeti bulunmayanlar tarafından yapılacaktır. Bu demokratik rejim istikametinden ayrılıp baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz ben bile sizi kurtaramam. Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır.”

İsmet İnönü, bu sözleri 18 Nisan 1960’da “Türkiye’nin durumunu tespit etmek için” söylemişti.

“Tahkikat Encümeni yasasını çıkararak partilerin ve vatandaşların bütün haklarını elinden alıyorsunuz, bu şartlar ülkeyi ya ayaklanmaya ya da ihtilale götürür” uyarısında bulunuyordu.

Konuşmasında partisine de bir parantez açıyor, “Böyle bir ihtilal bizim dışımızda yapılacak” diyordu.

Özetle, İnönü’nün konuşması bir “durum tespiti”nin ötesinde bir şey değildi.

İhtilal sonrası yıllarda çok araştırıldı, İnönü’nün, 27 Mayıs Askeri Darbesi ile ilişkisini ortaya koyan bir delil bulunamadı.

ABD’nin darbede parmağı var mıydı?



Kafalardaki üçüncü soru; “ABD’nin, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden haberi var mıydı?”

Daha doğrusu, darbeyi ABD mi yaptırmıştı?

Bu sorular boşuna değildi.

O dönemde, insanları böyle düşündüren pek çok olay yaşandı.

Başta Menderes Hükümeti’nin, darbeden önce, Sovyetler Birliği ile “ABD’yi rahatsız edecek ölçüde” yakınlaşması…

Menderes, iktidarının son yıllarında, ABD’den artık “istediği kredileri” alamaz olmuştu.

ABD, kredi musluklarını kapatmış, iktidarı ekonomik sorunlarla baş başa bırakmıştı.

Hükümet de bunun üzerine Sovyetler Birliği ile “borç isteme” temasına geçmişti.

11 Nisan 1960’da Ankara ve Moskova hükümetleri tarafından yapılan açıklama, diplomatik çevrelerde bomba gibi patlamıştı.

Başbakan Adnan Menderes, 12 Temmuz 1960’da Moskova’ya resmi ziyarette bulunacak, bir süre sonra da SSCB Başkanı Nikita Kreşçev Ankara’ya “iade-i ziyarete” gelecekti.

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki bu yakınlaşma, ABD’nin istihbarat örgütü CIA’nın, darbeden 20 gün önce, yani 7 Mayıs 1960 tarihli raporuna da girmişti.

Raporda şu ifadeler yer alıyordu: “Türkiye’de hem iktidar hem de muhalefet partisi güçlü şekilde anti-komünisttir. Türkiye’nin dış politikasında, Batı ittifakına bağlılıkta bir değişiklik olmayacaktır. Türkiye, kültürel ve ekonomik alanda Sovyetlerle ilişkilerini geliştirmek istese de; yakın gelecekte Doğu Bloku ile temas kurmakta tereddüt edecektir.”

Türkiye’nin Sovyetler Birliği ile yakınlaşması, ABD’nin darbe yaptırmasına neden olabilir miydi?

Bu yakınlaşma, darbeden sonra “Türkiye Sovyetlerden borç almaya kalktı, ABD salt bu nedenle askerlere darbe yaptırdı” yorumlarına neden oldu.

Dahası var…

Darbeden bir gün sonra, yani 28 Mayıs 1960’da, ABD Büyükelçisi Fletcher Warren cunta lideri Cemal Gürsel’le görüştü, “Daha önce Latin Amerika’da görev yaptım. Birçok askeri darbe gördüm. Amacını bir tarafa bırakalım ama asker olsaydım, yapılış biçiminden dolayı gurur duyardım. Gördüğüm en titiz, en etkin ve en hızlı askeri darbeydi” dedi, Gürsel’i kutladı.

Görüşmede, Cemal Gürsel ABD büyükelçisine, “ enkaz devraldıklarını, kasada para olmadığını, devlet memurlarının maaşlarını nasıl ödeyeceğini bilemediğini” söyledi.

Bu yakınma, “ABD’ye teslimiyet” ifadesiydi.

Büyükelçi Warren duyduklarından memnundu, “İhtiyaç ne kadar?” diye sordu. Gürsel, “180 milyon” dedi.

Warren gülümsedi, “okey” anlamına gelecek şekilde başını salladı.

Darbeden 3 gün sonra, yani 30 Mayıs 1960’da, “dünyanın demokrasi bekçisi” olarak tanınan ABD, seçimle işbaşına gelen Menderes Hükümeti’ni silah zoruyla deviren Cemal Gürsel Hükümeti’ni tanıdığını ilan etti.

11 Haziran 1960 tarihinde ise, Başkan Eisenhower, darbe hükümeti başkanı Cemal Gürsel’e bir mektup göndererek, iki ülke arasında dostluk ve işbirliğinin süreceğini belirtti, NATO ve CENTO’ya bağlılıklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD Başkanı Eisenhower ve Ankara Büyükelçisi Warren’in, darbenin daha ateşi sönmeden Türkiye ile ilgili yaklaşımları da, “Darbeden ABD’nin haberi vardı” değerlendirmesine neden oluyordu.

Bu dönemde NATO, Türkiye’nin içişlerine iyice sızdı. Ödeme güçlüğü nedeniyle, MİT çalışanlarına maaş NATO’dan ödenmeye başlandı.

“27 Mayıs’ta ABD’nin parmağı var” düşüncesine yol açan diğer bir olay da, darbe öncesi Demokrat Parti iktidarının borç para taleplerini geri çeviren ABD’nin, darbeden hemen sonra Milli Birlik Komitesi hükümetine para yağdırmasıdır.

ABD; Türkiye’ye 5 Temmuz 1960’da 130 milyon dolar, 4 Ağustos 1960’da 34 milyon dolar, 12 Ocak 1961’de 43 milyon dolar, 16 Mart 1961’de 90 milyon dolar, 19 Nisan 1961’de ise 135 milyon dolar hibe veya kredi olarak para gönderdi.

Bu hızlı para akışı da, “Darbeyi ABD yaptırdı” söylentilerine delil olarak gösteriliyordu.

Darbenin gerçek nedeni



27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi, “kontrollü darbe” değildi.

Darbeyi İsmet İnönü de yaptırmadı.

Ve darbeden ABD’nin de haberi yoktu.

Peki, gerçek neden neydi?

Darbeyi, ülkenin kötü yönetilmesinden endişe duyan bir grup ulusalcı ve özgürlükçü genç kurmay subay yaptı.

Bu darbe, hem ülkeyi kötü yöneten hükümete, hem de kötü yönetenlere “paltolarını tutacak kadar” yağcılık eden generallere karşı yapılmıştı.

Amaç, “çok partili rejimin sağlam temellere oturtulması” idi.

Tamam da, ABD’nin tutumuna ne demeli?

ABD yönetimi, bütün isteklerini kabul eden, kendisine kul köle olan Demokrat Parti iktidarını neden korumadı?

Neden askeri darbeye ses çıkarmadı?

Tipik “emperyalist devlet” davranışı…

Önce CHP’yi (1945-1950 arasında) sonra Demokrat Parti’yi 10 yıl boyunca kullandı, ikili antlaşmalarla “buyruğu altına” soktu, Atatürk tarafından başlatılan emperyalizme karşı direncin belini kırdı, “dış borç- kapitülasyonlar-tarikatlar-Araplaştırma”yı ülkemizin yeniden temel gündemi yaptı…

Demokrat Parti artık ülkeyi yönetemiyordu, değişmesinde bir sakınca yoktu.

Nasıl olsa antlaşmalar yapılmıştı, yeni gelenden “daha fazlası” istenirdi.

Özetle, Demokrat Parti’nin ABD yönünden “kullanım süresi” dolmuştu.

ABD için “iktidardaki partiler” değil, “çıkarlar” önemliydi.

Bu nedenle Demokrat Parti’nin askeri darbeyle iktidardan indirilmesine hiç ses çıkarmadı.

Dahası, darbeden sadece bir gün sonra büyükelçisini cunta lideri Cemal Gürsel’e göndererek “Türkiye’nin yeni yönetimiyle” kucaklaştı.

Artık ABD’nin “yeni ufuklara” yelken açma zamanı gelmişti.

Keşke demokrasinin sorunları demokrasi içinde çözülebilseydi



Toparlarsak…

Demokrasiler, ancak sorun çözdükçe güç ve süreklilik kazanabilir.

Eğer sorunlar normal yöntemlerle çözülemiyor, anti-demokratik yöntemler kullanılıyorsa, ülkede büyük sıkıntı var demektir.

Türkiye, 1960’da böyle bir noktadaydı.

Sorunlar ülkeyi sarmalamış, iktidar sorunları çözmede aciz kalmış, “Tahkikat Encümeni” gibi dikta yöntemlerine başvurmaya kalkmıştı.

Ülke tıkanmış, kaos başlamıştı.

Bu tıkanıklık keşke “sivil yöntemle” çözülebilseydi.

Keşke demokrasinin krizi, demokrasi bir tarafa bırakılarak değil de, “demokratik kurallarla” ortadan kaldırılabilseydi.

Kriz çözülemedi, 27 Mayıs ihtilali kaçınılmaz hale geldi.

Eğer ihtilal yapılmasaydı, Demokrat Parti iktidarı, 18 Nisan 1960’da “Tahkikat Encümeni” kanununu çıkararak gerçekleştirdiği “sivil darbe”yle CHP’yi devreden çıkaracak ve Türkiye’yi koyu bir diktatörlüğün egemenliğine sokacaktı.

“27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi”, Celal Bayar-Adnan Menderes ikilisinin “18 Nisan 1960 Tahkikat Encümeni sivil darbesi”ne karşı yapılmıştı.

Türkiye, 39 günde iki darbeyi birlikte yaşamıştı.

Darbecilerin, Türkiye’yi uzun süre yönetmek gibi bir hedefleri yoktu.

Yapılacak anayasa ve çıkarılacak yasalarla devlet yönetimi bir sisteme oturtulacak, “sorunlu demokrasi” sorunsuz hale getirilecek, yönetim daha sonra sivillere devredilecekti.

Gerçek ve samimi düşünceleri buydu.

Düşüncelerinin bu olduğunu şuradan anlıyoruz.

38 Milli Birlik Komitesi üyesinden 14’ü “iktidarın kısa sürede sivillere devredilmesine” karşıydı.

Bunlar arasında 27 Mayıs ihtilalinin kudretli albayı Alpaslan Türkeş de vardı.

Hepsi bir gece yarısı operasyonuyla yurtdışına sürgüne gönderildi.

Darbecilerin en büyük hatası



27 Mayıs darbecilerinin en büyük hatası, Yassıada yargılamalarını “bebek davası” gibi anlamsız davalarla sulandırmaları ve üç siyasetçiyi idam etmeleriydi.

Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu da, tıpkı Celal Bayar gibi günahlarının cezasını demir parmaklıklar arasında çekmeli, daha sonra yine Bayar gibi serbest kalmalıydı.

17 Eylül 1961 tarihindeki bu idamlar, Türk siyasetinde “kan davasına” dönüşecek, yıllar sonra “üç bizden, üç onlardan” çığlıkları arasında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın darağacına gönderilmesine (6 Mayıs 1972) zemin oluşturacaktı.

27 Mayıs ihtilali, Türk siyasetine olduğu kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de büyük zarar verdi.

Darbeyi alt rütbeli subaylar gerçekleştirdiğinden Türk Silahlı Kuvvetleri kendi içinde ikiye bölündü, hiyerarşik sistem bozuldu, “tek vücut” olma özelliğini kaybetti.

Bu bölünmenin sıkıntısı uzun yıllar devam etti.

Türk toplumunda “demokrasi” ve “darbe” algısı



27 Mayıs askeri darbesine noktayı koymadan, “demokrasi” ve “darbe” konularında Türk toplumunda yıllardır devam eden “yanlış algı”ya da değinmekte yarar var.

Nedir bu yanlış algı?

Biz öncelikle demokrasi ilkelerinin, yani “özgürlüğün, eşitliğin, hukuk devletinin, kuvvetler ayrılığının” uygulanıp uygulanmadığına değil, devleti yönetenin “sivil” mi yoksa “asker” mi olduğuna bakıyoruz.

Eğer “sivil”se ona ses çıkarmıyor, hatta onu “demokrasi kahramanı” olarak övüyor; eğer “asker”se hemen “darbeci” diye notumuzu veriyor ve kendisini “demokrasi düşmanı” ilan ediyoruz.

Oysa önemli olan, öncelikli olarak demokrasi ilkelerinin ülke yönetiminde eksiksiz uygulanıp uygulanmadığıdır.

Bunu söylerken “Demokrasi ilkelerini uygulayacaklarsa, ülkeleri askerler yönetsin” demek istemiyorum.

Tarih boyunca, askerlerin yönettiği ülkelerde, demokrasi ilkelerinin uygulandığı görülmemiştir.

Böyle bir düşünce, zaten işin tabiatına aykırıdır.

Söylemek istediğim şu; Türkiye’de demokrasinin kurumsallaşması, sivil iktidarların sorumluluğundadır.

Sivil iktidarlar bu sorumluluklarının bilincinde olmalı, görevlerini eksiksiz yerine getirmeli, demokrasinin temel ilkelerinden ayrılmamalıdır.

Eğer ayrılırlarsa, bunun adı “sivil darbe” olur.

“Sivil darbe”nin “askeri darbe”den bir farkı yoktur.

Tek fark, birinci darbeyi yapanın “sivil”, ikinci darbeyi yapanın ise “asker” olmasıdır.

Sonuçta, darbe darbedir!

Türk toplumu, 1960 yılının ortalarında, 39 gün arayla gerçekleşen “18 Nisan 1960 Tahkikat Encümeni sivil darbesi” ile “27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi” arasına sıkıştırıldı, sivil darbeyi yapanlar “kahraman” ilan edildi, bütün fatura sadece askeri darbeyi yapanlara kesildi.

“Sorumsuzca davranarak Türkiye’yi askerlerin darbe yapma noktasına getirenlere”, hiçbir zaman toz kondurulmadı.

“Askeri darbe” kötüdür, ama “sivil darbe” de demokrasilerde kabul edilebilir bir uygulama değildir.

Ne askerlerin ne de sivillerin; darbe yapmaya, Türk toplumunun geleceğini karartmaya hakkı yoktur.

Ülkeyi yönetenlerin; kendi sorumsuzluklarını, beceriksizliklerini ve yönetim eksikliklerini göz ardı ederek, bütün darbelerden askerleri sorumlu tutmaları, “suçu başkalarının üzerine atma” ve “sorumluluktan kaçma” yönteminden başka bir şey değildir.

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi de bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Yarın:

10 yıllık Demokrat Parti iktidarının genel değerlendirmesi.