Hoş geldin Ey Şehr-i Ramazan

Bu hafta hileci, yalancı, hırsızları yazmaya ara verdim. Ramazandan söz edeceğim. Önce her yerde rastladığımız “Ey Şehr-i Ramazan” ne demektir? Ondan başlayalım. Şehr-i Ramazan; Ramazan Ayı demekmiş.

Çoğumuzun anlamını bilmeden kullandığımız bazı ifadelerin anlamını yazmaya çalışacağım.

Hasan bin Musa, derken “Bin ”kelimesi ne anlama gelir?

Bin: Ar. Oğlu, demektir. Örnek: Hasan’ın oğlu Musa…

Beni Musa Kardeşler, derken “Beni” kelimesi ne anlama gelir?

Beni: Ar. Oğullar, evlatlar demektir. Örnek: Musa’nın oğulları Gerşom ile Eliezer…

Celle celeluhu:(c.c.) Cenab-ı Allah'ı yüceltmek için kullanılır. Ona mahsustur.

Sallallahu aleyhi ve sellem: (s.a.v.) Peygamber Efendimize salat ve selam olsun demektir. Peygamberimize mahsus duadır.

Radiyallahu anh: (r.a.) Allah ondan razı olsun demektir. Sahabeler ve bazı büyük zatlar için söylenir.

Kuddise sirruhu: (k.s.) Allah onun sırrını mukaddes etsin demektir. Veliler için kullanılır.

Aleyhis selam: (a.s.) Selam O’nun üzerine olsun demektir. Peygamberler için kullanılır. Bunun yanında Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail olmak üzere dört büyük melek için de kullanılagelmiştir.

Rahmetullahi aleyh: (r.h.) Allah ona rahmet etsin demektir. Mümin ölülere denir.

Hazreti..: (Hz.) Hazret kelimesi yüceltme manasında kullanılır. Bu sebeple saygı duyulan herkes için kullanılabilir. Peygamberler, sahabeler, melekler, veli insanlar için kullanılmasında sakınca yoktur. Hz. Muhammet…

Anha: O, onun, demektir.

Radıyallahu Anha: Allah ondan razı olsun, anlamındadır. Bu ifade, İslam dininde, genellikle peygamberler, sahabe, tabiin ve diğer din büyüklerinden bahsederken kullanılır.

Radıyallahu Anha ifadesinin kökeni, “radıya” ve “an” kelimelerine dayanır. “Radıya” kelimesi, “rıza göstermek, hoşnut olmak” anlamına gelir. “An” kelimesi “ondan” anlamına gelir. Bu iki kelimenin birleşiminden oluşan “radıyallahu anhu” ifadesi, “Allah ondan razı olsun” demektir.

Radıyallahu Anha ifadesi, dua ve saygı ifadesidir. Bu ifadeyi kullanan kişi, Allah’ın o kişiden razı olduğunu dile getirir. Aynı zamanda o kişinin Allah katında yüksek mertebeye sahip olduğunu da gösterir.

Radıyallahu Anha ifadesi, İslam literatüründe yaygın olarak kullanılır. Hadis, siyer, fıkıh ve diğer İslami eserlerde sıklıkla görülür. Genellikle peygamberler, sahabe, tabiin ve diğer din büyüklerinden bahsederken kullanılır.

Hadis: Hadis, söz demektir. Peygamberimizin söylediği kabul ya da iddia edilen sözleri ya da eylemleri kastetmek için kullanılan kelimedir. Sünnette izlenen yol ve örnek alınan yöntem gibi bir anlama gelmektedir. Sünnet, yine peygamberimizin söylediği ya da uyguladığı kabul veya iddia edilen şeyleri ifade etmek için kullanılır.

Siyer: Arapça kökenli kelimedir. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s) hayatını konu alan ve anlatan bilime denir. Sire ve siret kelimelerinin çoğulundan oluşan siyer, yol anlamına gelmektedir. Siyer İlmi, Peygamber’in hayatını konu alan bir tür ders, bir tür kitaptır.

Tabiin: Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimize “Eshâb” olmakla şereflenen mübarek insanları (radıyallahü anhüm) görmek bahtiyarlığına eren müslümanlar. Peygamber efendimizi görememiş, fakat Eshâb-ı kiramın sağlığına yetişip, sohbetine kavuşanlara, bütün âlimler sözbirliği ile Tabiîn demişlerdir. Bir kısım âlimler, bir kimse Eshâbdan birini, bir kere görse bile tabiînden olur demişlerdir.

Bir peygamberden bahsederken: “Hz. Muhammed (s.a.v.) radıyallahu anh.” Bir sahabeden bahsederken: “Hz. Ömer radıyallahu anh.” Bir tabiinden bahsederken: “İmam Malik radıyallahu anh.” Diğer bir din büyüklerinden bahsederken: “Abdülkadir Geylani radıyallahu anh,” denir. Radıyallahu Anha ifadesi bahsedilen kişinin cinsiyetine göre kullanılır. Erkek kişiden bahsederken “radıyallahu anh”, kadın kişiden bahsederken “radıyallahu anha” denir.

Radıyallahu Anha ifadesi, İslam’ın birleştirici gücü olması açısından da önemlidir.

İslam’ın bütün büyüklerini bir araya getirirken, aynı zamanda onlara saygı duyulması gerektiğini de vurgular.

“Allahı nasıl inkâr edersiniz? Hâlbuki siz, ölüler idiniz sizi o diriltti. Sonra öldürecek sonra tekrar diriltecektir. Nihayet ona döndürüleceksiniz. İlk ölüm dışında artık orada ölüm tatmazlar. (Duhan Suresi4/56)”

İnsan Kaç Kere Ölür, Kaç Kere Dirilir? Allah, ayetlerinde her insan için doğru yola yönelme imkânının sunulacağını, bunun için her insana yeterli ömür süresi verileceğini bildirmektedir. İnsan, Allah'ın yaratışı sonrasında "ruh ve kelime" olarak ebedi yaşamına başlamışken, İblis'in "Soyağacıma yaklaşırsan ölümsüz olacaksın," aldatmasına kanmış ve zaten ölümsüz olduğu Cennet ortamından, "Ölmek" suretiyle dünya / yer ortamına atılmıştır. Zümer suresinin 30.39. ayetinde aldatıcı dünya ortamının aslında ölüler diyarı olduğu açıkça bildirilmektedir. Kesinlikle sen ölüsün ve kesinlikle onlar da ölüler. Bu durumda insan iki kere ölür, iki kere canlanır.

1. Ölme: Anne karnına düştüğünde.

1. Dirilme: Anne karnında canlandığında.

2. Ölme: Dünyaya gözlerini açtığında.

2. Dirilme: Dünya hayatı sonlandığında.

Bu gün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.