Gündemimiz seçim…

Yerel seçimler için son haftadayız. Hafta sonunda ak koyun, kara koyun belli olacak.

Gündemin en önemli konusu seçim olunca muhabbetlerin yolu ister istemez, dönüyor dolaşıyor seçime düşüyor.

Neler konuşuluyor?

Siyasetin genelinde; Lider sultasının siyaset anlayışı haline getirildiği siyaset ortamında partiler pek fazla konuşulmuyor.

Daha çok kendisi olsun da kendisinden sonra ne olursa olun düşüncesini bir türlü aşamayan parti liderleri konuşuluyor.

Sonrasında sıra geliyor yerel seçimlerde partilerin aday adayları arasından, hangi kriterlerle ve hangi yöntemle belirlendiğini çözemediğimiz parti adaylarına.

İşte böyle bir ortamda 40 yıllık arkadaş ve aynı zamanda meslektaş olan iki can arkadaşın aralarında geçen konuşmayı, aklımda kaldığı kadarıyla paylaşmak istiyorum.

Partilerin yerel seçimlerde göstermiş olduğu adaylardan girilen muhabbet devamında parti genel başkanlarının değerlendirilmesine kadar uzanıyor.

Bir tanesinin, taraftarı olduğu partinin göstermiş olduğu adaylardan bir iki istisna dışında, gösterilen adaylardan pek memnun olmadığı ve umutsuz olduğu anlaşılıyor.

Ama söz, onu belirleyip atayan parti genel başkanına geldiğinde, genel başkanını gösterdiği siyasi performansı genel olarak beğendiğini söylüyor.

Uzun yıllar önce aynı partide çalıştıkları, daha sonra o partiden ayrılarak başka bir partiye geçmiş ve yıllar önce de aktif siyaseti tamamen bırakmış, hiçbir partinin üyesi, yandaşı veya sempatizanı olmayan öbür arkadaş ise;

Söz konusu partinin gösterdiği birkaç adayı, arkadaşı gibi o da uygun görüyor. Sorun yok. Burada anlaşıyorlar.

Söz sırası genel başkana gelince, siyaseti uzun yıllar önce bırakmış olan arkadaş, genel başkanı hiç beğenmediğini, halkın beklediği umutları gerçekleştirme yetisinden çok uzak bulduğunu ifade ediyor.

Partili olan arkadaş bu kez, arkadaşına diyor ki, sana da adam beğendiremiyoruz. Sen zaten kimseyi beğenmezsin. Seni tanımasam diyeceğim ki kendinden başkasını beğenmiyor.

Bu kez sazı arkadaşı alıyor.

Beni tanıdığın için insanlara ne denli severek yaklaştığımı biliyorsun. Olaya şahsın kişiliği penceresinden bakmıyorum.

İnsan beğenmiyor değilim. Gelmek istediği, getirilmek istendiği veya geldiği makama uygun olup olmadığı yani liyakatı yönünden bakmaya çalışıyorum.

Şu noktada anlaşalım.

Senin beğendiğin kişiyi beğenmek, layık görmek veya beğenmediğin kişiyi senin gibi beğenmemek veya layık görmemek zorunda değilim.

Aynı şekilde senin de, benim beğendiğim kişiyi beğenmek veya beğenmediğim kişiyi beğenmemek gibi bir zorunluluğun yok.

Burada öne çıkan konu bence şudur.

Her birimizin ayrı bir dünya görüşü var.

Siyaset anlayışlarımız birebir aynı olmaz. Olursa siyasette zenginlik olmaz.

Yurt sevgimiz, halka hizmet anlayışımız da keza öyle. Kültür ve deneyimlerimize göre farklı olabilir.

Liyakat konusundaki değerlendirmelerimiz ayrı bir bilgi ve birikime dayanır.

Ahlak ve ona bağlı olarak da siyasi terbiye anlayışlarımız da birebir örtüşmeyebilir.

Hoş görü anlayışımızın sınırları nereye kadardır?

En sonunda da, siyasetten ne beklediğimiz önemli. Burada şuna bakmak lazım. Siyasetten ve seçimlerden ne bekliyor, ne istiyoruz ?

Kendimiz için mi beklentilerimiz var, ülkemiz ve ülke halkımız için mi?

İşte kendisi için beklentisi olanlar gibi düşünmeyi kabul edemiyorum. Ülke ve halk için beklentilerim var. Onların olması için düşünce geliştirmeye çabalıyorum. Ülkem kazanırsa, halkımız kazanırsa, şehrimiz kazanırsa ben de kazanmış olurum. Hepsi bu kadar…