BİLGE ROLÜ YAPMAK İYİDİR

Yaşadıklarının sana hissettirdiklerini anlatma huyundan vazgeçmeden yaşamın istediğin hale dönüşmeyecek haberin olsun.

Ya hocam herkes senin gibi bilge ve de olgun bir ruh taklidi yapamaz ki. Önce bunu kabul etmelisin. Taklidi diyorum yanlış anlama, aslında belki senin de içinde fırtınalar koptu zamanında. Ve belki şimdi hala varlar bir esintiye dönüşmüş olsalar bile. Sen bence tepkilerini içine atıyorsun. Sonra hasta olursun. Demedi deme.

Güzel tavsiye, teşekkür ederim. Sana kısa bir döngüden bahsetmek istiyorum. Yaşadığın olayları yaşamanın bir nedeni var; ' Yeni ve istediğin o geleceği sana hazırlamak.' Yaşadıklarından hemen sonra 2 seçeneğe sahip oluyorsun. Ya deneyim olarak kabul edip güçleneceksin ki bunun altında başına gelen ve gelecek her şeyin senin iyiliğine olduğuna dair bir kabul ya da diğer bir deyişle teslimiyet olacak. Ya da duygusal tepkilerle kendini zayıflatıp; 'Başıma bunlar neden geliyor?' diye soran bir kurban olmayı seçeceksin. Teslim olursan, yaşadıklarının bir hikmeti olduğuna inanır, senin lehine dönmesini merak ve güvenle beklersin. Böylece arzuladığın şeylerin yoluna çıkma ihtimali artacak. Bu yoluna çıkanlara ödül gibi bak. Bir okuldasın ve sınıfı geçince babanın o istediğin bisikleti alması gibi düşün yaşamı.

Bi dakka bi dakka... Hocam benim yaşım kaç biliyor musun? Ne okulu? Ne sınavı?

Sen hep birinden bahsederdin. İsmi Davut’tu sanırım. Sınıfın en yaşlısı. Neden o sınıftaydı. Sizden 10 yaş büyüktü hem de.

Kalıp durmuştu derslerden. Ama son sene bir çalıştı verdi hepsini. Bizlerle mezun oldu. Ve hatta bu değişimin nedenini sormuştum ona. Bana dedi ki; 'İnsanların beni yargılamalarından, eleştirmelerinden sıkıldım. Bu okul işi bitmeli. Yaşamıma devam etmeliyim. Ve fark ettim ki kendim için mezun olmalıyım. Haylaz biri olmaktan yoruldum. Hayallerimde bir meslek, mutlu bir yaşam var. Bu okul işinin hayallerimi ertelemesine izin vermeyeceğim.' Bu yaz karşılaştık onunla biliyor musun? Çok mutlu gözüküyordu. Hatta bana laf bile çaktı. 'Benim mutluluğumun sırrı ne biliyor musun?' dedi. 'Ne' diye sordum. 'Hayatta yaşadığım bir dersi bir daha asla yaşamamak için elimden geleni yapıyorum. Tavsiye ederim'

E niye bana geldin ki? Almışsın cevabını.

Ben dersleri, okulu yaşamla kıyaslamaya direnci olan biriyim. Büyüdüm çünkü. Ya ben bu ders konusunu biraz düşüneceğim. Sen benim nerede takıldığımı anladın sanırım. Bir iki şey daha söylesene. Kendimle kaldığımda yaşadıklarımı daha kolay çözebileyim.

Yaşam sebepler üzerinde hareket ediyor. Sen biriyle vakit geçirmek istemiyorsan. Bunu ona söyleyemiyorsan. Onunla daha az zaman geçireceğin olaylara sebep olursun.

Bunu anladım...

Yaşadıklarını sorgulamadan şikayete gidersen, yeni yaşayacaklarından uzak düşersin. Bu da istediklerinin olmaması demek. Yaşadıklarının nedeninin öğrenmen gereken şeylerle ilgili olduğunu anlarsan teslimiyette kalırsın. Her şey olması gerektiği gibi olacaktır.

Bu da tamam...

Bugün ne istediğini bilmelisin ve bunu dünden çıkarıp yapmalısın. İsteklerinin gerçekten sana ait olması üzerinde çalışmalısın. Bu seni gerçek biri haline getirir. Daha samimi olursun. Ve yeni karşılaşmalarında yargılanma korkusunu bir tarafa bırakırsan senin için işler oldukça kolaylaşır.

Anladım...

Yaşamında değer verdiğin insanlarla mesafeni doğru ayarlamak seni daha mutlu biri haline getirir. Onların seninle konuştukları, sana yaptıkları şeylerin seninle alakası yok. Onlarla ilgili. Lakin sen alman gereken bir mesaj varsa, al yine de. Sadece duyguya gitmeden yap bunu.

Bu da iyiymiş.

Sanırım yalnız kalıp düşünürken bu yazdıklarım işine oldukça yarayacaktır. Tabi bunlar işine yaramaya devam ederken bulduğun içsel sonuçları zamana yayarak uygula. Yavaşla. Az konuş. Daha az söz ver. Olur mu?

Hocam bana bak sen bana bilge rolü yapmayı öğretiyorsun. Gözümden kaçmadı. Bilgeler de öçlerini böyle alıyorlar demek.

Hahaa...