S.Ö.-S.S.: Kocaelispor

S.Ö.: Seçimden Önce… S.S.: Seçimden Sonra…

İki sene önceki yazımda, tam bugünleri işaret ederek, hem genel seçimler, hem de yerel seçimler nedeniyle başta Kocaelispor olmak üzere, kentin birçok takımında huzursuzluklar yaşanacağını yazmıştım. Çünkü siyasetle futbol buraya kadar gider. Seçim biter geçim başlar. Birçok kulübün kapısına, seçim neticesine göre kilit vurulur.

Sefa Sirmen, 15 sene Kocaelispor'un başında bulunurken, siyasi olarak kentte rakipsizdi. Kimse hesap sormuyordu. Dolayısıyla Yuvacık Barajını komple Kocaelispor'a kanalize edebilmişti. Sonuç Avrupa kupaları, iki Türkiye kupası ve sonra amatöre düşen Kocaelispor… Kapısına kilit vurulmak üzereyken Orhan Görsen tarafından kurtarılan Körfez.

398 yıllık meslek hayatım boyunca tam beş şampiyonluk yazdım. Ondan önce de tribünde taraftar olarak bir 2.Lig şampiyonluğu yaşadım. Yani şimdiki 1.Lig. Kocaelispor'un Süper Lig’de 5 beş puan ve daha sonra 2 puan önde olduğu zamanları yazdım. Bunlar her gazeteciye mal olacak bir şey değildir. Bunu yaşayan ve aktif olan tek gazeteciyim.

2002’deki Avrupa'nın en iyi takımı Arsenal’e 4-1'lik galibiyetle destan yazan Kocaelispor'la ilgili attığım başlık, 2,5-3 milyona yakın izleniyor, hala. Arsene Wenger'in çaresiz halini, Kocaelispor'un rakibini darmadağın edişini yerinde yaşamadım, ama yerinde yaşayan kardeşlerimin bana gönderdiği malzemelerle anında gazetemize yazdık. 2002’de 2. kupayı Bursa'da alıp kente dönerken, otobüsün tam arkasındaydık. İzmit'e gelene kadar bu mutluluğu yaşadık. Ancak birinci kupada Çenesuyu’ndan İzmit'e yürüye yürüye gelirken kent sokaklara dökülmüştü. 2. kupa insanları pek sevindirmedi. Sefa Sirmen çıtayı öyle yükseltmişti ki, ikinci kupayı bile beğenmez hale gelmiştik. Halbuki Fenerbahçe o yıla kadar 19 yıl Türkiye Kupası'nı kazanamamış durumdaydı. Bizim müzemizde iki tane kupa vardı. Son Süper Lig maceramızdan sonra, o iki kupaya da haciz geldi. Amigo İbrahim Alat, o iki kupayı da kulüpte sakladı. Fuar içine maliye görevlileri baskın yaptı. Arka kapıdan kupalarla kaçan İbrahim Alat Kocaelispor tarihine geçti.

Bunları yaşadığım bu kulüpte, bugünün yeni yetmeleri, Dino'nun lafının karşısında boyun eğerken, Ertuğrul Sağlam'ın ihanetini sadece izlerken, içim acıyor. Mustafa Denizli, Holger Osieck, Güvenç Kurtar, Hikmet Karaman, Saftig ile çalışmış biri olarak, şimdikilerin öyle hava atmasına, kurum çalmasına şaşırıyorum ve gülüyorum.

Öncelikle hep dedim ki, yönetim kurulu Kocaelispor'un büyüklüğünü anlamalı. Anlatmalı. Bu futbolcuların nasıl bir kulüpte olduğunu bilmeli. Sonra öğretmeli. Eğer Dino'ya Moşe’yi anlatsaydınız, o Dino “Siz amatörsünüz, bir şeyden anlamıyorsunuz” deyip kaçıp gitmezdi.

Nitekim bizim yazılarımızdan sonra Sakarya'da gol atan Dino, büyük bir riski ve tehlikeyi göze alarak sevinmedi. Düşünün Sakaryaspor'da oynuyorsunuz, Kocaelispor'a gol atıyorsunuz, sevinmiyorsunuz. Bu tarihe geçecek bir görüntüydü. Bunu ben başardım. Dino’yu Kocaelisporlu yaptım. İşte Kocaelisporluluk budur. Kocaelisporlu duruşu budur.

Tabii ki yeni meslektaşlarımız o dönemleri bilmedikleri için anlayamıyorlar. Ben anlattıkça da sıkılıyorlar, dinlemek istemiyorlar. Halbuki Fenerbahçe'de Can Bartu, Metin Oktay nasıl unutulmuyorsa. Kocaelispor'da da Avni Kalkavan'ı, Şehzade Ahmet'i, Kaptan İbrahim'i bilmeyenlerin Kocaelisporlu olduğundan şüphe ederim.

Pazar günü seçim olacak ve iki yıl önceki yazı gibi nihayet her şey ortaya çıkacak. Bakalım Kocaelispor'a kim ne kadar sahip çıkacak. Tekirdağlı Paşa’nın gelini Fatma Kaplan Hürriyet, her gittiği yerde, “5 sene önce ben Kocaelispor'un değerini anlatmasaydım, mevcut kent yönetimi Kocaelispor'un yüzüne bile bakmıyordu” dedi. Sonuna kadar da haklı. Kocaelispor demek İzmit demektir öncelikle. Ve sonra Kocaelispor'dur. Karamürsel'den Kandıra'ya kadar çok sıkı Kocaelisporlar vardır ve hâlâ onlarla temaslarım sürüyor. Ancak Gebze'de son zamanlarda başlayan Kocaelisporluluk düşmanlığı, sadece ve sadece Gebzeli kimi kardeşlerimizi kentten uzaklaştıran bir görüntüdür ve bu da siyasidir.

Her zaman yazıp çiziyorum, değişik platformlarda anlatıyorum. Kocaelispor'un geçmişini bilmeyen, yaşadığı kentin geçmişini bilmeyen, orada söz sahibi olamaz. Yaşam tarzı nedeniyle bu kentin hemen hemen her ilçesinde yaşadım. Hatta İstanbul'da doğmuşlarda minibüsçülük bile yaptım. Kapalıçarşı'da mumun üstünü kırmızıya boyadıklarında bunu bize sattırdılar. Yani Mahmutpaşa'da bile çalıştım. Kadıköy'de kitap sattım. Dolayısıyla bazı konularda konuşma hakkım olduğuna inanıyorum. Ama geçmişi bilmeyen, spordan bîhaber, futbolun F'sinden bile anlamayan insanlara dert anlatmaktan neredeyse kendim futbolu unutacağım. Futbol topuna ayağını değmemiş, futboldan anlamayan adam futbolu yazamaz. Tıpkı benim masa tenisini yazamayışım gibi. Veya su sporlarını yazamayışım gibi. Bence bu ülkede spor yazarlığının en büyük sorunu, o sporu yapmayan insanların yazdığı yorumlardır. Bunları pazarlayan medya, doğal olarak futbolu bilen ve yorum yapan insanların elinde oyuncak olmuştur. Rahmetli Hıncal Uluç hiç futbol oynamamıştır. Kendini çok iyi geliştirmesine rağmen, Can Bartu, Metin Oktay yazarlık yaparken, onun yazıları yine de sığ kalmıştır. Okumadan yazmak mümkün değildir. Oynamadan yazmak da öyle. Onun için Kocaelispor için yazdığınız yazılar çok dikkatli yazılmalıdır. Bu kentin içinde yaşamadan, kenti yazamazsınız.

Yerel gazeteler de öncelikle İzmit'in havasını koklamalı. Buna göre İzmit'i yaşayıp kenti yazmalı. Siz İstiklal Caddesi'ni, Beyoğlu’nu bilmeden İstanbul'u yazamazsınız. Bu kentin Beyoğlusu da İzmit'tir. Bunun için meslektaşlarımıza hep öğüt verdim: Kentin içinde gezmeden yazmamalısınız.

Çok güzel yerel bir lafımız vardır: “Kafasına kuş pislediğinde zengin olsaydı insanlar, İzmit'in tamamı milyarderdi”.

İzmit'teki karganın dışkısını kafasına yememiş adam İzmitli olamaz. 90’lara kadar ciğerlerinde pis havayı koklamamış adam İzmitli olamaz. Outlet Center'da köfte yerken, 20 sene önce oraların nasıl koktuğunu bilen adam, zaten oturup orada köfte yemez. Kentin ana damarlarını bilemezseniz, bu kentin yorumcusu olamazsınız. Kocaelispor da işte öyle bir şeydir.

Kocaelispor önce İzmit'tir, Baç'tır, Çukurbağ’dır. Zamanında hemen iki dakikalık mesafedeki Mehmet Ali Paşa'yı bile çarşıda yaşayanlar Kocaelispor’lu, İzmitli olarak görmezdi. Ama şimdi Kefken’in en ücra köşesinde yaşayan Âlim Buruş arkadaşım, Kocaelisporlu… Kentin değerlerini bilmeyen, o kenti yansıtamaz. Ben gidip Diyarbakır'da gazetecilik yapsam millet kıçıyla güler. Diyarbakır'ın Ofis’ini bilmezsem, Tavacı Yakup'unu bilmezsem, beni kimse okumaz ki…

Yani taş yerinde ağırdır. Dolayısıyla kentin sorunlarını yazan arkadaşlar büyüklere danışmalıdır, sormalıdır. Büyüklere bir şey katmaz bu. Ama gençlerin kendilerinin gelişimi için sağlıklıdır. Çünkü yarın bir gün onlar da bu kentte önemli yerlere geldiği zaman, bu meslek boyunca yaşadıklarını arkadan gelen kardeşlerine öğretmek zorundadırlar.

Bu kentte bir yerel basın sorunu vardır. Bunun aşılması için de herhangi bir çaba yoktur. Bu kentin gerçek gazetecisi olmak için ortalama 30 yıl, 40 yıl burada yaşamış olmak gerekir. Burada doğmak şart değil. Burada buralı olmak önemlidir. Eğer ismi Kocaeli olan gazetelerde gazetecilik yapıyorsanız, Kocaeli il kitabını ezbere bilmek zorundasınız.

Ama Mavi Kenya, Kırmızı İspanya, Mavi Fransa gazetelerinin muhabiri ve yazarı olsanız, orada da oranın şartlarına göre gazetecilik yaparsınız.

Kocaelispor bu kentin ortak değeridir. Kocaelispor’,la insanlar yerel gazeteleri okumaya alışmıştır. Dünyanın her yerinde de böyledir. New York Times aslında ilk yayınlandığı zaman bir yerel gazeteydi. Merhum Turgut Özal boşuna dememiştir “Ben gazeteleri arka sayfadan okumaya başlarım” diye. 1 milyon satan Milliyet Gazetesi o zaman arka sayfadan spor yayınlıyordu. Şu anda da yine o sisteme döndü, ama yıllarca bir çok okur kaybetti. Özal'ın dediği de oydu. Yani “Spor okuyorum, başka bir şey okumuyorum”. Bunu ben söylemedim, bunu Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal söyledi bu ülkede. Recep Tayyip de orta sahadan aşırtma golleriyle gerçekten büyük futbolcu olduğunu gösterdiği için, milleti de parti fanatiği-futbolcu gibi yetiştirdi. Dolayısıyla AK Partili, CHP'li insanlar birbirine takım tutar gibi yaklaşıyor. Bu da en başta futbolun özüne zarar veriyor. Sporda siyasetin işi olmaz, ama sporun bir siyaseti olmalıdır. Franco İspanya'da faşist yönetimini Fado-Fiesta-Futbolla kurmuştur. Fado festivaldir, Fiesta bir eğlence biçimidir, dans biçimidir, futbol da futboldur. İspanya'yı böyle yöneten Franco, Barcelona'daki ayaklanmayı sindirememiştir. Kocaeli işçi kentidir, emekçi kentidir, özüne dönecektir. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bu kent mutlaka özüne dönmelidir. 80 öncesinin en önemli emekçi kenti olan Kocaeli'nin üstüne muhafazakarlık yaftasını yapıştıramazsınız. Bugün nasıl Sefa Sirmen, Kalkandelen hesap veriyorsa, şimdiki yönetimler de yarın bunların hesabını verecektir. Biz gazetecilerin görevi de budur. Geçmişi unutturmamak, gelecekte torunlarımızın yüzüne bakabilmek.