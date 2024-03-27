Sarıcazade Ragıp Paşa’yı tanır mısınız? 

Sosyal Medya’da, İstanbul-Beyoğlu’nda bulunan üç tarihi hanla ilgili bir haber dikkatimi çekti.

1894 yılında inşa edilen Rumeli Han, Anadolu Han ve Afrika Han’ın altında, bu üç hanı birbirine bağlayan, 1400 metrekarelik bir tünel bulunmuş. Araştırmacılara göre; “halk arasına karışmak istemeyen soylu ve zengin” kişiler rahat gelip geçsinler diye yapılmış!

Bu üç hanın sahibi de aynı kişi; “Sarıcazade Ragıp Paşa.”

Kimdir bu kişi?

Prof. Dr. Metin Hülagü’nün 14 Temmuz 2022 tarihli, “Sarıca Ragıp, Nam-ı Diğer Robert Paşa” başlıklı yazısını inceledim.

Sarıcazade Ragıp, 1879’da Mekteb-i Mülkiye’den mezun oluyor, sonra “Mabeyn Katipliğine” atanıyor.

Peki, “Mabeyinci” nedir?

Osmanlı döneminde padişahın dışarıyla olan ilişkilerine bakan, onun buyruklarını ilgililere bildiren, kimi kişilerin dileklerini de padişaha ileten görevli.

Ragıp Paşa, “Paşa” olmadan önce Yıldız Mahkemesi’nde Mithat Paşa’nın yargılanmasında görev alıyor! Bundan sonra, Allah “Yürü ya kulum” diyor!

II. Abdülhamit’in “Mabeyinci Başı” oluyor!..

Yüksek düzeyde devlet görevlilerinin atanmasında etkin rol oynuyor!

Devlet görevinin dışında ticaret ve madencilikle de ilgileniyor ve büyük servet elde ediyor! Bir yandan da İngiliz topluluğu ile yakın ticari ilişkiler kuruyor!

1880’de Tekirdağ-Umurca’da da bir rakı fabrikası kuruyor!

Bir yandan da, II. Abdülhamit’in “Hususi Katibi” olarak Almanya lehinde çalışmalar yapıyor! Bu nedenle saray içinde “Robert” adıyla anılıyor!

Mabeyinci Ragıp, daha sonra Padişah tarafından “Paşa” yapılıyor!

İşte, bu süreç sonunda büyük servetiyle İstanbul’da üç büyük hanı inşa ettiriyor ve altlarında tünel düzenini kuruyor.

İlginç olan nedir?

1854 Kırım savaşından itibaren Avrupa ülkelerinden borç almaya başlayan Osmanlı Devleti, daha sonraki yıllarda da sürekli yeni borçlar alıyor ve borçlarını ödeyemez hale gelince, II. Abdülhamit, 1881’de

“Muharrem Kararnamesi” ile, alacaklı devletlerin temsilcilerinden oluşan “Duyun-u Umumiye” nin kuruluşuna onay veriyor!

Duyun-u Umumiye, Osmanlı vergilerine ve işletmelerine el koyuyor.

Son olarak da “Yaprak-Tütün ve Müskirat İşletmesi’ni” (Sigara ve içki üretim tesisleri) REJİ adlı yabancı ortaklığına teslim ediyor.

Ezcümle; Osmanlı Devleti’nın fiilen iflası 1881’de oluyor!

Borçlar neden ödenemiyor?

Çünkü, Osmanlı’da çağa uygun bir eğitim düzeni yok!

Bilim ve teknolojiye ilgi yok! Piri Reis dahil, katledilen bilim adamları var! Ekonomik düzen, “KAPİTÜLASYONLAR” ile yabancılara bırakılmış!

Adı “Osmanlı Bankası” olan bir banka var ama Osmanlı ile ilgisi yok!

“Galata Bankerleri” ekonominin dümeninde.

“Faiz haram” diyen Osmanlı padişahları, sürekli aldıkları borçların faizlerini bile ödeyemiyorlar!

Ancak;

İstanbul’da yapılan birçok saray o borçlarla yapılıyor!

Saray-padişah saraylarda yaşarken, Devlet’i çok yönlü sömüren “sözde paşalar” büyük zenginliklere ulaşıyor ve İstanbul Boğazı “Paşa yalıları” ile donatılıyor!

Bu konu çok derin. Ama, bir köşe yazısı için “arif olana” bu kadarı da yeter!

Bugün de “DIŞ borçlar” sürekli artıyor! Ulusal paramız sürekli eriyor! BÜTÇE giderek artan açıklar veriyor! Vatandaş, işsizlik ve yoksulluk altında inliyor! Ama siyasal iktidarla yakın ilişkilerde olan küçük bir azınlık büyük zenginliklere ulaşıyor! Ülkenin “ulusal varlıkları” Duyun-u Umumiye’ye gerek olmadan yabancılara satılmış!

Sigara ve içki tekeli dahil en önemli üretim varlıklarımız artık “yerli ve milli” değil! Ekmeğimizi üreteceğimiz BUĞDAY bile başka ülkelerden satın alınıyor!

Osmanlı’nın çöküş dönemine benzemiyor mu?