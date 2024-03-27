10 yıllık Demokrat Parti döneminin genel değerlendirmesi

AP, ANAP, DYP ve AKP’nin rol modeli DEMOKRAT PARTİ’nin 10 YILI (19)

Türkiye’nin ilk “çok partili rejim” uygulaması olan Demokrat Parti dönemini iyi anlayabilmek için, “yaşanan olayların görünmeyen yüzüne” de bakmamız şart.

Bu kadar olay yaşandı da, bu olayların gerisinde ne vardı?

Hangi ekonomik, sosyal ve siyasal nedenler, ülkemizi bir taraftan diğer tarafa savurdu durdu?

Türkiye’yi “küçük Amerika” yapma hedefiyle yola çıkan Demokrat Parti, 10 yılın sonunda neden gitti duvara tosladı?

Her konuyu işlerken değindim, emperyalizm 1945’ten itibaren Türkiye’yi yeniden kıskacına aldı, tohumlarını ekti, 1950-1960 arasında Demokrat Parti döneminde de ürün almaya başladı.

Türkiye, 10 yıl içinde, “demokrasi” ve “küçük Amerika” aldatmacasıyla lime lime edildi.

Yaşanan hiçbir şey tesadüf değildi, her şey “emperyalizmin 2.Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemize uyguladığı strateji” çerçevesinde yaşandı.

Ülkeler, eğer bağımsızlarsa “devlet aklı”, emperyalizmin uşağı iseler “üst akıl” tarafından yönetilirler.

“Devlet aklı”, yerli ve milli bir akıldır, ülkenin ve milletin çıkarlarını ön planda tutar.

“Üst akıl” ise evrensel bir akıldır, dünyayı yöneten ve dünyaya şekil veren bir akıldır, dış güçlerin, yani emperyalizmin çıkarlarını önceler.

İster kabul edelim ister etmeyelim, ülkeler 2.Dünya Savaşı’ndan sonra “Kapital-Finans Sistemi” ile yönetilmeye başlandı.

Bu sistemde, “Yahudi aileler ve sermayesi” belirleyici durumdadır.

Kurdukları düşünce kuruluşları, dernek ve vakıflarla, “dünyayı yönetme ve şekillendirme” gücünü sürekli ellerinde tutarlar.

Türkiye, 1945’den bu yana “Gizli Dünya Devleti” CFR’nin kontrolünde

Bu sistemin en güçlü kuruluşu, kısa adı CFR olan “Dış İlişkiler Konseyi”dir.

CFR, bir “Gizli Dünya Devleti”dir.

ABD ve AB ülkeleri dahil “dünyayı yöneten devlet”!

21 Temmuz 1921’de New York’ta kuruldu.

Kuruluşuna Yahudi kökenli Walter Lippmann öncülük etti.

CFR; 2. Dünya Savaşı’nın çıkmasında, savaştan sonra ABD’nin “dünya lideri” olmasında, ülkelerin paylaşılmasında ve dünya ekonomik düzeninin “Kapital- Finans Sistemi”ne dönmesinde büyük rol oynadı ve oynamaya devam ediyor.

CFR’nin bugün finans, iletişim, akademi, istihbarat ve teknoloji alanlarında dünyada en etkin konumda bulunan 5.147 üyesi bulunuyor.

Onursal başkanı, Yahudi kökenli Rockefeller ailesinin bir ferdi olan David Rockefeller’dir.

İşte “üst akıl” dediğimiz, dünyadaki bu sistemdir.

CFR senaryoyu yazar, dünya oynar.

Dünyada yaşanan bütün olayların izini sürün, sonunda CFR’ye ulaşırsınız.

CFR’nin Türkiye’deki serüvenleri 1945’te başladı, o günden bugüne etkisini artırarak devam ediyor.

Bugüne kadar Türkiye’de “üst akılla işbirliği yapmadan iktidar olabilmiş” bir parti yoktur.

Bugün Türkiye’yi yönetenleri var eden de “üst akıl”dır.

Yani “küresel güç”…

Yani “emperyalizm”…

12 Mart 1971, 28 Şubat 1997, 12 Eylül 1980, 15 Temmuz 2016 gibi siyasal tarihimizde “darbe” diye adlandırılan ne kadar olay varsa, bu olayların gerisinde hep “üst akıl” vardır.

Amaçları, Türkiye’yi “Sevr Antlaşması şartlarına” geri döndürmek

Peki, CFR neyin peşinde?

CFR, yani Üst Akıl, “küresel bir düzen” peşinde.

“Küresel tek bir otorite” ve “küresel tek bir pazar” peşinde…

Ancak ulus devletleri küreselleşmenin önünde engel olarak görüyorlar, bizim gibi ulus devletleri bölüp parçalamayı ve yüzyılın sonunda dünyada 2 bin devlete ulaşmayı planlıyorlar.

Özet olarak hedefleri bu.

1950’li yıllardan itibaren ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olayları bu açıdan değerlendirmemiz şart.

Üst Akıl, bizim coğrafyamızı istikrarsızlaştırmak istiyor ve bu nedenle etnik, dinsel ve mezhepsel fay hatlarında sürekli depremler yaratıyor.

İlk amacı, Kürdistan’ı kurmak.

İkinci amacı, Ermenistan’ı büyütmek.

Yani Türkiye’yi “Sevr Antlaşması şartlarına geri dönmeye” zorluyor.

Bütün bunları şunun için anlattım, Demokrat Parti döneminde yaşanan her olayda da “CFR”nin izleri var.

CFR zaten kendisine uygun, söz dinleyen siyasetçileri seçer, onları iktidara getirir, onlarla yol yürür.

Türkiye’de 1945’ten buyana siyasette yaşananlar, “senaryo”dan başka bir şey değildir.

Gerektiğinde “aktörler” değiştiriliyor, ama oyun devam ediyor.

Sadece Türkiye değil, pek çok ülke bu oyunun içinde.

Amerika için ulusal çıkar, evrensel şirketlerin çıkarıdır.

“Evrensel şirketlerin ortak gücü” de, işte CFR dediğimiz “Dış İlişkiler Konseyi” tarafından temsil edilmektedir.

Rockefeller’in 1956’da yazdığı mektup ve “oltadaki balık Türkiye”

“CFR” denince de “Rockefeller İmparatorluğu” akla gelir.

1956 yılında, CFR Başkanı Nelson A. Rockefeller, ABD’nin o dönemki Başkanı Eisenhower’e bir mektup yazar.

Uzun bir mektup…

İbretlik bir mektup…

Rockefeller, bu mektubunda ülkeleri “oltaya yakalanmış ülkeler” ve “oltaya yakalanmamış ülkeler” diye ikiye ayırır.

Türkiye, “oltaya yakalanmış ülkeler” içindedir.

Türkiye, oltaya yakalanmıştır, “oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur.”

Yani “Türkiye’nin yemlenmesi” artık gerekmez.

Oltaya yakalanmış balık, ne yapılır?

Yenir…

1950’li yıllardan beri, Türkiye, emperyalist ülkelerin safrasındaki “balık”tır.

Türkiye’yi “oltadaki balık” olarak gören Rockefeller’in mektubunda, ülkemizin adı bakın nasıl geçiyor:

“Birinci grup ülkeler, bizimle dost olan ve bize uzun süreli, sağlam askeri paktlarla bağlanmış anti-komünist ülkelerin iktidarda olduğu ülkelerdir. Bu ülkelere yapılacak yardımlar ve açılacak krediler, öncelikle askeri nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Genişletilmiş iktisadi yardım-örneğin Türkiye’ye- bazı hallerde düşünülenin tersi sonuçlar verebilir. Yani bağımsızlık eğilimini artırıp, mevcut askeri paktları zayıflatabilir. Bu tip ülkelere-Türkiye gibi- doğrudan iktisadi yardım da yapılabilir ama bu, muhaliflerimizi bize karşı zararsızlaştıracak biçim ve miktarda olmalıdır.”

Türkiye, kendini oltadan kurtaramazsa…

CFR Başkanı Nelson A. Rockefeller’in 1956 yılında ABD Başkanı Eisenhower’e yazdığı bu mektup, aslında 1950-1960 Demokrat Parti döneminin bir özetidir.

Bu daha bir başlangıçtır, ABD emperyalizminin izlerini AP, ANAP, DYP ve AKP iktidarları döneminde de görmeye devam edeceğiz.

Türkiye, onlarca yıldır “oltadaki balık”tır.

Oltadan kendini kurtaramadığı sürece, emperyalist devletlerin masasında “meze” olmaya devam edecektir.

OKURLARIMA

Bu yılın sonunda çıkarmayı planladığım kitabımın Demokrat Parti bölümünü 19 gündür sizlerle paylaşıyorum. Sanırım, yazdıklarım bugünü anlamanıza ve yorumlamanıza yardımcı olmuştur. Görüşleriniz benim için çok önemli. Yazarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. ([email protected])