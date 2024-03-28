Yerel seçim değil, sanki Cumhurbaşkanlığı Meydan Muharebesi

“Muharebe” ne anlama gelir, bilirsiniz.

Savaşta yapılan çarpışmaların her biri…

Tarihimizde Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos-13 Eylül 1921) var, Dumlupınar Meydan Muharebesi (26-30 Ağustos 1922) var.

Her ikisinin de başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Hatta Dumlupınar Meydan Muharebesi, direkt Mustafa Kemal’e mal edilerek “Başkomutanlık Meydan Muharebesi” olarak anılır.

Bu muharebeler, Kurtuluş Savaşı’nın birer bölümüdür.

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“Kurtuluş” ve “kuruluş” günlerinde, Türkiye bir bütündü.

Düşmana karşı savaşıldı, bu savaşa yediden yetmişe herkes katıldı, düşman alt edildi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu.

Masallardaki gibi, az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik, 100 yılı aşıp bugünlere geldik.

Bugün Türkiye, “kurtuluş günlerinin ruhundan, birlik ve beraberliğinden” çok uzaklaştı.

Türkiye’yi önce “etnik ve mezhepsel” ayrıştırdılar.

Yetmedi, buna “bizden olanlar-bizden olmayanlar” ayrışmasını eklediler.

Bu “bizden olanlar-bizden olmayanlar” ayrışması, daha sonra “Recep Tayyip Erdoğan” ismiyle somutlaştırıldı.

“Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyenler”…

Ve “Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeyenler”…

Son yıllarda seçimler de “bu ayrışmanın tarafları arasında” yapılıyor.

Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyenler bir tarafta…

Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeyenler diğer tarafta.

Erdoğan, ne anlama geliyor?

Tamam da, Recep Tayyip Erdoğan sadece bir parti lideri mi?

Öyle olsaydı, normaldi, her parti eşit koşullarda yarışırdı…

Ama öyle değil.

Erdoğan, hem parti lideri, hem de cumhurbaşkanı.

Dahası “devletin tüm yetkilerini kendinde toplamış” bir cumhurbaşkanı.

Yani, “yasama” da o, “yürütme” de o, “yargı” da o!

Hatta medya organlarının yüzde 95’ini kontrol ettiğinden, “basın” da o!

Anlayacağınız, bir devleti devlet yapan tüm güçler tek bir kişide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da toplanmış durumda.

Tüm “kurumlar” ve “kurallar” yok edildi, devlet tek kişinin direktifleriyle yönetiliyor.

Böyle seçim mi olur?

Seçim, “toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması”dır.

Genel seçimlerde ülkeyi yönetecek kişiler, yerel seçimlerde ise illeri, ilçeleri, mahalleleri yönetecekler seçilir.

Bir yerel seçim sürecinin son günlerini yaşıyoruz.

Ama işte görüyorsunuz, yaşadıklarımız yerel seçimin çok ötesinde.

Adeta “Cumhurbaşkanlığı Meydan Muharebesi”!

Nasıl bir “meydan muharebesi”nde düşmana karşı top, tüfek, kılıç ve süngü “silah” olarak kullanılıyorsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu seçim muharebesinde kendisine karşı olanlara emrindeki tüm devlet görevlilerini “silah” olarak kullanıyor.

Başta kendisi, tarafsızlık yemini etmesine rağmen, gece gündüz Türkiye’yi dolaşıyor, partisinin adaylarına oy istiyor.

Bakanları da, seçim kürsülerinde.

İstisnasız tüm bakanları…

Seçim güvenliğinden birinci derecede sorumlu içişleri bakanı, adalet bakanı ve ulaştırma bakanı da kent kent dolaşıp AKP’nin adaylarına destek veriyor.

Görünce gözlerimize inanamadık, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bile seçim çalışmalarında.

Dahası var…

Valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, müftüler, daire müdürleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla AKP adına seçim çalışması yapıyorlar.

Eee, durum böyle olunca, bu yerel seçime “Cumhurbaşkanı Meydan Muharebesi” denmez de ne denir?

Erdoğan, devletin en yetkili silahlarını toplamış, kendisini sevmeyenleri alt etmeye çalışıyor.

Üstelik devlet adına hareket ederek, devletin uçağını, devletin parasını kullanarak!

Pazar günkü seçimlerde muhalefet partileri sıkıntı yaşadı, içişleri bakanlığına veya adalet bakanlığına şikâyette bulunacak…

Ama nasıl?

Kimi kime şikâyet edeceksin?

Her iki bakan da, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hareket ediyor.

Vali de onlardan, emniyet müdürü de, jandarma komutanı da…

Türkiye, işte böyle bir “çürümüşlük” içinde seçime gidiyor.

Bir tarafta devleti, yani seçimde etkili ve yetkili tüm güçleri ele geçiren Erdoğan ve partisi AKP; diğer tarafta kendi olanaklarıyla seçim çalışmalarını yürütmeye çalışan gariban muhalefet partileri.

Böyle bir ortamda “sağlıklı seçim” yapılması mümkün mü?

Sadece şu seçim ortamına bakın, Türkiye’nin AKP iktidarı tarafından ne kadar kötü bir noktaya getirildiğini görürsünüz.

Böyle seçim olmaz!

Türkiye’de böyle seçim yapanların, tek parti döneminin “CeHaPe” zihniyetinden ne farkları var?