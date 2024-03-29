Seçimde kartınızın rengi ne olacak? Yeşil mi, sarı mı, kırmızı mı?

Sevgili okurlarım, yine bir seçim öncesindeyiz.
Yarın sandığa gidip oyumuzu kullanacağız.
Her seçim öncesi, “oy kullanıp kullanmama” tartışılır.
Bazı seçmenler, partisine veya ülkeyi yönetenlere tepkilidir, bu tepkilerini “sandığa gitmemekle” gösterirler.
Yanlış!
Oy kullanmak, bir vatandaşlık görevidir.
Oy, her vatandaşa tanınan bir “söz söyleme-görüş açıklama” fırsatıdır.
Oy, seçmenin gizli olarak söylediği söz, gizli olarak açıkladığı görüştür.
Bu fırsatı değerlendirmeyen seçmenin, dışarıda ülke yönetimiyle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur.
Sen sandığa gidip ülke yönetimiyle ilgili işarette bulunmuyorsun, sonra da dışarıda şöyleydi böyleydi diye dert yanıyorsun.
Tutarsız bir davranış.
Dışarıda “boş konuşarak” beğenmediğin yönetimi değiştiremezsin, ama oyunu kullanarak beğendiğin parti ve yöneticileri iş başına getirebilirsin.
Bu seçimler, “belediye seçimi” değildir
Eğer Türkiye gerçek demokrasiyle yönetilseydi, yarın sandığa gidip belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve muhtarları seçecektik.
Ve yapılan seçime de “belediye seçimleri” diyecektik.
Ama görüyorsunuz, seçim meydanlarında belediye başkan adaylarından çok parti genel başkanları var.
Üstelik bu parti genel başkanlarından biri, cumhurbaşkanı.
Erdoğan, gece gündüz Türkiye’yi karış karış dolaşıyor, partisinin adaylarına oy istiyor.
Amacı, partisinin kan kaybını önlemek.
Cumhurbaşkanlığını “tartışılır” hale getirmemek.
Bu nedenle…
Hiç lamı cimi yok, bu seçim görünürde “belediye seçimi”, ama aslında “Türkiye’nin geleceği” seçimidir.
Hiç kimse bu seçimi “Ne olacak, alt tarafı belediye seçimi” diye geçiştirmeye kalkmasın.
Seçimi kim kazanırsa, ne olur?
Önümüzde iki yol var.
Ya bütün zorlukların üstesinden gelerek “demokratik laik Atatürk Cumhuriyeti” yolunda ilerlemeye devam edeceğiz…
Ya da “siyasal İslam rejimi”ne giden yola iyice sokulacağız.
Ya birincisi, ya ikincisi…
Bunun “orta yolu” yok.
Türkiye, epeydir bu yol ayrımında.
Hatta alınan pek çok karar ve uygulamalarla, “siyasal İslam”a doğru epey itilmiş durumdayız.
AKP iktidarı her seçimden sonra bu konuda güç kazanıyor, yarın yapılacak seçimlere de salt bu nedenle çok asılıyor.
Yarınki seçim, işte bu yüzden çok önemli.
Yarınki seçim, işte bu yüzden “Türkiye’nin geleceği” seçimi.
Eğer yarın, AKP-MHP iktidarının rejimi değiştirme hevesine “kitlesel bir itiraz” yükselmezse, hazırlıklı olun, ülkemiz büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktır.
“Laiklik karşıtı” hareketler iyice artacak…
Tarikat ve cemaatler, yerel ve genel yönetimde daha da güçlenecek…
Kadın haklarında, eğitimde ve hukukta, “dine dayalı uygulamalar” iyice hız kazanacak…
Anayasa değiştirilecek ve bir süredir fiilen uygulanmaya çalışılan “teokratik diktatörlük” meşrulaştırılacaktır.
Yani fiilen uygulanmayan laiklik, hukuken de ortadan kaldırılacaktır.
Adı konmadan her alanda uygulanmaya başlanan “İslam devleti” rejimi, böylece resmileştirilecektir.
Dahası…
Yıllardır ortalığı kasıp kavuran ekonomik kriz, daha da derinleşecek, halkın sırtında taşıdığı “enflasyon yükü” daha da artacaktır.
Yarınki seçim, bir fırsat.
“Kötü gidişe dur deme” fırsatı.
Kentimizin ve ülkemizin tüm “yurtsever” güçleri birleşmeli, “ayaklarını yerden kesen iktidara” karşı mutlaka uyarı görevini yerine getirmeli.
Ulus olarak bu görevi yerine getirdik getirdik…
Yoksa geçmiş olsun!
Tekrar ediyorum…
Yarınki seçim, “o parti kazandı bu parti kaybetti, o aday kazandı bu aday kaybetti” seçimi değildir.
Yarınki seçim, “Türkiye’nin geleceğinin oylanacağı” bir seçimdir.
Kartlarınızı hazır edin!
Kartınızın rengini doğru seçin!
Atacağınız oy, inşallah ülkemiz için “umut ışığı” olur!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(14 )
Baybars - Ne yazık ki tercihimiz "Ehven-i Şer".Tabii ki atasına,milletine,vatanına,töresine ve dinine yabancı olan unutkanlar ile son düzlükte icraat yapar gibi gözüken iş bilmezlere değil.
Sana Böyle - oyum ak partiye sana kırmızı kart gösterecem
Emekli - Emekli kırmızı kart gösterecek.
İlker Özben - Her satırına katılıyorum. İnşallah iktidar yanlısı olanlar da bu yazıdan etkilenip doğru yönde oy kullanırlar...
Emre - Biz müslümanız Elhamdülillah yeşil yeşil yeşil
Şirke Girmeyin - Elhamdülillah hepimiz müslümanız çok ayrıştırıcı bir dil kullanmışsınız.İslam Dini’mizde kimsenin bir başkasının iman ve inancını sorgulama hakkı yoktur ve bir başkasına müslüman değil demek haşa şirke girer.Mübarek Ramazan ayında büyük günaha girmişsiniz.
Erbay Meti̇n - Oylar Chp'ye.İktidara sarı kart
Hasan - Demokratik bir seçim beklemek hayalden öte
Seçmen - akp iktidarı ve yönetimlerine kırmızı kart gösterilecek o kadar nedenimiz var ki,sayfalar yazmakla bitmez.
Ampüllerle Aydınlandık - yahu ne olacak 23 senedir nasıl dünya devleti olduk ampulleri yaka yaka aydınlanıp dünyanın en fazla büyüyen gelişen hatta uzaya çıkan partisiyle neyseki heykel meykel işlerinden kurtuluşa erdikki buralara eriştik
Seçmen - Tarikat lideri cübbeli Hoca nın cumhur ittifakı dışına oy vermek caiz değildir cüretini gösterebilmesi karşısında tüm Türkiye Cumhuriyeti seçmenleri akp adayı dışında kazanma şansı en yüksek adayda birleşmeli akp ye,cumhuriyet düşmanlarına ve halkı açlıkla karşı karşıya bırakanlara kırmızı kart göstermelidir.
Düşünelim... - Tüm vatandaşlarımız seçimlerde bir oydan ne olacak demeden oy kullanmalıdır.Siz seçtiklerinizin patronusunuz bunun zevkini çıkarın ve kiraya,faturaya yetmeyen,çocuklarınıza yetemediğiniz maaşlarınızı düşünün,yüzbinlerce gencimizin parasızlıktan üniversiteyi bırakmak zorunda kalmalarını düşünün,doğamızın nasıl katledildiğini,imara açtıkları,ruhsat vererek toprağımızı,duyumuzu,havamızı nasıl zehirlediklerini düşünün,paramızı nasıl değersiz yaptıklarını düşünün,her gün yağmur gibi yağan zamları düşünün...Halkını bu kadar çaresiz,aciz bırakan akp ye dur demeliyiz.Çocuklarımız ve ülkemizin geleceği için lütfen iyi düşünelim.
Oyum Chp Ye - Bir kadın olarak kendim için,tüm kadınlarımız ve kız çocuklarımız için kazanılmış haklarımızı kaybetmemek için oyum CHP yedir.Eksikleri olsa da Cumhuriyeti,demokrasiyi,hukukun üstünlüğünü,doğayı,vatandaşın mutluluğunu yol edinen ,halkı ayrıştırmayan parti CHPdir.akp iktidarı Ülkemizi ve Milletimizi ekonomik,sosyolojik,toplumsal olarak çökertmiş ,askıda ekmeğe,sadakaya muhtaç etmiştir.Oy uğruna halkı ;dini,etnik kökeni,mezhepleri siyasete alet ederek ayrıştırma gibi söylemlerle vatandaşları üzmüştür.Cumhuriyetimizin ışığında gelir dağılımındaki adaletli,ayrışmadan,huzurlu,mutlu hep birlikte yaşam için akp ye sandıkta dur denmelidir.
İzmitli - Kesinlikle oyumu kullanacağım bir emekli olarak kartımın rengi kırmızı belediye meclisinde suya yapılan 100 de yüz 20 zammın hesabını da meclis üyelerini protesto etmek lazım tüm eller zam konusun da kalkmış her meclis üyeleri parti ayırmaksızın zamma el kalkmış unuttuk mu el cevap hayır tam zamanı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.