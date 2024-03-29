Seçimde kartınızın rengi ne olacak? Yeşil mi, sarı mı, kırmızı mı?

Sevgili okurlarım, yine bir seçim öncesindeyiz.

Yarın sandığa gidip oyumuzu kullanacağız.

Her seçim öncesi, “oy kullanıp kullanmama” tartışılır.

Bazı seçmenler, partisine veya ülkeyi yönetenlere tepkilidir, bu tepkilerini “sandığa gitmemekle” gösterirler.

Yanlış!

Oy kullanmak, bir vatandaşlık görevidir.

Oy, her vatandaşa tanınan bir “söz söyleme-görüş açıklama” fırsatıdır.

Oy, seçmenin gizli olarak söylediği söz, gizli olarak açıkladığı görüştür.

Bu fırsatı değerlendirmeyen seçmenin, dışarıda ülke yönetimiyle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur.

Sen sandığa gidip ülke yönetimiyle ilgili işarette bulunmuyorsun, sonra da dışarıda şöyleydi böyleydi diye dert yanıyorsun.

Tutarsız bir davranış.

Dışarıda “boş konuşarak” beğenmediğin yönetimi değiştiremezsin, ama oyunu kullanarak beğendiğin parti ve yöneticileri iş başına getirebilirsin.

Bu seçimler, “belediye seçimi” değildir

Eğer Türkiye gerçek demokrasiyle yönetilseydi, yarın sandığa gidip belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve muhtarları seçecektik.

Ve yapılan seçime de “belediye seçimleri” diyecektik.

Ama görüyorsunuz, seçim meydanlarında belediye başkan adaylarından çok parti genel başkanları var.

Üstelik bu parti genel başkanlarından biri, cumhurbaşkanı.

Erdoğan, gece gündüz Türkiye’yi karış karış dolaşıyor, partisinin adaylarına oy istiyor.

Amacı, partisinin kan kaybını önlemek.

Cumhurbaşkanlığını “tartışılır” hale getirmemek.

Bu nedenle…

Hiç lamı cimi yok, bu seçim görünürde “belediye seçimi”, ama aslında “Türkiye’nin geleceği” seçimidir.

Hiç kimse bu seçimi “Ne olacak, alt tarafı belediye seçimi” diye geçiştirmeye kalkmasın.

Seçimi kim kazanırsa, ne olur?

Önümüzde iki yol var.

Ya bütün zorlukların üstesinden gelerek “demokratik laik Atatürk Cumhuriyeti” yolunda ilerlemeye devam edeceğiz…

Ya da “siyasal İslam rejimi”ne giden yola iyice sokulacağız.

Ya birincisi, ya ikincisi…

Bunun “orta yolu” yok.

Türkiye, epeydir bu yol ayrımında.

Hatta alınan pek çok karar ve uygulamalarla, “siyasal İslam”a doğru epey itilmiş durumdayız.

AKP iktidarı her seçimden sonra bu konuda güç kazanıyor, yarın yapılacak seçimlere de salt bu nedenle çok asılıyor.

Yarınki seçim, işte bu yüzden çok önemli.

Yarınki seçim, işte bu yüzden “Türkiye’nin geleceği” seçimi.

Eğer yarın, AKP-MHP iktidarının rejimi değiştirme hevesine “kitlesel bir itiraz” yükselmezse, hazırlıklı olun, ülkemiz büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktır.

“Laiklik karşıtı” hareketler iyice artacak…

Tarikat ve cemaatler, yerel ve genel yönetimde daha da güçlenecek…

Kadın haklarında, eğitimde ve hukukta, “dine dayalı uygulamalar” iyice hız kazanacak…

Anayasa değiştirilecek ve bir süredir fiilen uygulanmaya çalışılan “teokratik diktatörlük” meşrulaştırılacaktır.

Yani fiilen uygulanmayan laiklik, hukuken de ortadan kaldırılacaktır.

Adı konmadan her alanda uygulanmaya başlanan “İslam devleti” rejimi, böylece resmileştirilecektir.

Dahası…

Yıllardır ortalığı kasıp kavuran ekonomik kriz, daha da derinleşecek, halkın sırtında taşıdığı “enflasyon yükü” daha da artacaktır.

Yarınki seçim, bir fırsat.

“Kötü gidişe dur deme” fırsatı.

Kentimizin ve ülkemizin tüm “yurtsever” güçleri birleşmeli, “ayaklarını yerden kesen iktidara” karşı mutlaka uyarı görevini yerine getirmeli.

Ulus olarak bu görevi yerine getirdik getirdik…

Yoksa geçmiş olsun!

Tekrar ediyorum…

Yarınki seçim, “o parti kazandı bu parti kaybetti, o aday kazandı bu aday kaybetti” seçimi değildir.

Yarınki seçim, “Türkiye’nin geleceğinin oylanacağı” bir seçimdir.

Kartlarınızı hazır edin!

Kartınızın rengini doğru seçin!

Atacağınız oy, inşallah ülkemiz için “umut ışığı” olur!