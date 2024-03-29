BİTKİ  DÜNYASININ  "PANDEMİSİ" ! (4)

Bilim dünyası son yıllarda Uzak Doğu'dan çıkarak ABD, Avrupa ülkelerinin yanı sıra ülkemizde ve Gürcistan'da hızla yayılan "Kahverengi Kokarca" (Bilimsel adı "Halyomorpha halys") isimli bir böceğin peşinde koşuyor. Çünkü bu böcek ulaştığı her yerde tarımsal ürünlere, üstelik her geçen gün daha da artan şekilde çok büyük zarar vermektedir. Durum bu iken geçen haftaki yazımda belirttiğim gibi bu böceğe etkili özel bir tarım ilacı yoktur. Var olduğu iddia edilenlerden ise zaten sınırlı etkilerinin kısa zamanda kaybolması nedeniyle yeterli sonuç almak mümkün olmamaktadır.

Diğer taraftan bu böceğin ulaştığı yeni yerlerde, onu sayıca frenleyecek parazit ve predatör konumda doğal düşmanları hiç yoktur veya çok azdır.

Bu durumda en etkin çare olarak Biyolojik Mücadele görülmektedir,

Peki, Biyolojik Mücadele nedir?

Bir zararlının sayısını düşürmek için kimyasal maddeler yerine diğer canlıların kullanılmasıdır.

Peki, bu canlılar nelerdir?

Predatör: Zararlı böcekleri yiyen,

Patojen: Zararlı böcekleri hastalandıran,

Parazit : Hayatta kalmak için, besinini aldığı zararlı böceğe bağımlı yaşayan,

Parazitoid: Zararlı böceklerin yumurta, larva, pupa ve erginleri üzerine ya da içerisine yumurta bırakan ve ergin öncesi dönemini onların içerisinde beslenmek suretiyle devam ettiren organizmadır.

Bu zararlı böceği Uzak Doğu ülkelerinde frenleyen en etkin doğal düşmanı, yumurtalarına arız olan Asya kökenli "Trissolcus japonicus" isimli parazitoidtir.

Ulaşmış olduğu Avrupa'da "Kahverengi Kokarca" yumurtalarına saldıran yerli türler içerisinde "Anastatus bifasciatus" diğer türlere göre en yoğun olarak ortaya çıkan parazitoidtir.

Bu kapsamda, "Kahverengi Kokarca"nın ülkemizde yayılış gösterdiği alanlarda doğal düşmanlarının araştırılması yapıldığında da aynı parazitoid bulunmuştur.

Bunun yanı sıra, biyolojik mücadele kapsamında zararlının anavatanında en etkili doğal düşmanı olan T. japonicus’un ithal kararı alınarak önemli bir adım atılmıştır. Zararlının bu düşmanının hızlı ve kontrollü bir şekilde kitlesel üretimine geçilmesi ve araziye salımı gerekmektedir.

Diğer taraftan Türkçemizde "Uğur böceği" (Harmonia axyridis) ve "Kulağakaçan" (Forficula auricularia) olarak isimlendirilmiş, predatör yapıda 2 böceğin kullanılması da söz konusudur.

Ancak hiç unutulmamalıdır ki faydalı böcek konumunda parazit, parazitoit veya predatör salınımlarının yapıldığı alanlarda ilaçlı mücadele yapma hatasına düşülmemelidir.

Biyolojik mücadele olarak tanımlanabilecek başka tedbirler de vardır;

Örneğin bir zararlı böceğe karşı feromon yapıda tuzaklar kullanılabilir. 2016'dan bu yana çekici feromon tuzaklarıyla entegre edilen çalışmalar, yıllar içinde giderek daha da yoğunlaşmıştır. (Feromonlar, bazı organizmalar tarafından üretilen ve aynı türün üyelerinde belirli bir davranışı teşvik etmek için dış ortama salınan kimyasal maddelerdir.)

Bir başka tedbir tuzak bitkiler kullanmaktır. Tuzak bitki, böceğin zarar verdiği bitkiden daha çekici olduğundan onun tarımsal üründen uzak kalmasını sağlayandır. ABD ve İsviçre'de yapılan çalışmalara göre Sorgum, (Bilimsel adı: "Sorghum vulgare" olup görünümü mısır bitkisine benzer) Ayçiceği ve Darı bitkilerini bu amaçla kullanmak mümkündür. Bir başka mücadele; 250 ml kaynar suya 5 damla nane esansiyel yağı veya 3 yemek kaşığı kıyılmış nane yaprağı katılarak, böceğin kışlamak için kapalı yerlere girmesini önleyebilecek sprey yapılabilir.

Kaynak:

Anonim. Halyomorpha halys.(Hemiptera: Pentatomidae) ERSA