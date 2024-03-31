Başarı yoksa; İSTİFA en onurlu tercihtir!   

Bu yazı, yayınlandığında, yerel seçim sonuçları belli olacaktır. Ne var ki, yazımı seçim günü gazeteye iletmem gerekiyordu. Bu nedenle sonuçlar hakkında henüz bilgim olamaz.

Sonuçlar ne olursa olsun, “başarılı olamayan” siyasi kişiler için en onurlu davranış biçimi, “İSTİFA” olmalıdır!

Düşünelim;

“85 milyonun Cumhurbaşkanı” olan Erdoğan, tüm devlet olanaklarını kullanarak, AKP adayları için propaganda çalışmaları yaptı. Muhalifleri en ağır dille ve önceki seçimlerde olduğu gibi "terörle işbirliği” yapmakla suçladı. Vatandaşa; “AKP’li belediye başkanlarını seçmezseniz hizmet alamazsınız” tehdidi yapıldı!

Gerçek bir “demokratik hukuk devleti” düzeninde, seçimlerde “tarafsız” olması gereken, başta İçişleri ve Adalet Bakanları olmak üzere tüm bakanlar aktif siyasal çalışmalara katıldılar!

Yine, muhalefete yönelik “kumpaslar” kuruldu! 2019 yılında yaşanan “para sayma” olayı günlerce medya organlarında yayımlandı! Sahte “mutabakat metinleri” yayımlandı!

“Bizim adayımıza oy vermezseniz, hizmet alamazsınız” diye vatandaş TEHDİT edildi!

Tüm ulusun ortak varlığı olan, yasa ve ahlak gereği “TARAFSIZ” olması gereken TRT ekranları AKP için yayın yapıyor, muhalefeti yok sayıyor.

Başta emekliler olmak üzere, asgari ücret ve altındaki geliriyle insanca yaşama olanağı bulamayan kitleler hızla artarken, bu geniş kitlenin beklentilerine yanıt verilemedi!

EKONOMİ, son derece zor durumda. Enflasyon çok yüksek. Fabrikalar, işyerleri kapanıyor. Yalnızca Şubat ayında 3 bin 985 şirket kapanmış! İşsizlik artıyor, kredi faizleri yükseliyor. Hastaneler tıka basa dolu ve vatandaşlar “ilaç katkı paylarını” ödeyemez haldeler!

Bu ülkenin yetiştirdiği nitelikli ve başarılı doktorlar yurt dışına gitmek zorunda kalırken, Suriyeli doktorlar hastanelerimizde görev alıyorlar!

Daha pek çok “neden” sıralayabiliriz.

Ama bu koşullara rağmen AKP başarılı olabiliyorsa; en başta Erdoğan olmak üzere AKP yönetimini kutlamak gerek.

AKP başarısız olursa da, AKP üst yönetiminin istifa etmeleri en doğal ve onurlu tavır olmalı!

Ya Muhalefet ?

Özellikle CHP, bu ağır koşullarda başarılı olursa, başta Genel Başkan Özgür Özer olmak üzere kutlamak gerek.

Ama, iddia ettikleri gibi başarılı olamamışsa, tepeden tırnağa tüm “sorumlular” onurluca istifa etmelidirler!

CHP, gerçek anlamıyla “DEĞİŞİM” süreci yaşamalı, parti tabanına saygılı, tüm üyelerini eğiten, bilinçlendiren, dinamik bir parti haline gelebilmelidir.

Diğer tüm “muhalefet” partileri ve özellikle “İYİ Parti” ve Genel Başkanı Meral Akşener de, seçim sonuçlarına göre gereğini yapmalıdırlar!

“Mahkeme Kadı’ya mülk değil” sözü gibi, siyaset de siyaset aktörleri için ömür boyu rol alacakları bir sahne olamaz!

Herkes ölçüsünü bilmeli!

Bu ülkenin geleceği üzerine

Ülkemiz, yanlış ve inatla sürdürülen siyasal tercihler nedeniyle sürekli borçlanan, borçlarını ödemek için yüksek faizle yeni borçlar alan bir ülke haline geldi. Tıpkı, Osmanlı’nın son dönemindeki gibiyiz.

II. Abdülhamit, 1881’de “Muharrem Kararnamesi” ile “Duyun-u Umumiye İdaresi” ne tüm ülke vergilerini ve işletmelerini teslim etti. Ama aynı dönemde yeni SARAYLAR ve Boğaz kıyılarında lüks YALILAR yapıldı. Ne yazık ki, bir asır sonra Türkiye de benzeri bir ekonomik ve siyasal çöküntü içindedir!

“Tarih, tekerrürden ibarettir” büyük bir yalandır! Tarihten ders almayanların göz göre göre yaptıkları büyük yanlışların bedelini bu halka ödetmeye kimsenin hakkı ve haddi yoktur!

Ülkemize hep birlikte sahip çıkmalıyız.