Heyecanını kaybedenden halkına fayda gelmez

Üniversitelerin birinde hocanın biri elinde çantasıyla içeri girdi. Kürsüye oturmadan arka sıralardan birine oturdu. Öğrenciler merak içindeydiler. Zira hoca hiçbir zaman sınıfın arka sıralarında oturmamıştı. Hoca, öğrencilerden birini kürsüye oturttu ve verdiği konuyu anlatmasını söyledi. Öğrenci kürsüye ıkıla sıkıla oturdu başladı verilen konuyu anlatmaya. Hoca öğrencisinin ders anlatmasını sınıfa hakimiyetini beğenmişti.

Öğrenci konuyu bitirdi. Kalkıp yerine oturacağı zaman hoca öğrencisine, sınıfa girerken birlikte getirdiği tabureyi verdi ve masanın üzerine koymasını söyledi. Öğrenci tabureyi masanın üstüne koydu. Hoca “Hadi evladım bu kez tabureye oturarak konuyu bir kez daha anlat.”

Öğrenciler şaşkın şaşkın hocalarına bakıyorlardı. Elbette kürsüdeki öğrencide. Öğrenci tabureye oturup, konuyu bir kez daha anlatmaya başladı. Başladı ama anlattığı şeyleri bazen yanlış anlatıyor, bazen eksik anlatıyordu. Sonunda öğrenci konuyu bitirdi ve kendisini tabureden aşağı attığında derin bir oh çekti.

Hoca arka sıralardan oturduğu yerden kalktı ve kürsüye doğru geldi ve yerine oturdu. “Çocuklar bu deneyden ne anlam çıkardınız veya ne anladınız” diye sordu. Herkes birbirinin yüzüne bakıyordu. Bazı öğrenciler hocalarının sorusuna kendilerince yanıt verdiler ama hiçbiri doğru değildi.

Hoca ayağa kalktı ve sınıfı gözleriyle iyice bir süzdükten sonra “Bakın çocuklar arkadaşınız kürsüde konuyu güzel anlattı değil mi? “Evet” yanıtını alınca “Güzel” dedi. Peki! Tabure üzerinde anlatırken arkadaşınızı nasıl buldunuz. “Öğrenciler, “Hocam arkadaşımız konuyu eksik ve yanlış anlattı ”dediler.

Hoca “Bakın! Çocuklar insan her yükseldikçe, bulunduğu yerden zirveye tırmandıkça çok hata yapar. Arkadaşınız kürsüde konuyu güzel ve doğru anlatırken, biraz yükseğe çıktığında aşağıya düşmemek için bütün dikkatini buna verdi. Bu nedenle de sizin de belirttiğiniz gibi hata ve konuyu eksik anlattı.”… Şimdi siz düşünün. Bir muhtar, belediye başkanı, devlet başkanı birinci dönem çok güzel ve doğru şeyler yapar. Çalışkandır, halka hizmet etmek için elinden geleni yapar. Aynı kişi ikinci bir dönem aynı görevi üstlendiğinde, o kişide artık eskisi kadar bir heyecan göremezsiniz.

Bu örnek bize şunu gösteriyor ki, devleti yöneten kişiler uzun süre bulundukları görevlere talip olmamalıdırlar. Bu nedenledir ki, anayasamız bir Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini yazmıştır. Bu kural ABD ‘de, Avrupa ülkelerinde ve gelişmiş diğer ülkelerde de geçerlidir.

Bunu yaşamımızda da görebiliyoruz. Belediye başkanı ilk göreve geldiği dönem ile ikinci, üçüncü dönem içindeki çalışmaları birbirinden farklılık gösteriyor. İlk dönem işine şevkle, istekli bir şekilde sarılıyor. İkinci dönem biraz daha bu şevk ve istek azalıyor. Üçüncü ve daha sonraki dönemler şevki, isteği yok oluyor. İstanbul’un bir semtinin belediye başkanı 25 yıldır belediye başkanlığı yapmaktadır. Bu belediye başkanından iş yapma, hizmet etme heyecanı kalmış mıdır? Sayın Cumhurbaşkanının deyimiyle uzun süre belirli makamlarda kalanlarda metal yorgunluğu başlıyor. Her nedense Sayın Cumhurbaşkanında hiçbir metal yorgunluğu göremiyoruz.

Heyecanı kalmayan bir kişi de halka hizmet edemez. Burada bir itirafta bulunayım. Vallahi bu hizmet aşkıyla tutuşan Belediye başkan adaylarının hiçbirine inanmıyorum. Gelmiş, geçmiş, gelecek tüm belediye başkanları mal beyanında bulunsalar da kimin millete hizmet için belediye başkanı olduğunu görsek.