Sebzeleri sulamanın mevsimi ve vakti

Saygıdeğer okuyucularım bu yazımda sizlerle sebzelerin sulama mevsimi ve vakti ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Sebzelerin suya muhtaç oldukları mevsim oldukları mevsim, iklime sebze türlerini ve toprağa göre değişir. Yurdumuzda ekseriya yazları kurak ve sıcak geçtiğinden sulama mevsimi ilkbaharda başlar. Sonbahara kadar devam eder. Lahana, karnabahar, pırasa gibi suyu çok seven sebze türleri sonbaharın son günlerine kadar suya muhtaçtırlar. Topraklara göre durum şöyledir: kumlu olanlar suyu fena sakladıklarından bunları erken sulamaya başlamak lazımdır. Killi Topraklar ise suyu uzun müddet tuttuklarından dolayı bunları sulamaya daha geç başlanabilir.

Şimdi suyu bahçeye günün hangi saatinde verelim? Memleketimiz için bunu şu suretle ayarlayabiliriz: yazın bahçeler ikindiden sonra sulanmalıdır. Çünkü bu vakitte verilen sudan sebzeler bütün gece istifade ederler. Halbuki sabahleyin sulanacak olursa gündüzün şiddetli sıcağı ile suyun bir kısmı uçar. Sebzeler bu sulamadan esaslı bir fayda temin edemezler. İlk ve sonbaharda bahçeleri sabahleyin sulamalıdır. Eğer akşam sulanacak olursa fazla rutubet sabahları kırağının meydana gelmesine sebebiyet verir. Yaz mevsiminde mehtaplı gecelerde sebze bahçelerinin gece sulamak çok elverişlidir. Sebzelere kaç defa ne kadar su verilmelidir? Sebzelere verilecek su miktarları, iklim, toprak ve sebzenin türüne ve büyüme esnasındaki durumuna göre değişir. Kökleri derine giden sebzeleri seyrek ve bol su vermek, kökü yüzden olan sebzeleri sık ve az su vermek lazımdır. Yaprak sebzelere bol su, meyvelerinden faydalanılanlara ise çiçek zamanına kadar az, döl dökmeye başladıktan sonra çok su vermek gerekir. Sulama adeti aynı zamanda sulama usulüne göre de değişir. Serpmede sık,sık taşırma ve masura usullerinde seyrek fakat bol su vermek lazımdır.

Bir başka konuya yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.