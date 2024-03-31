Bana okuma sevgisi babamdan geçmişti, bundan daha önce de bahsetmiştim ama bir diğer kişi ve unsur, İlkokul öğretmenimin bizleri devamlı kütüphaneye götürmesidir. Arkadaşlarla gittiğimiz kütüphanelerde memurun “Sessiz olun” ikazına karşılık tam tersi gülmek ve fısıltıyla konuşmak bizim görevimizdi sanki.

İlkokul üçüncü sınıfa giderken okulumuzda kütüphane kurulmuştu ve öğretmenimiz devamlı oradan kitap aldırır ve okuduktan sonra kütüphaneye geri vererek yerine başka kitap aldırırdı. Ve okuduğumuz kitabı sınıfta arkadaşlara anlatırdık.

O günleri özlediğim doğru ama bugün o günkü imkânlar doğrultusunda kütüphanelere gidilmiyor. Her şey dijital ortamda var. Biz kütüphanelere severek gittik, heyecan duyarak gittik. Çünkü bizlerin evinde sadece hayat ansiklopedisi vardı. Ve araştırmamızı sayfalarını karıştırarak yapardık. Şimdi öyle değil, bir tıkla istediğimiz şehirde ki bilgileri alabiliyoruz ya da dünyanın bir ucunda başka bir kütüphaneyi ziyaret edebiliyoruz.

25 Mart – 31 Mart günleri Kütüphaneler Haftası olduğu için İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 26 Mart 2024 Salı günü Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nde “ TÜRKİYE’ DE ARŞİVCİLİĞİN DURUMU: ULUSALDAN YERELE İMKÂNLAR VE ZORLUKLAR” başlığı ile panel düzenledi. Konuşmacılar Salt Dijital Arşiv Uzmanı Ahmet Metin Öztürk ve Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal idi.

Konumuz kütüphane haftası ve arşivcilik olunca;

Kütüphanelerin kullanım amacı okumak, bilgi edinmek, araştırma yapmak, ödev hazırlamak, proje geliştirmek veya günlük yaşamda ihtiyaç duyulan bilgilere erişmek iken, arşivlerin kullanım amacı araştırma yapmak, tarihi bilgi edinmek, bilgi alış – verişinde bulunmak ve kültürel mirası araştırmaktır.

Bilginin ve öğrenmenin kapılarını aralayan kütüphaneler, toplumumuzun en değerli kurumlarından biridir.

Arşivcilik, son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiş olsa da, hala bazı zorluklarla karşı karşıyadır. Arşivlerin önemi ve işlevi konusunda toplumda yeterince farkındalık olmaması gibi.

Her kütüphane bir arşiv değildir, ancak her arşiv bir kütüphane olarak kabul edilebilir.

Panele dönmek gerekirse;

Konuşmacı Salt Dijital Arşiv Uzmanı Ahmet Metin Öztürk arşivlerindeki İzmit fotoğraflarını paylaşarak sistemleri ile ilgili bilgilendirici açıklamalar verdi. Arşiv konusunda dijitalin öneminden de bahsetti bizlere.

Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal ise katılımcılara Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nin Vali Kemal Nehrozoğlu döneminde kurulduğunu ve kuruluş gününden bugüne gelişini, yaşadığı zorlukları anlattı. “Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nin ilk başkanı Sabri Yalım, kendisi hayatta olmasa da bugün hala devam eden Kent Söyleşileri ve Bülten Yayını Sabri Yalım döneminde başlamıştır. Bugün, o günlerden aramızda olan ve olmayan pek çok kişi var. Nail İnal Dokümantasyon Merkezi’nin kapısından içeri ilk girdiği andan itibaren en çalışkan ve İzmitlilere çok büyük yararları olan, merkeze gelen gençlere, araştırmacılara büyük faydalar sağlayan çok değerli tarihçi, araştırmacıydı. Onun ölümünden sonra çok şeyler kaybettiğimizi fark ettik.” dedi.

Müzeyyen Ünal, Dokümantasyon Merkezi’nin bugüne kadar yayımladığı kitaplardan da bahsetti bizlere.

Kocaeli Dokümantasyon Merkezi hakkında yirmi sekiz yılın birikimiyle daha pek çok bilgiyi paylaştı.

Panel, arşivcilik ile ilgili hem yerel hem de ulusal örneklerin sunulduğu bir paneldi.

Sunumun ardından sorulan sorularla, cevaplarıyla ve yeni birikimlerle ayrıldık oradan.

Salt Dijital Arşiv Uzmanı Ahmet Metin Öztürk’e ve Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal’a verdikleri bilgiler için teşekkür ediyoruz.