CHP’nin zaferi, AKP’nin hezimeti

Bu yazıyı ilerleyen saatlerde yazıyorum.

Seçim sonuçları henüz netleşmedi.

Bir taraftan seçimlerin “ Türkiye geneli” sonuçlarını izliyorum, diğer taraftan Kocaeli ilçelerinden gelen sonuçlara kafa yoruyorum.

Tam bu satırları yazarken Erkan Ünal aradı, İzmit, Derince ve Karamürsel’de CHP’nin açık ara önde olduğunu, Körfez’de sayımın AKP-CHP arasında başa baş devam ettiğini, Kandıra’da ise bağımsız aday Cengiz Kan’ın az farkla önde gittiğini söyledi.

Beklenen sonuç.

CHP’nin üç ilçede iddiası vardı.

Eğer CHP Körfez’i de kazanırsa, “ballı kaymak” olur.

Kocaeli’de 13 belediye var, 3-4’ünü CHP alacak görünüyor, eğer Kandıra’da Cengiz Kan da sürpriz yapmazsa, gerisi AKP’nin.

2019 seçimlerinde seçim sonucu 12’ye 1 idi, bu seçimlerin sonucu sanki 10’a 3 veya 9’a 4 olacak gibi.

Kocaeli seçimlerinin tümünü değerlendirirsek, zafer CHP’nin değil, AKP’nin.

Ben esas Türkiye seçim sonuçlarından söz etmek istiyorum.

Türkiye’de zafer CHP’nin.

Yıllar sonra ilk defa

Seçmen, son seçimlerden hep kötü not alıyordu.

Ülkemizin kötü gidişine bir türlü dur diyemiyordu.

Türkiye’nin durumu ile seçim sonuçları hep ters orantılıydı.

Halk, artık umudunu kesmişti.

Ne yapılırsa yapılsın sonuç değişmiyordu.

En son bir yıl önce, 14 Mayıs’ta da seçim sonucu hüsran olmamış mıydı?

Millet; bezmiş, bıkmış, usanmıştı.

“İktidarın ne yapılırsa yapılsın seçimlerde mağlup edilemeyeceği”, önyargı olarak belleklere yerleşmişti.

Türkiye, bu duygu ve düşüncelerle sandık başına gitmişti.

Ama o da ne!

Seçmen, AKP’ye “Yeter artık” dedi.

14 Mayıs’ta verdiği güvenoyunu geri aldı.

Yok sayılanlar, “kendilerini vazgeçilmez sananlara” ders verdi.

“Beni artık göz boyayarak kandıramazsın” dedi.

Vatandaş, açıkça “patronluğunu” ilan etti.

Seçimin kazananları ve kaybedenleri

Kimler kazandı?

CHP, kazandı…

Özgür Özel, kazandı…

Ekrem İmamoğlu, kazandı…

Mansur Yavaş, kazandı…

Yeniden Refah Partisi, kazandı…

Kimler kaybetti?

AKP, kaybetti…

MHP, kaybetti…

Partileri kaybedince, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli de kaybetti…

Başka?

İyi Parti ve Meral Akşener, kaybetti…

Deva, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi de kaybetti.

Oy oranları, bize sadece iki partinin ön planda olduğunu söylüyor.

CHP ve AKP…

Diğerleri, silindi gitti.

CHP, birinci parti

Bugüne kadarki seçimlerde, hep AKP açık ara sonuçlar alıyordu.

Bu seçimlerde ilk defa CHP, birincilik ipini göğüsledi.

Bu satırlar yazılırken CHP’nin oy oranı yüzde 37-38 bandındaydı.

AKP yüzde 40’ın çok altına inmiş, CHP ise yüzde 25’lerden yüzde 37-38’e fırlamıştı.

Yani CHP, yıllardır çakılıp kaldığı yüzde 25 oy oranını artık kırmıştı.

Şu da dikkatlerden kaçmamalı.

CHP’nin aldığı oy, “ittifak yapmadan” aldığı oydur.

AKP’nin aldığı oy oranın içinde ise ittifak ortakları MHP, BBP ve HÜDA-PAR’ın oyları da var.

Bu gözetildiğinde, AKP’nin oylarının yüzde 30’lara düştüğü görülür.

Özetlersek…

Bu seçim sonuçları, ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı bir sonuç olmuştur.

“Umut ışığı”, bugünden itibaren ülkemizi yeniden aydınlatmaya başlayacaktır.