CHP’nin zaferi, AKP’nin hezimeti

Bu yazıyı ilerleyen saatlerde yazıyorum.
Seçim sonuçları henüz netleşmedi.
Bir taraftan seçimlerin “ Türkiye geneli” sonuçlarını izliyorum, diğer taraftan Kocaeli ilçelerinden gelen sonuçlara kafa yoruyorum.
Tam bu satırları yazarken Erkan Ünal aradı, İzmit, Derince ve Karamürsel’de CHP’nin açık ara önde olduğunu, Körfez’de sayımın AKP-CHP arasında başa baş devam ettiğini, Kandıra’da ise bağımsız aday Cengiz Kan’ın az farkla önde gittiğini söyledi.
Beklenen sonuç.
CHP’nin üç ilçede iddiası vardı.
Eğer CHP Körfez’i de kazanırsa, “ballı kaymak” olur.
Kocaeli’de 13 belediye var, 3-4’ünü CHP alacak görünüyor, eğer Kandıra’da Cengiz Kan da sürpriz yapmazsa, gerisi AKP’nin.
2019 seçimlerinde seçim sonucu 12’ye 1 idi, bu seçimlerin sonucu sanki 10’a 3 veya 9’a 4 olacak gibi.
Kocaeli seçimlerinin tümünü değerlendirirsek, zafer CHP’nin değil, AKP’nin.
Ben esas Türkiye seçim sonuçlarından söz etmek istiyorum.
Türkiye’de zafer CHP’nin.
Yıllar sonra ilk defa
Seçmen, son seçimlerden hep kötü not alıyordu.
Ülkemizin kötü gidişine bir türlü dur diyemiyordu.
Türkiye’nin durumu ile seçim sonuçları hep ters orantılıydı.
Halk, artık umudunu kesmişti.
Ne yapılırsa yapılsın sonuç değişmiyordu.
En son bir yıl önce, 14 Mayıs’ta da seçim sonucu hüsran olmamış mıydı?
Millet; bezmiş, bıkmış, usanmıştı.
“İktidarın ne yapılırsa yapılsın seçimlerde mağlup edilemeyeceği”, önyargı olarak belleklere yerleşmişti.
Türkiye, bu duygu ve düşüncelerle sandık başına gitmişti.
Ama o da ne!
Seçmen, AKP’ye “Yeter artık” dedi.
14 Mayıs’ta verdiği güvenoyunu geri aldı.
Yok sayılanlar, “kendilerini vazgeçilmez sananlara” ders verdi.
“Beni artık göz boyayarak kandıramazsın” dedi.
Vatandaş, açıkça “patronluğunu” ilan etti.
Seçimin kazananları ve kaybedenleri
Kimler kazandı?
CHP, kazandı…
Özgür Özel, kazandı…
Ekrem İmamoğlu, kazandı…
Mansur Yavaş, kazandı…
Yeniden Refah Partisi, kazandı…
Kimler kaybetti?
AKP, kaybetti…
MHP, kaybetti…
Partileri kaybedince, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli de kaybetti…
Başka?
İyi Parti ve Meral Akşener, kaybetti…
Deva, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi de kaybetti.
Oy oranları, bize sadece iki partinin ön planda olduğunu söylüyor.
CHP ve AKP…
Diğerleri, silindi gitti.
CHP, birinci parti
Bugüne kadarki seçimlerde, hep AKP açık ara sonuçlar alıyordu.
Bu seçimlerde ilk defa CHP, birincilik ipini göğüsledi.
Bu satırlar yazılırken CHP’nin oy oranı yüzde 37-38 bandındaydı.
AKP yüzde 40’ın çok altına inmiş, CHP ise yüzde 25’lerden yüzde 37-38’e fırlamıştı.
Yani CHP, yıllardır çakılıp kaldığı yüzde 25 oy oranını artık kırmıştı.
Şu da dikkatlerden kaçmamalı.
CHP’nin aldığı oy, “ittifak yapmadan” aldığı oydur.
AKP’nin aldığı oy oranın içinde ise ittifak ortakları MHP, BBP ve HÜDA-PAR’ın oyları da var.
Bu gözetildiğinde, AKP’nin oylarının yüzde 30’lara düştüğü görülür.
Özetlersek…
Bu seçim sonuçları, ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı bir sonuç olmuştur.
“Umut ışığı”, bugünden itibaren ülkemizi yeniden aydınlatmaya başlayacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Doğruya Doğru - Millet ;bezmiş ,bıkmış, usanmış değil ..kızmış, nefret etmiş ,kinini kusmaya ,nefretini haykırmaya başlamıştı. Ekonomisi bozulmuş, evlerde ,işyerlerinde huzur bozulmuş
gazetelerde, tv. kanalların da aynı yüzler, aynı tehditler, hakaretler sonunda halk kinini nefretini kustu.
Black User - Chp İzmit Derince yi aldı. Körfez de sadece 1300 oy ile kaybetti yani direkten döndü. Dilovası yine aynı Akp Dem parti arasında 1500 oy vardı direkten döndü. Karamürsel'i aldı. CHP İzmiti alarak kaleyi içten fethediyor topraklarını batıya doğru genişletti. Derince yi kendine kattı onun bir ötesinde Körfez ilçesi kafa kafaya gitti. Onun bir ötesi Dilovası kafa kafaya gitti. Bir dahaki seçimde bu ilçeleri alacak. Karamürseli alarak denizin karşısında kendine bir kale yaptı.
Emekli̇ - YALANLA,HAYALLE VATANDAŞA TEPEDEN BAKMAKLA,ZENGİN SOFRALARI KURMAKLA,SEÇİM KAZANILAMAYACAĞINI TÜRKİYE GENELİNDE AKP GÖRDÜ VE YAŞADI. BU SONUÇLARDAN KOCAELİ DEDE AKP NASİBİNİ ALDI. GENEL SEÇİMLERDE 13 MİLLETVEKİLLİNDEN 8İLE 9 MİLLETVEKİLLİĞİNİ GARANTİ GÖRENLER 6 MİLLETVEKİLLİĞİNİ ZOR KURTARDILAR. AYNI GÖRÜNTÜ YEREL SEÇİMLERDE 13 BELEDİYE BİZİM DİYENLER AKP İL BAŞKANI, KBB BAŞKANI VE HATTA GENEL BAŞKANINA YALAN SÖYLEYECEK KADAR İLERİ 4000 OYLA İZMİT BİZİM DİYEN AKP ADAYI YAĞMURDAN KACARKEN DOLUYA TUTULDULAR. BU HEZİMETİ KENDİLERİNE YAŞATAN ULAŞIMDA HAKARETLERLE YOLCULUK YAPAN65 YAŞ ÜSTÜ, DAR GELİRLİ VE KENDİLERİNİ İKİNCİ SINIF VATANDAŞ ORTAMINDA GÖREN EMEKLİLERDİR. YERLDE BİTEN AKP EN KISA ZAMANDA BU MİLLETİN ÖNÜNE ERKEN GENEL SEÇİM SANDIĞINIDA GETİRECEKTİR. EKONOMİNİN GÖRÜNTÜSÜ BUNU GÖSTERMEKTEDİR.
Tc.... - Hizmet ittifakı seçimi kazandı.
Milletine hizmet eden ,kayırma yan, çalmayan,insanları ötekilestirmeyen ,milletine tepeden bakmayan,hesap veren ,hesap vermekten korkmayan lar kazandı.
Kibirli,kendini büyük gören, ve insanlari aşağılayan grup kaybetti.
Bu ne demek şimdi;
Kazananlar için;
daha çok çalışmak zamanı.
Kaybedenler için;
Bu saatten sonra yolcudur Abbas bağlasan durmaz.
Reşat Keçeci - Ülkemize gerçek bir bahar geldi.Tadını çıkaralım ama geçmişteki hataları yapmadan!
Sessiz Cogunluk - Emeklilikte kademeye oy verilmiştir. Bizlerde bu ülkede yaşıyor ve vergi veriyoruz. Haksızlık giderilmeli.Bizimde emekli olmak hakkımızdır..
Örgüt Bilinci - İlimizde sonuçlar çok daha farklı olabilirdi.2015 seçimlerinde akp büyükşehir %55,5,chp ve iyi parti ittifakı büyükşehir adayı %32,5 almış.Genel merkez aradaki farkın kapatılmayacağını düşünerek Gebze ilçesinde chp nin aday çıkarmayarak Tip le ittifak yapması,Kandra daki yanlış aday belirleme süreci ilimiz chp oylarında etkili olmuştur.Bunlara ilaveten il ve ilçe örgütlerinin adaylara destek vermemesi,birlikteyiz görünümü vermeyerek iç çekişmelere girişmesi de büyük etki yaratmıştır.Chp Kocaeli de örgütlerde yeniden yapılandırmaya gitmeli,kendilerini,yakın çevresini düşünen değil ülkesini,ilini,milletini düşünen örgütler oluşturmalıdır.
Işığı Karartmak - Chp nin ımut ışığını karartan chp il ve ilçe örgütleri olmuştur. Kılıçdaroğlu kırgınları,aday beğenmeyen egoistler maalesef kendi menfaatlarını , ülkenin geleceklerinin önüne koydular.Adaylar ve örgütler birlik olamadı ,örgütler adaylarını halka tanıtmak,anlatmak için mücadele etmediler.
Ahmet - bir varmış bir yokmuş....ülke soyulduktan sonra....
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.