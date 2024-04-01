CHP, Kocaeli’de AKP’nin SALTANATINA son verdi!

31 Mart 2019 seçimlerinin üzerinden tam 5 yıl geçti…

Dün bir kez daha sandık başına gittik…

Ben oyumu Derince Pirireis Ortaokulu’nda kullandım…

Oyumu kullandıktan sonra ilçedeki bazı okulları gezdim…

Tanıdığım kişilerle sohbet ettik…

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Geçmiş yıllarda da oyumu kullanır, bazı okulları gezerdim…

AKP’liler, her seçimde rahatlardı…

Seçimi kazanacaklarına kesin gözüyle bakıyorlardı…

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Ama dünkü seçimler farklıydı…

AKP’liler, endişeliydi…

Derince Belediye Başkan adayı gösterilen İbrahim Şirin’in ilçeye pozitif bir enerji vermediklerini söylüyorlardı…

CHP’nin adayı Sertif Gökçe’nin ilçeye pozitif bir enerji verdiği söyleniyordu…

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Yani anlayacağınız Derince’de sabah saatlerinde AKP’liler endişeli, CHP’liler de çok umutluydu…

Derince’de seçim izlenimlerimi alıp, gazeteye geldim…

Gazetedeki arkadaşlarla biraz sohbet ettik…

Kimi arkadaşlar yine 13-0 olur diyor, kimileri AKP; İzmit, Derince ve Karamürsel’i kaybeder diyordu…

İzmit ve Derince’de hangi parti kazanırsa, arada çok az bir oy farkının olacağı söyleniyordu…

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Sonrasında ilçe haberlerini gazetemizde paylaştırdık…

Başkan adaylarının, milletvekillerinin, mevcut belediye başkanlarının kullandığı oy fotoğrafları gelmeye başladı…

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Haberleri tasnif edip, sayfalara bölüştürüp, sandıkların açılmasını bekledik…

Sonuçlar açıklandı…

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İzmit Belediye Başkanı ve CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet, 2019’da olduğu gibi AKP’yi bir kez daha mağlup ederek seçimi kazandı.

CHP’nin Derince adayı Sertif Gökçe, AKP’nin 20 yıllık saltanatına son vererek, seçimi kazanmayı başardı.

CHP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık, Mart 2019’da AKP’yi sallamış ama yıkamamıştı… Ama bu kez AKP’yi yıktı ve seçimi kazandı.

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Körfez’de müthiş bir çekişme vardı. AKP’nin adayı mevcut başkan Şener Söğüt ile CHP’nin adayı Tayfun Balıkçı muhteşem bir yarışa imza attı. Gazetemiz baskıya girdiğinde AKP’nin adayı Şener Söğüt, önde gözüküyordu.

Büyükşehir’de beklendiği gibi mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, rahat kazandı.

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Şu bir gerçek ki, Türkiye’de AKP şoka uğradı, aynı şok Kocaeli’de yaşandı. Muhtemelen AKP İl Başkanı Şahin Talus ve seçim kaybedilen AKP’nin ilçe başkanlarının istifası istenecektir.

Bu sonuçlar, Kocaeli için hayırlı olsun…