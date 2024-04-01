Bir bakışta Kocaeli-Seçim-Spor

Seçimler sonuçlandı. Kesin olmamakla birlikte, daha doğrusu resmi olmamakla birlikte, yeni başkanlar belirlendi.

Kuşbakışı, yeni başkanların sporla ilgisini yazmak istedim. İzmit’ten başlayalım. İzmit Belediye Başkanlığı'nda ikinci dönemi için girdiği seçimi, hem de son derece fırtınalı bir seçim propagandası sonrası açık arayla kazanan Fatma Kaplan Hürriyet'in Kocaelisporluluğunu tartışmıyoruz.

Tribünlerde hiçbir siyasetçi yokken, Fatma Hanım milletvekili döneminde de tribünlerde yerini alır ve üzerine yeşil siyahlı forma pek yakışırdı. Evet, Paşanın gelini olmak kolay değil. Paşa gelini ama Mehmet Ali Paşa'nın gelini. Son sohbetimizde “Hakan Bey bana gelin yazma, İzmit’in kızı yaz artık” dedi. Bu beni çok duygulandırmıştı. Fatma Hanım sadece İzmit değil, Türk siyasetinde bilekli bir kadının neler yapabileceğini gösterdi.

Parti içerisinde darbe vurulmak istendi, önü kesilmek istendi. Hem parti dışında hem parti içinde rantçılarla mücadele etti ve kazandı. İzmit halkı Fatma Kaplan Hürriyet'e başının tacı yaptı. Önü kesilmeseydi belki Tahir Başkan'ı bile devirip Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktı. Çok ısrar etti, ancak ben dahil kimse güvenemedi. Çünkü onu kaybetmek istemiyorduk.

Büyükşehir'de açık bir AKP üstünlüğü vardı, zannediyorduk. Tahir Başkan'ın karşısına Fatma Kaplan Hürriyet çıksaydı, milimi milimine bir yarış olacaktı, bu kesin. Fatma Kaplan Hürriyet Kocaelispor için çok aydın düşünceler sahip.

Saadettin Saran'ın 14 milyon lira alacağını silmesi olayında bile devreye girip, sorunu çözen bizzat kendisiydi. Ama bunu seçim malzemesi yapmak istemedi, geri planda kaldı. Hürriyet ikinci beş yıllık dönemine başladı.

Genç, dinamik, titiz, kibar, bir o kadar da kavgacı asil bir kadın. Seçim öncesi Çocuk Parkı'ndaki emeklilerle yaptığı toplantıda “Kocaelispor için kavga ise kavgaya hazırım” derken, ben bile korktum. Bence seçimi o gün kazanmıştı. Ön seçimde önüne diretilen barajları da yıktı. İl başkanına, ilçe başkanına “Fatma Kaplan Hürriyet bu kentin patronudur” dedirtti. Ama yine kadın yüreğiyle onları dışlamadı, el birliği yaptı.

Güler yüzüyle de bu kente ikinci beş yıllık döneminde bahar müjdesini verdi. Kocaelispor’da daha çok sözü olacağına inandığım Fatma Hanım, Tahir Bey tarafından hemen kazanılmalıdır. Hem de bir dakika bile geçirmeden.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın için fazla söylenebilecek bir şey yok. Zaten Kocaelispor’u aldı götürüyor. İstese de istemese de taşın altına gövdesini koymak zorunda. Ancak o da bir dönem önceki başkanların kaderini yaşıyor. Birileri “şunu al bunu al!” diye partiden emir gönderiyor. O da uygulamak zorunda kalıyor.

Kocaelispor’un sırtından önemli bir rant dönüyor. Bu seçim, o rantçıların da yüzüne ağır bir tokat olmuştur. Bence bu seçim Tahir Başkan'ın da Kocaelispor konusunda rahatlayacağını göstermektedir. Konu Kocaelispor olunca Tahir Başkan'ın da Fatma Başkan'ın da el ele vermesi şarttır. Beş sene önceki seçimde de ilk yazdığım yazı buydu. Siz el ele verin araya kimse giremez. Maalesef bunu yapamadılar. Fatma Hanım kendi partisinin içinde bile çok sert bir muhalefetle karşılaştı. Ama sonuçta hepsinin ağzını kapattı.

Yarın Göztepe ile oynayacağımız kentin en kritik maçında, Fatma Başkan'ın da, Tahir Başkan'ın da yan yana oturup birlik-beraberlik görüntüsü vermesi bir Kocaelisporlu olarak en büyük arzumdur.

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Gelelim Derince’ye. Yeni başkan CHP’li Sertif Gökçe'nin spor çevresiyle yaptığı toplantı, çok katılımlı olmamasına rağmen, hayli ses getirdi. Sertif Gökçe kulüp başkanlığı yapmış bir avukat. Sporculuğu iyi biliyor. Kentteki herkese karşı bir sempatisi var. Kentin de ona sempatisi var. Yani yarın bir gün İzmit adayı olsa kazanır.

Bu kentte karşılığı hayli fazladır. İçten konuşması, Dobra olması en büyük özelliğidir. O günkü toplantıda da söylediğim gibi, Derince hak ettiği gibi yönetilmiyor. Bakkal Durağı’nda, Denizciler Mahallesi’nde, Limanyolu'nda, 70'li yıllarda yaşamış bir insan olarak Derinceli değilim diyemem. Dar Sokak, Geçit, Kadir'in Pastanesi, Derince Belediyesi'nin eski binası, Pele Nevzat, Artist Necat sembollerini iyi bilirim desem, ne kadar Derinceli olduğumu da anlarsınız asılında. Tahir Başkan'ın da Bakkal Durağındayken çocukluk arkadaşıydım. O bizden 2 yaş küçüktü. İlk televizyonu onunla birlikte izledik. Bakkal Durağındaki meşhur köşe Çeşme'nin arka tarafındaki bahçeli evde. Sertif Gökçen'in de Kaplan Hürriyet ve Tahir Büyükakın'la bir araya gelip, Sefa Sirmen'in İzmit Büyükşehir döneminde yaptığı gibi, birliktelikle Kocaelispor’u zirveye taşıyacaklarına inanıyorum.

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Kartepe Belediye Başkanı, bizzat sporcu Avukat Mustafa Muhammed Kocaman. Veteranlar basketbol liginde bile spor yapmaya devam ediyor. Ve bence Kartepe'de spor anlamında çok önemli girişimler yaptı. Ancak bu sonuçları da değerlendirip, Kartepe'de CHP'de kazanmış gibi davranmalı ve muhalefeti daha ciddiye almalı. Kartepe bir turizm ve spor ilçesidir. Sanayi değil. Ancak sanayi oraları öyle girdi ki, Sapanca Gölü'nü iç etti.

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Kandıra Belediye Başkanı Ölmez, daha önceden de tanıdığım bir isim. Gazeteye geldi bol sohbet ettik. O da Kefken ve Kerpe'nin 80’lyerde yaşadığımız modern yüzünü mutlaka yansıtmalı. Yaz aylarında 400-500 bine çıkan nüfusu, bir şekilde daha güzel idare edebilmeli. Yani yazlık başkan olabilmeli. Çünkü daha önceki başkan yardımcılığı görevinde oraları karış karış gezmiş birisidir. Ancak yaz aylarında durum gerçekten vahimleşiyor.

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Gölcük belediye başarın Avukat Yıldırım Sezer, diğer meslektaşları gibi avukat olarak başkanlığında da ikinci döneme adım attı. Sezer, Gölcük'te spor anlamında çok önemli şeyler yapmasa da, özellikle güreş dalında ve sessiz sporcular dalında Türkiye şampiyonlukları getirerek, farklı branşlara el atmış oldu. Ancak Gölcükspor konusunda puanı hep eksi. Bunun bir sebebi de Kocaelisporlu gözükmemesi. Yıldırım Sezer gölcük sporlu olamadığı gibi Kocaeli sporlu da olamadı. Bu bir handikap.

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Karamürsel'de yeni belediye başkanı hiç de yeni değil aslında. Zamanında Milli Eğitim Bakan Vekilliği yapmış olan Halil Çalık'ın yeğeni. DSP'nin 1996’da fırtına gibi iktidara geldiği dönemde Halil Çalık, Kocaeli birinci sıra milletvekili seçildi. O dönemde Karamürsel'de onunla bayağı gezmiştim. Seçim propagandalarına baktım. Gerçekten etkili birisiydi. Şimdi onun yeğeni belediye başkanı oldu. Pehlivan diyarı Karamürsel maalesef güreşte atılım yapamadı. Belediye başkanı olduğu ilk gün evine gidip röportaj yaptığım İsmail Yıldırım, daha sonra bana randevu bile vermedi. Garip bir durum. Ancak Karamürsel bu kentin uyuşturucu konusundaki merkezi haline geldi. En çok uyuşturucu kullananlar Karamürsel'de diyebilirim. Bunun sebebi de yabancı ülkelerden gelen kadınların Yalova'ya yakın bölgelerde yerleşmesi.

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Körfez’de Şener Söğüt ikinci dönemine adım atarken, geçen beş yıllık dönemde gerçekten de önemli şeyler yaptı. Tabii Körfez'de bir Metin Özkan gerçeği var. Bunu kimse yadsıyamaz. Ancak Şener Başkan ile bire bir sohbetimizde Ona, eski Tütünçiftlik sahilini, Yarımca sahilini anlattım. 70'li yıllardan söz ettim. O bile bilmiyor. Ama bilenler de ağzı açık kaldılar. “Bu adam bu kadar şeyi nereden biliyor” diye. Çok basit. Çiftlik sahilinde yaşadım. Annem çiftlik sahilinde vefat etti. Ben hava lojmanlarında çocukluğumu geçirdim. Daha hava lojmanlarının yarısı yapılmıştı. Tüpraş'ın kulesi de yoktu. Bu kadar eski. İpraş plajı vardı. Bunları anlattım ve “Körfez, Hüseyin Avni Şirin dönemine mutlaka dönmeli” dedim. Şener Başkan da saygıyla dinledi. Kendisine teşekkür ettim. Dünyanın en önemli turizm bölgesi Yarımca ve Tütünçiftlik’te 80’lerden sonra hala denize girilememesi, bu kentin en büyük ayıbıdır.

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Dilovası konusunda fazla yorum yapmayacağım. Hamza Şayir. Dilovası Belediyespor’a destek verdi. Kulüp eridi gitti. Diliskelesi’ni dışladı. Orada çok oy kaybetti. Bakalım yeni belediye başkanı neler yapacak.

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Gebze. Zinnur Büyükgöz de tarihi Gebzespor konusunda yaralı. Bir türlü takımı alıp zafere taşıyamadı. Bir zamanlar Birinci Lig’in kapısından dönen Gebze, şimdi hızlı ama, yine amatörde kalmaya gayret eder gibi.

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Darıca ve Gebze Bir zamanlarının efsane takımıyken şimdi kimse sahiplenemiyor. Kara delik büyüdü. Borç batağı içindeler. Dolayısıyla Vatandaş buna tepkili. Tepkiler de sandığa yansıyor.

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Çayırova. Ziraat okulunda Çukurbağlı olan halam bir efsaneydi. Yatılı Ziraat Okulu’nu bize hep anlatırdı. Şimdiki Çayırova markası oradan büyümüştür. Tesadüf değildir. Orada hala ablamlar yaşamaktadır. Bayramoğlu'nda. Buranın da az çok sorunlarını biliyorum. 86'da orada röportaj yapmış. Kuveyt emiriyle Bire bir görüşmüştüm. Hayatımda gördüğüm en büyük Kral adamdı. Çünkü gerçekten kraldı. Adamın 30'a yakın cariyesi, 10-15 tane limuzini vardı. Adeta Bayramoğlu’nda ayrı bir ülke kurmuştu. Bayramoğlu o zaman Darıca'ya bağlıydı. Koyu ANAP’lıydı. Şimdi Çayırova'da Bünyamin Başkan da güzel şeyler yapıyor aslında. Ama orada bir Şevki Demirci gerçeği vardı. Sportif anlamda. Gerçi spor başkanlığı yaptı. Kocaelispor başkan vekilliği yaptı. Daha sonra sessizce çekildi. Şevki Demirci'nin spor çevresi gerçekten de öyle. Boşa atılacak cinsten değildir. Rıza Çalımbay, Rıdvan Dilmen en yakın arkadaşıdır. Spordan uzak olması bence kayıptır.

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Başiskele’de fazla söze gerek yok. Kullarlı belediyeci Fahri Altıntaş’ın yaptıkları ortada. Yasin Özlü’nün verdiği destek de.

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Tüm ilçelerimizi böyle kabaca gezdim. Bir dahaki yazılarımda, kaybedenlerin, spor gruplarına tekrar gelip gelmeyeceğini takip edeceğim. Seçim öncesi spor sahaları siyasetçilerle dolmuştu. Ama öncelikle yarın herkesin Kocaeli Stadyumu’nda bir araya gelerek, el ele gönül gönüle vererek milletvekiliyle, belediye başkanlarıyla gövde gösterisi yapıp, Kocaelispor’un siyaset üstü olduğunu göstermesi gerekiyor. Bir Kocaelisporlu için pazar günkü seçimden daha önemli olan şey, yarınki Kocaelispor-Göztepe maçıdır. Sizce Bursa'nın 3. Lig’e yol alması, Bursa'da AKP'nin seçimi kazanama, yıllar sonra teslim etmesi tesadüf mü?

Değil. Her zaman söylüyorum. Kentin sembolü kulüplerdir. Sırtını dönen ensesine şamarı yer.