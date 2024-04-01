31 Mart’ta AKP’ye ‘sarı’ değil ‘kırmızı kart’ gösterildi!

31 Mart’ta yerel seçimler yapıldı. Seçimden önce AKP’nin zor durumda olduğu biliniyordu. Ama bunun sandığa nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. 2009 ve 2014’te yapılan yerel seçimlerde AKP, hep 13-0 yapıyordu. Yani Büyükşehir ve 12 ilçe belediyesini kazanıyordu.

Bu tılsım ilk kez Mart 2019’da yapılan seçimde bozuldu.

CHP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, 15 yıllık AKP saltanatına son vererek seçimi kazandı. Hürriyet, Kocaeli’nin kalbi olan İzmit’i AKP’nin elinden alarak, AKP’ye ilk darbeyi indirdi. Hürriyet, rakibi Sibel Gönül’e karşı seçimi kazanarak AKP’nin yenilmezliğine son verdi.

HÜRRİYET’İN ZAFERİ

Mart 2019’da İzmit’i alarak moral bulan CHP, 31 Mart 2024’teki seçimlerde bu sayıyı artırmayı hedefliyordu. Hürriyet, önceki gün yapılan seçimde rakibi Muharrem Tutuş’u yenerek AKP’ye rövanşı vermedi. Serviste yaptığımız konuşmada Tutuş’un Hürriyet’e karşı zayıf bir rakip olduğunu söylüyordum. Öyle de oldu. Hürriyet, Tutuş’a karşı tarihi bir zafere daha imza attı. Üstelik bu kez meclis çoğunluğunu da elde etti. Yani Hürriyet’in hizmet üretmede önünde bir engel kalmadı.

GÖKÇE BU KEZ BAŞARDI

Derince’de Sertif Gökçe, Mart 2019’da yapılan seçimde AKP’nin adayı Zeki Aygün’e karşı seçimi 1200 oy farkla kaybetti. Ama bu oy farkı, bir sonraki seçimler için CHP’yi çok umutlandırdı. Seçimi kazanan Zeki Aygün, ilçeye yeterli hizmeti vermeyince, AKP’nin aday gösterdiği İbrahim Şirin halk nezdinde karşılık bulamayınca, AKP’liler yandaş gazetelere sipariş haber yaptırarak, ilçeye dağıttı. AKP’nin ilçede sipariş haber yaptırması, ne kadar aciz duruma düştüğünün fotoğrafıydı. Sonuçta Sertif Gökçe, AKP’ye karşı seçimi kazandı. Gökçe, seçimi kazanarak AKP’nin 20 yıllık saltanatına son verdi. 1994 yılından beri de ilk kez CHP, belediye başkanlığı seçimini kazanmış oldu.

KARAMÜRSEL’DE DEVRİM

AKP, Karamürsel’de İsmail Yıldırım’ı aday göstermedi. Yıldırım’ın işaret ettiği yardımcısı Mesut Çetinkaya aday gösterildi. CHP’nin adayı ise yine Ahmet Çalık idi… Çalık da Mart 2019’da yapılan seçimi 1000 civarında bir oy farkıyla kaybetmişti. Bu kapanmayacak bir fark değildi. Nitekim böyle de oldu. CHP’nin adayı Ahmet Çalık, seçimi kazanarak Karamürsel’de AKP’nin saltanatına son verdi. CHP’nin Çetinkaya için ‘gölge başkan’ benzetmesi yapması, AKP Karamürsel eski Başkanı ve yeni ilçe başkanının çocuklarını, akrabalarını torpille işe alım iddiaları, AKP’ye büyük bir darbe vurdu. CHP, bunu iyi kullandı.

CHP’LİLER DİZİNE VURUYOR

Körfez’de müthiş bir çekişme yaşandı. Seçimi az bir oy farkıyla AKP’nin adayı mevcut başkan Şener Söğüt kazandı. CHP’nin adayı Tayfun Balıkçı seçime itiraz etti. Körfez’deki seçim sonuçları şunu gösterdi ki, CHP Körfez İlçe Örgütü ile başkan adayı Tayfun Balıkçı arasında gerilim yaşanmasaydı, oturulup birlikte meclis listesi yapılsaydı, birlikte bir çalışma içine girilseydi, seçim alınabilirdi.

BAŞKAN ÖZLÜ HAKLI ÇIKTI

Başiskele’de seçimin zor geçeceği söyleniyordu. Bağımsız aday Hüseyin Ayaz, SP’nin adayı Zafer Mutlu ve CHP’nin adayı Anıl Acurman iddialıydı. Gazetemizi ziyaret eden Başiskele belediye Başkanı ve AKP’nin adayı Yasin Özlü, “Biz birinciyiz, muhalefet ikincilik için yarışıyor” demişti… Öyle de oldu.

CENGİZ KAN FENA SALLADI

Kandıra’da AKP’nin adayı Erol Ölmez korkulu rüya yaşadı. Bağımsız aday Cengiz Kan, AKP’nin adayı Ölmez’i çok zorladı. AKP’nin adayı Erol Ölmez, seçimi az bir oy farkıyla kazandı. Cengiz Kan, AKP’yi iyi salladı, ama yıkamadı.

ŞEVKİ DEMİRCİ İYİ DİRENDİ

Çayırova’da da büyük bir çekişme yaşandı. Daha önce AKP’den belediye başkanlığı yapan Şevki Demirci, İYİ Parti’den aday oldu. Kıran kırana geçen seçimde AKP’nin adayı mevcut başkan Bünyamin Çiftçi, seçimi kazanmayı başardı.

ERKAN BAŞ, HAYAL KIRIKLIĞI…

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın Gebze’de aday olması, seçimi oldukça renkli hale getirdi. Daha doğrusu böyle düşündürttü. AKP’nin adayı mevcut başkan Zinnur Büyükgöz, seçimi rahat kazandı. İYİ Parti ikinci olurken, Erkan Baş ancak üçüncü olabildi. Yani Erkan Baş, hem hayal kırıklığına uğradı, hem de hayal kırıklığına uğrattı.

AKP’DE ÇÖKÜŞ BAŞLADI

Gölcük’te, Kartepe’de ve Darıca’da AKP’nin belediye başkan adayları rahat kazandı. 31 Mart’taki seçimler gösterdi ki, AKP’de çöküş başladı. Türkiye çapında başlayan çöküş, Kocaeli’de de devam etti. Anlaşılan bu çöküş devam edecek. Vatandaş AKP’ye ‘SARI KART’ değil, ‘KIRMIZI KART’ gösterdi…

Böyle giderse, AKP de tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak.