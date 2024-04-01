Seçmen, kime ne mesaj verdi?

Türkiye, dün “ yeni bir güne” uyandı.

Aydınlık bir güne…

Umut dolu bir güne…

Dün baktım, bütün yüzler gülüyordu.

Fanatik AKP’lilerin yüzleri bile…

Yıllardır iyi tanıdığım bir AKP’li, “İyi oldu. İyice şımarmışlardı. Biraz kendilerine gelirler” diye tepkisini dile getirdi.

Bir diğerinin tepkisi, “Sonunda olacağı buydu. Halk bize iyi bir ders verdi” şeklinde oldu.

Seçmen, sadece AKP’ye ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’a değil, bütün partilerine ve liderlerine mesaj verdi.

Sırasıyla göz atalım!

AKP’ye ne mesaj verdi?

Seçmen’in AKP’ye ve lideri Erdoğan’a verdiği mesajlar:

*Ekonomiyi çok kötü yönetiyorsun, bu böyle devam edemez. “Üretim ekonomisi”nden uzaklaşıp “borç ekonomisi”ne sarılarak ülke yönetilmez. Enflasyon ve pahalılık, bizi perişan etti.

*Toplumu ayrıştırmaktan vazgeç. Bu ülkede yaşayanlar birbirinin düşmanı değil, arkadaşıdır, kardeşidir.

*Devlet, kurum ve kurallarıyla, devlet ciddiyetiyle yönetilir. Devleti plansız programsız günlük keyfi kararlarla yönetmeye kalkarsan, toplum perişan olur. Devlet yönetiminde, “kuvvetler ayrılığı” ilkesi mutlaka yeniden uygulanmalı. “Yasama, yürütme ve yargı”, bir kişiye bağlı olamaz.

*Hiçbir siyasi parti ve hiçbir siyasi lider vazgeçilmez değildir. “Beni bırakmazlar. Kimi aday gösterirsem göstereyim yine de benim partime oy verirler” saplantınızdan vaz geçin. Sizin büyük kentlerde gösterdiğiniz adaylarınızı hiç beğenmedik.

*Dinimizi siyasi hedefleriniz için kullanmaktan vazgeçin. Dinimize zarar veriyorsunuz.

*Cumhuriyetimizin temel ilkeleri olan “laiklik”, “demokrasi” ve “hukukun üstünlüğü” konularına özen gösterin. Adaletli davranın, liyakate önem verin.

*”Rüşvet, yolsuzluk, haksız zenginleşme, devlet malına el uzatma” gibi suçların üzerine ciddiyetle gidin.

*Size güvenimiz her geçen gün azalıyor, kendinize çeki düzen verin.

*”Tek adamlığı” bırakın.

CHP’ye ne mesaj verdi?

CHP’ye verdiği mesajları ikiye ayırmak lazım.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ve yeni Genel Başkan Özgür Özel’e verdiği mesajlar…

Kılıçdaroğlu’na verdiği mesajlar:

*14 Mayıs 2023 seçimleri için kurduğun “6’lı Masa” yanlıştı. Çoğu partinin adı vardı, ama içi boştu. İşte ben bu 5 partiyi; İyi Parti, SP, DP, DEVA ve Gelecek Partisi’ni, bu seçimle birlikte toplam yüzde 4.2 oy oranıyla siyasi tarihimizin mezarlığına gömüyorum. Bu içi boş partilere, 14 Mayıs seçimlerinde verdiğin milletvekillerine yazık!

*13 yıl CHP’de genel başkanlık yaptın, 13 seçime girdin, 13’ünü de kaybettin. Artık bu saatten sonra aktif siyaseti unut, köşene çekil.

Özgür Özel’e verdiği mesajlar:

* Seçim sonuçları seni ve arkadaşlarını yanıltmasın. Aldığınız oyların çoğu, iktidara tepki oylarıdır. Elbette başarıda payınız var. Ama bu sizi şımartmasın. Bu fırsatı iyi değerlendirin, sakın başarıyı paylaşma kavgasına tutuşmayın.

*Halkın iktidar tarafından çözülemeyen sorunlarını, belediyeler aracılığıyla çözmeye çalışın. Eğer bunu başarırsanız, size güven artar, ilk seçimlerde iktidar ipini göğüslersiniz.

*Halk geleceğini seçti, CHP’yi işaret etti. Esen CHP rüzgârını iyi değerlendirin, halkın umudunu söndürmeyin.

Bakanlara ve valilere ne mesaj verdi?

Seçmen, seçimlerde AKP üyesi gibi çalışan bakanlara, valilere, Silahlı Kuvvetler mensuplarına şu mesajı verdi:

*Sizler, devlet adına görev yapıyorsunuz. Devlet görevlileri, seçimlerde o veya bu partinin tarafı olamaz, tarafsız davranır. Siz bu kuralı yıktınız, seçimlerde AKP’nin propaganda elemanı gibi sokak sokak, kent kent dolaştınız. Bu davranışınız, taşıdığınız sıfata yakışmadı. İşte görüyorsunuz, bu kadar dolaştınız, bu kadar bize psikolojik baskı yaptınız, biz yine de size boyun eğmedik AKP’ye oy vermedik.

*Siz siz olun, bir daha kendinizi siyasilere kullandırmayın, saygınlığınızı yitirmeyin.

Meral Akşener’e ne mesaj verdi?

*Türk siyasetine umut olarak girdin, ama son iki seçimde “halkın umudu olamayacağını” gösterdin. Yaptığın hatalar sonucu iki defa “yoğun bakıma” girdin çıktın, gücün artık iyice azaldı. Siyasetteki varlığını gözden geçirmende yarar var.

Verilen mesajlar, acaba yerini bulacak mı?

Halk söyleyeceğini söyledi.

AKP’ye “kırmızı”, CHP’ye “yeşil” kart gösterdi.

Küçük partileri çöpe gönderdi, “Türkiye’ye iki parti yeter” dedi.

Şimdi bekleyip göreceğiz, acaba AKP kendisine çekidüzen verecek mi, acaba CHP kendisine açılan bu krediyi doğru değerlendirebilecek mi?

Şu anda psikolojik üstünlük CHP’de.

CHP bu fırsatı iyi kullanmalı, kullanamazsa, bir daha böyle bir fırsatı ele geçiremeyeceğini iyi bilmeli.

Halk görevini yaptı, şimdi sıra partilerde.

İzlemeye devam edelim!