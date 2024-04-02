BİR MİLLET UYANIYOR!.. 

Gençlik yıllarımda izlediğim ve en çok etkilendiğim, 1966 yapımı “Bir Millet Uyanıyor” filmi aklıma düştü.

Çanakkale Savaşı karamanları, 96. Alay’dan sağ kalan bir avuç yurtsever, ölümü hiçe sayarak Kurtuluş Savaşı’na katılmışlardı.

Gerçek bir öyküden esinlenmişti yönetmen Ertem Eğilmez.

Pazar günü akşamı yerel seçim sonuçlarını izlerken bu film takıldı belleğime.

“TEK ADAM” sisteminin “fiilen” yıkılışıydı sonuçlar!

“Siz, bu kardeşinize yetkiyi verin, bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” diyordu!

Yetki sonsuzdu! Meclis’teki çoğunlukla hangi yasayı istiyorsa, şak diye çıkarılıyordu! Devlet’in her alanında yalnızca O’nun egemenliği vardı!

Faize karşıydı!

“Nas var nas! Size, bana ne oluyor?” dedi.

“Ben ekonomistim, “faiz sebep, enflasyon sonuçtur” dedi!

Oysa, iç ve dış borçlar için sürekli FAİZ ödüyorduk!

“Sürekli ve yüksek faizle iç ve dış borçlanma” içinde olduğumuzu vatandaşın büyük çoğunluğu bilmiyordu!

Dolar, Avro, Sterlin, altın sürekli yükseliyor, ENFLASYON artarak sürüyordu.

Sözde, “ekonomik önlem alıyoruz” diyerek “Kur Korumalı Mevduat-KKM” ile bir avuç varlıklıya hem faiz hem de “kur farkı” ödeyerek, halkın vergileriyle daha da varlıklı hale getirdiler!

Çözüm olmadı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gelen kişi ile “Realist uygulamaya” geçildi ve NAS unutuldu, “Politika Faizi” yüzde 50’ye ulaştı!

Ama ulusal paramızın sürekli olarak değer kaybetmesini önleyemediler! Enflasyonu önlemenin en etkin yolu “ÜRETİMİ TEŞVİK” olduğu halde, “İthalatı teşvik” tercih ediliyordu!

Enflasyon azgın şekilde büyürken, dar ve orta gelirli geniş halk kitleleri sürekli yoksullaştılar.

Asgari ücretlilerin, kayıt dışı çalışmak zorunda kalanların, emeklilerin ve işsizlerin feryadını duymadılar!

Vatandaştan toplanan çifte kavrulmuş vergilerin büyük kısmını “Otoyol, köprü, şehir hastanesi, havaalanı müteahhitlerine” ödediler!

İşte, bu koşullarda Yerel seçimler yapılıyordu.

“Tüm halkın Cumhurbaşkanı” siyasi kimliği ile toplumu ayrıştırdı!

Toplumun bir kısmını “hasım” saydı! “Terörle işbirliği” yapmakla suçladı!

Hukukta temel bir kural vardır; “Suçu kanıtlanıncaya kadar her insan masumdur.” Bu kural yok sayıldı, çamur atıldı, izi kaldı!

Kumpaslar kuruldu! Sahte belgeler ve görseller ortaya çıkarıldı!

Seçim döneminde “TARAFSIZ” olmaları gereken Bakanlar, siyasi parti militanı oldular, bir adaydan yana propaganda çalışmalarına katıldılar!

“Oyu bana vermezsen benden hizmet alamazsın” diye tehdit edildi vatandaşlar!

Halkın ortak varlığı olan TRT, muhalefete kapatıldı.

Yandaş gazeteler ve televizyonlar sürekli yalan ve iftira ile sunuldu insanlara.

Bütün bunlara karşı, “Bir Millet Uyandı” ve “YETER GAYRI” dedi.

Şimdi, akıl ve insafla düşünmek ve bu ulusun sesine kulak verme zamanı.

Bunun için en büyük teminatımız;

“Demokratik, Laik, Sosyal bir HUKUK DEVLETİ” kimliğimizdir.

Bu temel kimliğimizle oynamayın artık!