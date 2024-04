Hocam birini anlamak mümkün mü sence? Şimdi diyeceksin ki bu soru da nereden çıktı? Ben birilerini ya da yaşadıklarımı anlamanın zaman kaybı olduğuna inanmaya başladım. Zihnim, kalbimin aşırı uçlarda yaşadığı anlardan etkilenmiyorsa ve kendimde kalabiliyorsam, anlamak önemini yitiriyor. Ha sonrasında biraz kayıtsız bir insan oluyorum. Ama zaten ölümün olduğu bu dünyada daha ciddi ne olabilir ki? Biraz da anlamakla kaybettiğim zamanı başka şeylere bırakıyorum. Aslında 'Doğru yolda mıyım?' diye sormaya geldim. Sana ait bakış açılarına, biraz da yaşam tecrübene ihtiyacım var. Ya da zihnimi biraz karıştırmana.

Sana bir kaç sorum olacak.

Gönderin gelsin hocam.

Son zamanlarda, yaşamın içinde anda kalmak adına, sana yapılanlara ve yaşadığın olaylara karşı anlam yüklemediğin için ne gibi geri dönüşler aldın? Ne kazandın? Ne kaybettin?

Aslında çok sağlam bir kaç eleştiri aldım. Sanırım biraz da o yüzden buradayım. Sevdiğim insanların bazıları onları anlamadığımı, bazıları da öncesine göre daha mat olduğumu söylediler. Duygusuzlukla ve de yüzeysellikle suçlandım anlayacağın. Sadece anda kalmanın, yaşanmışlıkların içindeki tecrübeyi ve vefayı öldürdüğünü söylesem yanlış olmaz diye düşünmeye başladım.

Benim anlamadığım bir şey var. Konumuz anlamak olunca bu cümle beni şu an gülümsetiyor. Şöyle diyeyim; sen bu anlamaya çalışmak eylemini bırakmaya gerçekten neden karar verdin?

Ben baktım ki empati tanımı her tarafımı sarmış. Dedim; 'Bu kavram benim ilerlememi durduruyor.' galiba. İnsanların kalplerini kırmamak için kendimi parçalamaktan vazgeçtim anlayacağın.

Öncelikle dengeyi bozduğunu söyleyebiliriz, o zaman. Bence ortasını bulmalısın. Duygusuzca anda kalmak seni mat bir insan haline getirmiş. Bir insanla bugün tanışmadıysan, onunla olan geçmişinizi unutmaman kısaca dostluk tanımı değil mi? Bu duygularına daha az önem veren duruşun seni bir süre sonra yalnız bırakır. Bence senin anlatmaya çalıştığın anlamak konusu; yaşadıklarına anlam yüklediğin beklentilerinle ilgili. Sana yapılanları kendince anlama huyunu bırakmalısın bence. Bunun içinde önce inançlarını sorgula. 'Beni aramıyorsa artık sevmiyordur.' bir inanç kalıbı. 'Sevmiyorsa da onu anlamam.' ise yanlış bir çıkarım. Hele ki 'Sevmiyorsa benden yakında ayrılır.' korkusu yüzünden duygularını geri çekmen yalnız başına oynadığın bir oyun. Hiç bir şey bu kadar basit olamaz. Bu saçma zihin döngünü kırmalısın.

Vay canına. Tıpkısının aynısı yaşadıklarım. Peki, ne yapmalıyım?

Aşrılıklardan kaçın öncelikle. Anda kalma seçimine uğraşlar ekle. Sorularını yaşadığın insanla paylaş. Genel kabul görmüş erdemlerle yoluna devam etme. Geliştir erdemlerini. Böylesi senin için daha faydalı olacak.

Erdem, erdemdir. Nasıl gelişir hocam?

Gelişimin en önemli nedeni zamana uyum sağlamaktır. 80'li yıllardaki çay bahçeleri, yerini birbirinden değişik tasarımları olan kafelere bıraktı. Bak ortamlar zamanla nasıl değişiyor. Kıyafetlerimiz, yemek zevklerimiz de bu değişimi izlemekte. Yolun başındaki erdemlerimizden biri dürüstlüktü sanırım. Şimdilerde dürüst olmak, yaşamımızda olanları yönetme biçimine dönüştü. Yani dürüstlük artık bir aşağılama yöntemi haline geldi. Biraz düşünürsen dürüstlüğüyle övünen kibirli insanlarla doldu etrafımız. Dürüstlüğün güncellenmesinde de senin insanlarını anlamayı bırakmanda da yapılması gereken tek şey var. Her şeyi kendin için yapman. Kendin için dürüst ol. Diğerlerini al kabul et. O yalanın, yalan söyleyenin içinde komik bir şey bul ve gülerek yoluna devam et. Ama onunla, ama onsuz. Anlamayı abartma. Evet bir nedeni vardır onu anlamamanın. Her anda yaşadıklarının onlarca nedeni vardır. Ve sen doğru nedeni bulamazsın. Ve gariptir ki senin kadar karşındaki insanda o yaptığının nedenini bulamaz. Bulamadığın şeyi anlamaya da uğraşma. Zamana bırak ve zamanla anlayacağından emin ol. Yaşamda anladıkların kadar anlamadıkların, yanlış algıladıkların kadar yanlış anlam yüklediklerin olacak.

Sen üstü kapalı dürüstlük konusu üzerinden beni suçladın galiba. Ben beklentileri olan biri miyim? Bekleyerek mi yapıyorum bir şeyleri? Önce bundan mı kurtulmalıyım?

Sen öncelikle insansın. Beklentilerin, arzuların ve isteklerin olacak tabi. Senin sorunun birikimlerin.

Sen biriktir, güçlü ol demedin mi?

O para içindi, akıllım. Ben duygularını zamanında ifade etmeyerek karşındakini tolere ettiğini yani tepkilerini biriktirdiğini söylüyorum. Sonra da küskün kararlar alıyorsun. Hele ki 'İnsanları ve olayları anlamaya çalışmak zaman kaybı' diye karşıma oturmak neyin nesi. Bak her şeyi anlamaya çalışırsan mutsuz olursun. Her şey olduğu gibidir, unutma. Bence sen kendin için sev. Beklemeye başlarsan niyetin bozulur. Her şey istediğin gibi olmasın. Her şey olması gerektiği gibi olsun. Anlaştık mı?

Üzerime son toprağı attığına mı? Anlaştık. Ben fırına gidiyorum. Bir kaç fırın ekmek yiyip tekrar gelirim.

Hahaa Bari beyaz ekmekten uzak dur...

Olur.