Söze 2016 yılında, o günkü ve 31 Mart 2024 tarihine kadar devam edegelen olumsuz koşullarda kendimce yaptığım bir tespitle girmek istiyorum.

Hayat; kimileri için gittikçe kolaylaşıyor. Kimileri için ise, alabildiğine zorlaşıyor.

Kimler için kolaylaşıyor? Kimler için zorlaşıyor?

Ayrı ayrı saymaya gerek yok. Aşağıdaki listede yer alanlara göre bu dünya da hayat her geçen gün zorlaşıyor. Listenin dışındakiler için ise; bu dünyada hayat kolay da bakalım nereye kadar?

**

İmanlı, inançlı,

Sirk koşmayan,

İnsan öldürmeyen, öldürtmeyen,

Çalmayan, çaldırmayan,

İftira atmayan,

Fıybet etmekten kaçınan,

Adil,

Haddini bilen,

Rüşvet almayan, vermeyen,

Adam kayırmayan,

Kibirlenmeyen,

İyiliği başa kakmayan,

Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmayan,

Gösteriş yapmayan,

Kin tutmayan,

Yetim hakkı yemeyen,

Öksüze yetime zulüm etmeyen,

Haset etmeyen,

Emanete hıyanet etmeyen,

Cimri ve savurgan olmayan,

Yalan yere şahitlik etmeyen,

Yeryüzünde bozgunculuk yapmayan,

Ölçüde tartıda hile yapmayan,

Büyü- fal- sihir yapmayan,

Faiz almayan, vermeyen,

Zorla din dayatmayan,

Dinle ilgili hurafeler uydurmayan,

Dini siyasete alet etmeyen,

İnsanlara zulmetmeyen,

Yolsuzluk yapmayan,

Haram yemeyen, yedirmeyen

Kültüre meraklı,

Okuyan- yazan,

Vatanına milletine ihanet etmeyen,

İhaleye fesat karıştırmayan,

Kamu mallarına el uzatmayan, çalmayan, yağmalamayan,

Fakir fukaranın hakkını teslim eden…

İşte bu adamların işi zor, giderek daha da zorlaşıyor. Demişim.

**

Her yıl 1 Nisan şakasıyla karşıladığımız bahar, bu gün ülke insanımızın önemli bir bölümünün yüzüne daha bir gülümseyerek geldi.

Yıllar önce öyle bir değerlendirme yapmıştım. Ne yazık ki bu değerlendirmem bu güne kadar doğru çıktı. Keşke yanılmış olsaydım.

2024 yılını 1 Nisan’ı hayatı gittikçe zorlaşan insanlarımıza bir umut ışığının karanlıkları araladığı bir günün habercisi olabilecek mi. İşte şimdi merak konusu ve yüce halkımızın beklentisi bu…