Makale Yazısı-

Hayat! 
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Söze 2016 yılında, o günkü ve 31 Mart 2024 tarihine kadar devam edegelen olumsuz  koşullarda kendimce yaptığım bir tespitle girmek istiyorum.

Hayat; kimileri için gittikçe kolaylaşıyor. Kimileri için ise, alabildiğine zorlaşıyor.

Kimler için kolaylaşıyor?  Kimler için zorlaşıyor?

Ayrı ayrı saymaya  gerek yok. Aşağıdaki listede yer alanlara göre bu dünya da hayat her geçen gün zorlaşıyor. Listenin dışındakiler için ise; bu dünyada hayat kolay da bakalım nereye kadar?

** 

İmanlı, inançlı,

Sirk koşmayan,

İnsan öldürmeyen, öldürtmeyen,

Çalmayan, çaldırmayan,

İftira atmayan,

Fıybet etmekten kaçınan,

Adil,

Haddini bilen,

Rüşvet almayan, vermeyen,

Adam kayırmayan,

Kibirlenmeyen,

İyiliği başa kakmayan,

Allah’tan başka  hiçbir şeyden korkmayan,

Gösteriş yapmayan,

Kin tutmayan,

Yetim hakkı yemeyen,

Öksüze yetime zulüm etmeyen,

Haset etmeyen,

Emanete hıyanet etmeyen,

Cimri ve savurgan olmayan,

Yalan yere şahitlik etmeyen,

Yeryüzünde bozgunculuk yapmayan,

Ölçüde tartıda hile yapmayan,

Büyü- fal-  sihir yapmayan,

Faiz almayan, vermeyen,

Zorla din dayatmayan, 

Dinle ilgili hurafeler uydurmayan,

Dini siyasete alet etmeyen,

İnsanlara zulmetmeyen,

Yolsuzluk yapmayan,

Haram yemeyen, yedirmeyen

Kültüre  meraklı,

Okuyan- yazan,

Vatanına  milletine  ihanet etmeyen,

İhaleye  fesat  karıştırmayan,

Kamu mallarına  el uzatmayan,  çalmayan, yağmalamayan,

Fakir fukaranın hakkını teslim eden…

İşte  bu adamların  işi zor, giderek daha  da  zorlaşıyor.  Demişim.

**

 

Her yıl 1 Nisan şakasıyla karşıladığımız  bahar, bu gün ülke insanımızın  önemli bir  bölümünün yüzüne daha  bir gülümseyerek geldi.

 

  Yıllar  önce öyle  bir değerlendirme  yapmıştım. Ne yazık ki bu değerlendirmem bu güne kadar   doğru çıktı. Keşke yanılmış olsaydım.

    2024 yılını 1 Nisan’ı  hayatı gittikçe  zorlaşan insanlarımıza bir umut ışığının karanlıkları araladığı bir günün  habercisi olabilecek mi. İşte şimdi  merak konusu ve yüce halkımızın  beklentisi  bu…

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

# 2024
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